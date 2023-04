Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Hornets : 128-108

Jazz @ Nets : 110-111

Grizzlies @ Bulls : 107-128

Blazers @ Wolves : 107-105

Mavs @ Hawks : 130-132, après prolongation

Wizards @ Knicks : 109-118

Pistons @ Magic : 102-128

Spurs @ Kings : 142-134, après prolongation

Lakers @ Rockets : 134-109

Suns @ Thunder : 128-118

Pacers @ Cavs : 105-115

Sixers @ Bucks : 104-117

Warriors @ Nuggets : 110-112

LE CLASSEMENT

La course aux places 4-5-6-7 à l'Ouest

- On y aurait pas cru il y a encore quelques semaines, mais les Lakers ont remonté la pente et sont maintenant au coude à coude avec deux équipes pour disputer la... 5e place. Grâce à leur victoire tranquille contre Houston, avec 40 points d'Anthony Davis et un triple-double de LeBron James (18 pts, 11 pds, 10 rbds), conjuguée à la défaite des Warriors à Denver, les joueurs de Darvin Ham sont 7e avec leurs deux adversaires directs, Golden State et les Clippers, à une demi-longueur. L.A. devant encore affronter... L.A., le coup peut être parfait sur les quatre derniers matches. Si les Lakers finissent 5e, Phoenix, qui a dominé OKC, aura certainement fini 4e et on aura alors droit à du LeBron vs KD à l'ancienne...

- Les Warriors, donc, ont fauté et n'ont pas profité de l'absence de Nikola Jokic. Ils se sont inclinés à Denver, avec un impact décisif de la part de Jamal Murray (26 pts), qui est parvenu à contrer la tentative de game winner à 3 points de Klay Thompson dans les dernières secondes. Stephen Curry, 2/14 à 3 points, n'était pas dans un bon soir. Peyton Watson, le jeune joueur des Nuggets, a vu de la lumière, est entré, et a claqué 3 contres sur la truffe des Warriors, dont celui-ci, spectaculaire, sur Curry.

Another look at the most emphatic of Peyton Watson's three blocks tonight 🤯 https://t.co/4ge1zq19ao pic.twitter.com/rD8y5RbHNm — NBA (@NBA) April 3, 2023

- Comme dit plus haut, Phoenix a fait le job à OKC, malgré les 39 points de Shai Gilgeous-Alexander. Kevin Durant, hué par les fans du Thunder qui l'ont tant adulé par le passé, a été décisif avec 38 points marqués et un contre marquant sur "SGA" dans le 4e quart-temps. Les Suns, qui restent sur cinq victoires consécutives, finiront presque à coup sûr quatrièmes à l'Ouest.

Kevin Durant with the clutch block late against the OKC Thunder pic.twitter.com/aLNIllzlyq — The Colosseum - On-Chain Sports Betting (@Colosseum_so) April 3, 2023

Les derniers spots pour le play-in à l'Ouest

- Minnesota a subi l'une des défaites les plus embarrassantes de la saison. Cette fois, impossible d'invoquer la maladie ou les blessures. Face aux Portland TANKBlazers, qui essaient de glisser le plus possible au classement ces derniers jours, les Wolves ont réussi l'exploit de perdre et de s'engluer dans les places pour le play-in. Le cinq de Portland ? Shaedon Sharpe, Skylar Mays, Matisse Thybulle, Trendon Watford et Devin Eubanks. Alors qu'ils étaient en contrôle et menaient de 12 points dans le 3e quart-temps, les hommes de Chris Finch se sont liquéfiés pour subir une troisième défaite consécutive.

Les 37 points d'Anthony Edwards et le double-double de Rudy Gobert (10 pts, 15 rbds, 3 pds) ont été insuffisants. Sharpe (27 pts, 6 rbds, 6 pds), lui, tire le meilleur parti de cette redistribution des cartes dans l'Oregon.

- Dans la famille des dépressifs dont la qualif pour les playoffs est plus qu'incertaine, on demande les Dallas Mavericks. Les Texans ont encore mordu la poussière, cette fois en prolongation, sur le parquet des Hawks. Malgré les 41 points de Kyrie Irving, on ne retiendra malheureusement de lui que la faute malheureuse sifflée contre lui à 1.8 seconde le fin de l'overtime face à Trae Young, lequel a sanctionné et offert la victoire à son équipe.

Luka Doncic n'était pas sous sa meilleure version, en dépit de ses 22 points, 7 passes et 7 rebonds. Le Slovène a manqué la dernière munition dont il disposait à 3 points au buzzer. Les Mavs ont toujours une victoire de retard sur OKC et tout sauf leur destin entre les mains...

Podcast #84 : Dallas en plein cauchemar + 3 teams à suivre en 2024

A l'Est, rien de nouveau

- Après l'énorme gifle reçue face à Boston, les Bucks se devaient de réagir lors de la venue de Philadelphie. C'est chose fait. Milaukee a maîtrisé son sujet et Giannis Antetokounmpo a remporté son duel de stars et d'aspirants MVP avec Joel Embiid. Le Greek Freak a compilé 33 points, 14 rebonds et 6 passes en 32 minutes, pendant que le pivot des Sixers manquait de mordant (28 pts, 9 rbds, 5 pds) par rapport à ses standards.

Les Bucks n'ont jamais été derrière au tableau d'affichage et consolident ainsi leur première place à l'Est malgré la pression de Boston.

Giannis was DOMINANT tonight as the @Bucks got their NBA-best 56th win. 33 PTS

13-17 FGM

14 REB

6 AST

3 BLK pic.twitter.com/gJZklExe47 — NBA (@NBA) April 3, 2023

- A distance, le Heat espérait un coup de pouce du Jazz pour tenter de combler son retard sur Brooklyn. Sauf que les Nets sont des durs à cuire et ont maintenant deux victoires d'avance sur Miami à quatre matches de la fin. Cette 6e place, précieuse puisqu'elle permettra à son détenteur de ne pas passer par le play-in, se profile pour Mikal Bridges (30 pts) et ses camarades, qui se sont quand même fait peur contre Utah. Les joueurs de Jacque Vaughn ont dilapidé une avance de 20 points avant de se reprendre grâce à Bridges, Spencer Dinwiddie (17 pts, 12 pds) et Cam Johnson (18 pts), les trois recrues débarquées dans le cadre du trade de Kevin Durant.

- Les Raptors et les Bulls continuent de se tirer la bourre et de coller Atlanta pour les placers 8-9-10 à l'Est :

Alors qu'ils étaient menés de 23 points, les Bulls ont totalement renversé la situation en 2e mi-temps contre Memphis. Les Grizzlies se sont écroulés, encaissant un 75-39 après la pause, sous les coups de Zach LaVine (36 pts) et DeMar DeRozan notamment, rendant anecdotique le triple-double de Ja Morant (17 pts, 10 pds, 10 rbds). Point positif pour Memphis dans l'optique de conserver la 2e place à l'Ouest, Sacramento s'est loupé à domicile face à San Antonio en prolongation. Doug McDermott (30 pts, dont 22 entre le 4e QT et l'OT) et Justin Champagnie (26 pts) ont notamment été les étonnants fossoyeurs des Kings.

(36 pts) et notamment, rendant anecdotique le triple-double de Ja Morant (17 pts, 10 pds, 10 rbds). Les Raptors tiennent toujours leur 9e place après leur succès à Charlotte, grâce au récital du tandem Pascal Siakam (36 pts) - Fred VanVleet. Le meneur de Toronto a signé un match avec 20 points et 20 passes, son record personnel en NBA.

- A l'Est, toujours, les Cavs et les Nets ont entériné leur 4e et 5e places à l'Est, ainsi que leur opposition au 1er tour des playoffs. Cleveland, qui compte trois victoires de plus que New York, s'est fait une petite frayeur à domicile contre Indiana, mais a bien géré la fin de match. Donovan Mitchell (40 pts), Darius Garland (20 pts) et Evan Mobley (14 pts, 16 rbds) ont orchestré ce 31e succè-s en 40 matches à la maison.

- Dans le même temps, les Knicks ont signé une 4e victoire consécutive en disposant des Wizards au Madison Square Garden. Toujours privés de Julius Randle, les joueurs de Tom Thibodeau ont attendu la 2e mi-temps pour accélérer dans le sillage de Jalen Brunson et Quentin Grimes (27 pts tous les deux), mais aussi d'Immanuel Quickley (22 pts) et Obi Toppin (21 pts). Les Knicks sont de retour en playoffs pour la 2e fois en 3 ans, après une disette de 7 ans.

- Dans le match avec le moins d'enjeu de la nuit, le Magic s'est logiquement imposé à domicile contre Detroit. Killian Hayes, titulaire, a apporté 20 points et 7 passes à son équipe. C'est la 20e défaite en 21 matches pour les Pistons, qui espèrent voir leurs "efforts" récompensés dans quelques jours à la loterie.