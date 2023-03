Podcast #84 : Dallas en plein cauchemar + 3 teams à suivre en 2024

Inévitable sujet du moment : la descente aux enfers des Dallas Mavericks. On en parle dans l'épisode de cette semaine, avec un zoom sur trois équipes du futur.

Les Dallas Mavericks sont en grande difficulté à quelques matches de la fin de la saison régulière. La menace de ne même pas disputer le play-in est réelle et on s'est penché sur la situation des Mavs, sur les responsables, l'avenir inquiétant à court terme et, note positive, sur les possibilités de s'en sortir.

Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou font le tour de la question Dallas, avant un petit zoom sur trois équipes qui ont une chance de faire le grand saut la saison prochaine : Oklahoma City, Brooklyn et San Antonio.

Merci de nous suivre et d'être fidèles au rendez-vous toutes les semaines !

Vous pouvez aussi retrouver la team tous les mardis à 23 heures dans la Late Session sur notre chaîne Twitch.

