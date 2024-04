Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Pelicans : 110-106

Warriors @ Kings : 94-118

- Les Lakers vont pouvoir tenter de s'offrir une revanche contre Denver après le sweep de l'an dernier en finale de Conférence. Los Angeles s'est qualifié pour le 1er tour des playoffs cette nuit, en allant s'imposer à New Orleans pour confirmer l'avantage psychologique aperçu quelques jours plus tôt.

Les Pelicans se sont bien battus, notamment Zion Williamson (40 pts, 11 rbds), mais la star de NOLA s'est blessée en égalisant à 95-95 à 3 minutes de la fin. L'absence de Zion, touché à la jambe gauche et d'ores et déjà incertain pour le barrage contre les Kings, n'a pas aidé les hommes de Willie Green a éviter la défaite. Les Lakers ont fait parler leur expérience, sans être très adroits (41%), et ont sur être bons des deux côtés du terrain à chaque fois que la situation l'exigeait. LeBron James a compilé 23 points, 9 rebonds, 9 passes et 2 contres, avec un 10/10 sur la ligne, pour finir meilleur marqueur des Angelenos, épaulé par Anthony Davis (20 pts, 15 rbds, 3 blks) et D'Angelo Russell (21 pts) notamment.

Zion a peut-être manqué d'un peu d'alternatives côté Pelicans, puisqu'aucun de ses coéquipiers n'a marqué plus de 11 points, CJ McCollum (4/15) et Brandon Ingram (4/12) se montrant particulièrement maladroits.

Les Lakers affronteront donc Denver ce weekend au 1er tour et s'évitent un match couperet de plus. Les Pelicans, en revanche, tenteront de survivre et de ne pas gâcher les efforts de saison régulière face aux Kings.

Les Warriors balayés

- Quelle saison catastrophique pour les Warriors... Golden State est déjà dehors après sa défaite sans appel à Sacramento et ne disputera même pas de barrage supplémentaire, confirmant que sa 10e place en saison régulière ne devait finalement rien au hasard. Les Kings se sont vengés de leur série perdue en 7 matches la saison dernière au 1er tour des playoffs, profitant de l'appui de leurs fans et des difficultés rédhibitoires des champions 2022. Les joueurs de Steve Kerr manqueront donc la post-saison pour la 3e fois en 5 ans, poussant à se demander si la dynastie n'est pas morte et enterrée.

Les Warriors ont perdu trop de ballons (16), ont laissé trop de rebonds offensifs (15) et offert bien trop de tirs ouverts aux Kings, qui n'en demandaient pas tant. Klay Thompson (0/10 !) est passé à côté du rendez-vous, Stephen Curry (22 pts) n'a pas pu se sublimer, traqué et bien gêné par le sophomore Keon Ellis, et personne chez les Dubs n'a pu suffisamment élever son niveau de jeu pour empêcher Sacramento de se qualifier.

Il faut aussi donner du mérite aux hommes de Mike Brown, évidemment. Limiter les Warriors, même livides, à 94 points, reste une belle performance. Répartir aussi bien les tâches offensives (tous les titulaires ont inscrit entre 16 et 32 pts) a aussi été l'une des clés du succès. Keegan Murray a sorti le match qu'il fallait (32 pts, 9 rbds à 8/13 à 3 pts) et ses camarades plus expérimentés l'ont accompagné alors qu'il prenait feu.

7 TRIPLES AND COUNTING FOR KEEGAN MURRAY pic.twitter.com/d7RlY78I95 — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 17, 2024

Les Warriors sont donc officiellement déjà en vacances, avec quelques questions et dossiers compliqués à gérer pendant l'intersaison. Les Kings, eux, vont tenter de confirmer la bonne impression laissée cette nuit en sortant les Pelicans vendredi.