Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Pistons : 104-120

Grizzlies @ Pacers : 110-116

Raptors @ Hawks : 125-126

Suns @ Magic : 98-113

Bulls @ Blazers : 104-96

Le classement

- Les 44 points de Devin Booker, 48 heures après ses 62 pions à Indiana, n'ont à nouveau pas permis à Phoenix de l'emporter. Les Suns sont tombés à Orlando, en partie à cause d'un 4e quart-temps catastrophique, pendant lequel ils n'ont marqué que 13 points et ont passé près de 8 minutes sans marquer le moindre panier. C'est évidemment aussi grâce à la grosse défense du Magic, qui a joué "grand" pour annihiler les tentatives arizoniennes, mais une équipe comme celle de Frank Vogel, avec des joueurs comme KD, Booker et Beal, ne peut pas connaître de disette comme celle-là dans un quart-temps décisif. Au final, Booker a marqué 44 des 98 points de Phoenix, pendant que Durant (15 pts) et Beal (9 pts) se heurtaient à leur maladresse en même temps qu'à la muraille d'Orlando. Paolo Banchero (26 pts, 7 asts à 50%) et les frères Wagner (11 pts, 7 asts, 8 rbds pour Franz, 16 pts, 12 rbds et +20 pour Mo) ne sont pas étrangers à ce qui est seulement la 3e victoire en 10 matches des Floridiens.

- Le Thunder était sans énergie, ni réponse sur le parquet de Detroit. OKC a été surpris par les Pistons, pourtant privés de Cade Cunningham et ont manqué l'opportunité de prendre de l'avance en tête de la Conférence Ouest. Les joueurs de Mark Daigneault ne s'attendaient sans doute pas à tomber sur un Jalen Duren aussi dominant (22 pts, 21 rbds). Le jeune intérieur a aussi distribué 6 passes et montré de nouveaux signes d'un potentiel très prometteurs. Les 51 points du tandem "SGA"-Jalen Williams n'ont pas suffi et c'est Jaden Ivey (19 pts) qui a remis son équipe sur le droit chemin lorsque le Thunder a recollé au score.

C'est la 6e victoire de Detroit en NBA cette saison. Killian Hayes était titulaire en l'absence de Cunningham mais n'a joué que 14 minutes pour 2 points, 3 passes et 3 rebonds à -9 de différentiel.

- A nouveau privés de Tyrese Haliburton, les Pacers ont réussi à contourner le piège tendu par les Grizzlies. Jalen Smith (19 pts, 10 rbds) a inscrit le panier à 3 points qui a fait virer Indiana en tête à 3 minutes de la fin et les Hoosiers n'ont plus été repris. Bennedict Mathurin a collé 24 points en sortie de banc et Pascal Siakam a ajouté 19 points, 6 passes et 6 rebonds pour poursuivre son acclimatation.

- Les Raptors pensaient mettre un terme à leur série de défaites (5 désormais) après le dunk de Scottie Barnes à 7 secondes de la fin contre Atlanta. C'était sans compter un autre dunk, celui de Saddiq Bey après un tir manqué par Trae Young, à 1.1 seconde du terme.

La claquette de la gagne pour Saddiq Bey ! pic.twitter.com/oRf8OaAaIS — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) January 29, 2024

C'était le soir de l'ancien Piston, qui a signé sa plus grosse perf de la saison avec 26 points et 13 rebonds pour aider Trae Young (30 pts, 12 asts) dans un soir où Atlanta n'a shooté qu'à 6/27 à 3 points.

- Les Bulls ont fait le 4e QT qu'il fallait pour dominer Portland. Grâce à une bonne défense et à la finition de DeMar DeRozan (20 pts) notamment, les Bulls ont pris le dessus après un gros trou d'air dans le 3e quart-temps. Ayo Dosunmu, à 3 points, a cassé les espoirs de retour des Blazers, où Scoot Henderson n'a joué que 22 minutes pour 4 points et 4 passes.

A noter ce contre énorme de Julian Phillips, le rookie des Bulls.