Magic @ Pistons : 112-109

Celtics @ Knicks : 116-102

Nets @ Wolves : 106-101

- Paolo Banchero a offert la victoire au Magic sur le fil lors du déplacement à Detroit. Après avoir vécu un match cauchemardesque de son propre aveu, avec notamment deux lancers manqués à 18 secondes de la fin qui auraient pu coûter cher à Orlando. Plutôt que de se laisser abattre, Banchero a rentré un tir improbable avec la faute à... 0.8 seconde du buzzer. On peut se demander s'il n'y a pas marcher sur le coup, mais la NBA n'est pas la ligue la plus pointilleuse en la matière.

Au micro après le match, le jeune All-Star a eu du mal à contenir son émotion.

"I just give credit to my teammates. They lifted me up the whole game."

An impassioned Paolo Banchero reflects on the flood of emotions following his decisive shot that secured victory on Saturday over the Pistons. 🎙 pic.twitter.com/rnMIt73VrQ

— Bally Sports Florida: Magic (@BallyMagic) February 25, 2024