Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Magic : 135-115

Heat @ Hornets : 104-86

Suns @ Wizards : 95-80

Knicks @ Lakers : 115-122, après prolongation

Bucks @ Blazers : 137-108

Thunder @ Kings : 103-113

Podcast LeBron James gâche-t-il sa fin de carrière aux Lakers ?

LeBron James n'est pas sorti de sa convalescence pour rien. Après avoir manqué les 5 derniers matches des Lakers, le King a fait un retour surprise contre les Knicks samedi. C'est un euphémisme de dire que ce comeback a pesé sur l'issue de la rencontre et sur la performance des Californiens.

LeBron a claqué le 103e triple-double de sa carrière en compilant 29 points, 13 rebonds et 10 passes, en aidant L.A. à l'emporter en prolongation. New York pensait avoir le match en main en menant de 21 points en première mi-temps. C'était sans compter l'orgueil des Lakers, qui ont signé leur plus gros comeback depuis 6 ans, avant de s'imposer en prolongation.

👑 103 Triple Doubles 👑 LeBron and the @Lakers overcome a massive 21 point deficit as LBJ logs his 103rd career triple-double! #LakeShow@KingJames: 29 PTS, 13 REB, 10 AST pic.twitter.com/yowGswcPCn — NBA (@NBA) February 6, 2022

Anthony Davis (28 points, 17 rebonds) et Malik Monk (29 pts) ont réussi à éclipser le match à nouveau très compliqué de Russell Westbrook (5 points, 6 passes à 1/10).

RJ Barrett (36 pts) et Julius Randle (32 pts) ont fait de leur mieux mais n'ont pas pu contenir le retour des Lakers. Evan Fournier a apporté 15 points en 37 minutes.

- Ja Morant et les Grizzlies n'avaient pas le temps cette nuit. Le meneur de Memphis, titulaire au prochain All-Star Game, a inscrit ses 33 points du jour contre Orlando en seulement trois quart-temps, dans une partie que son équipe a rapidement plié en comptant jusqu'à 31 points d'avance.

Ja carved up the paint on his way to 33 points and the @memgrizz win! #GrindCity@JaMorant: 33 PTS (14-21 FGM), 5 REB, 7 AST, 2 BLK pic.twitter.com/sfz6Ek3UXS — NBA (@NBA) February 6, 2022

- Les Hornets étaient en tête à la pause contre le Heat, avant de réaliser leur pire quart-temps depuis de longues années. Miami a passé un 35-8 (!) à Charlotte sous la pression de Jimmy Butler (27 pts), Bam Adebayo (20 pts, 12 rbds) et Tyler Herro (19 pts) pour ne plus jamais être repris.

Jimmy Buckets and Bam powered the @MiamiHEAT to victory as they combined for 47 points #HEATCulture@JimmyButler: 27 PTS (10-13 FGM), 6 REB, 4 AST@Bam1of1: 20 PTS, 12 REB, 3 AST, 3 STL, 2 BLK pic.twitter.com/5km09vpRaW — NBA (@NBA) February 6, 2022

- Après la fin de leur série de 11 victoires consécutives, les Suns sont repartis de l'avant sur le parquet de Washington. Phoenix n'a pas tremblé une seconde et ce match a permis à Deandre Ayton de reprendre confiance. Le pivot bahaméen a dominé son sujet avec 20 points et 16 rebonds en 24 minutes, avant de laisser les remplaçants s'exprimer.

- On se doutait bien qu'avec le trade effectué ces dernières heures, Portland n'allait pas devenir franchement plus compétitif. Les Blazers ont pris l'orage à domicile contre Milwaukee. Les Bucks, Giannis Antetokunmpo (29 points avec 4 paniers à 3 pts) et Bobby Portis (30 pts, 6 paniers extérieurs) ont joué dans un fauteuil avant de laisser Mike Budenholzer vider son banc.

- Théo Maledon a joué 23 minutes pour 9 points à 4/5 avec OKC, lors de la défaite du Thunder à Sacramento. Malgré les absences de Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort, OKC s'est accroché et a posé des soucis aux Kings pendant la majeure partie du match.

Harrison Barnes (24 pts, 9 rbds) et Tyrese Haliburton (13 pts, 17 pds, son record en NBA) se sont chargés d'assurer le succès de leur équipe.