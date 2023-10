Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Bucks : 117-118

Suns @ Lakers : 95-100

---

Deux matches seulement au programme cette nuit en NBA après la grosse cuvée de la veille, mais deux affiches alléchantes entre équipes ambitieuses.

Ce sont d'abord les Milwaukee Bucks qui ont réussi leur entame avec une victoire à la maison contre Philadelphie et le MVP en titre Joel Embiid. Les Bucks se sont fait un peu peur en dilapidant une avance de 19 points, mais ils sont tout de même parvenus à reprendre le contrôle de la partie pour l'emporter. La franchise du Wisconsin peut remercier sa nouvelle recrue, Damian Lillard, qui a changé de maillot mais pas d'ADN.

L'ancien meneur des Blazers, qui n'a perdu aucun ballon, est toujours aussi clutch dans l'âme et a marqué les esprits pour ses débuts. En plus de ses 39 points (17/17 sur la ligne !) - record pour un débutant chez les Bucks - Lillard a inscrit un panier à 3 points à 1:13 de la fin, avant de convertir deux lancers francs pour permettre à son équipe de tenir bon face au comeback des Sixers.

ARE YOU KIDDING ME, DAMIAN LILLARD?! He's got 37 in his debut 🤯 pic.twitter.com/TS44KR2MOz — NBA (@NBA) October 27, 2023

La première du tandem Lillard-Antetokounmpo a été intéressante, même si Giannis a été plus irrégulier dans sa copie (23 pts, 13 rbds, 7 TO).

Du côté des Sixers, où James Harden n'était évidemment pas présent, on s'est appuyé sur l'énergie de Tyrese Maxey( 31 pts, 8 asts), dans une partie où Joel Embiid ne s'est pas montré particulièrement dominant (24 pts, 7 rbds, 6 asts, mais 7 TO). Les séquences lors desquelles Philadelphie a été menaçant sont plutôt à mettre à l'actif de Maxey, Tobias Harris (20 pts) et la nouvelle recrue Kelly Oubre Jr (27 pts à 5/6 à 3 pts).

Pour Victor Wembanyama, une soirée de contrastes et « beaucoup d’émotions »

- Les Lakers espéraient probablement que les absences de Devin Booker et Bradley Beal leur facilitent la tâche lors de la réception des Suns. Ils ont quand même dû cravacher, résister à la tornade Kevin Durant, et compter sur le sang froid de LeBron James pour plier l'affaire. Le King, pour lequel la limite de minutes a vite volé en éclats (35 min cette nuit), a inscrit 10 de ses 21 points dans le 4e quart-temps, avec deux paniers consécutifs dans le money time pour donner de l'air à son équipe. LeBron a fini avec 21 points, 9 passes, 8 rebonds, 2 interceptions et 2 contres, mais aussi un +/- de +22 alors que son équipe avait démarré le 4e quart-temps avec 12 points de retard.

LEBRON JAMES. YEAR 21. GET TO TNT FOR THE END! pic.twitter.com/DQnxUMdxcU — NBA (@NBA) October 27, 2023

Kevin Durant était un peu trop seul pour réussir l'exploit, mais "KD" est tout de même devenu le 12e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA - devant Hakeem Olajuwon - grâce à ses 39 points (14/28). Le double MVP des Finales a manqué de jus et de soutien en fin de match, aucun de ses camarades ne dépassant la barre des 15 points.

Anthony Davis a été précieux en fin de partie, notamment sur plusieurs séquences défensives pour gêner Durant. "AD" termine avec une copie rondelette : 30 points, 12 rebonds, 3 contres, 2 interceptions.