Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Raptors : 100-105

Thunder @ Rockets : 105-118

Lakers @ Spurs : 143-138

Jazz @ Suns : 112-113

Trae Young et Dejounte Murray : que donne le duo des Hawks après un mois ?

---

- Le 26 novembre 2005, LeBron James sortait un match avec 38 points et 6 paniers primés contre Minnesota. Dix-sept ans plus tard, jour pour jour, à bientôt 38 ans, le King est encore capable de lignes statistiques similaires. Ce n'était que San Antonio, une équipe en roue libre, mais la performance de LeBron met quand même en lumière son exceptionnelle longévité.

Sans Anthony Davis, laissé au repos pour soigner une douleur au mollet, les Lakers ont disposé des Spurs dans un match un peu trop champagne pour que l'on décrète qu'il est rassurant pour eux. Néanmoins, les 39 points et 11 rebonds, avec 7 paniers à 3 points (record personnel égalé en NBA) du "Chosen One" pour ramener Los Angeles à un bilan de 7-11 sont à saluer et ont permis, en partie, d'éviter aux Californiens une déconvenue.

Epaulé notamment par Dennis Schröder (21 points, 6 passes), Lonnie Walker (19 pts) et un banc tranchant (49 pts à quatre), LeBron James n'a clairement pas fait son âge cette nuit. Cette combinaison avec Russell Westbrook en première mi-temps en est un bon exemple.

🤩 Russ and Bron go SHOWTIME on the break!

The @Lakers lead by 2 at the half on NBA League Pass

📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/SRZeN4DB3f

— NBA (@NBA) November 27, 2022