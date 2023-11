CQFR : LeBron est increvable, Boston fait course en tête

Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Nets : 121-99

Pistons @ Raptors : 113-142

Magic @ Pacers : 128-116

Nuggets @ Cavs : 109-121

Kings @ Mavs : 129-113

Celtics @ Grizzlies : 102-100

Suns @ Jazz : 140-137, après deux prolongations

Thunder @ Blazers : 134-91

Rockets @ Lakers : 104-105

La magie de retour à Orlando ?

- LeBron James est inoxydable et fait un début de saison de très haut niveau compte-tenu de son kilométrage en NBA. A bientôt 39 ans, le King a guidé les Lakers vers un court succès à domicile contre Houston. Avec 37 points, 8 passes, 6 rebonds et 3 interceptions à 14/19, mais aussi avec le lancer franc pour passer en tête à moins de 2 secondes du terme, LeBron a été décisif pour offrir une 5e victoire en 6 matches à son équipe. C'est son cinquième match à 30 points cette saison, ce qui représente, déjà, une charge de travail importante et pas forcément rassurante pour la suite.

Un peu plus tôt dans le match, LeBron James était devenu le 4e joueur de l'histoire de la NBA à dépasser les 10 500 passes en carrière. Il s'est aussi permis de revenir à hauteur de Vince Carter à la 7e place au nombre de paniers à 3 points, puis de passer devant Clyde Drexler à la 8e place du classement des interceptions avec 2 208.

Anthony Davis, qui a apporté 27 points et 10 rebonds, a pris sa 6e fois à 58 secondes du terme.

LeBron James' CLUTCH performance propelled the Lakers to a close win over the Rockets! 🔥 37 PTS

🔥 8 AST

🔥 6 REB

🔥 Game-winning free throw pic.twitter.com/OXr3sfKpZ6 — NBA (@NBA) November 20, 2023

- Les Kings sont en pleine bourre et sont allés conquérir une sixième victoire de suite sur le parquet de Dallas. Le tandem Domantas Sabonis - De'Aaron Fox était bien trop impactant pour les Mavs. Les Texans se sont délités en deuxième mi-temps sous les coups des deux All-Stars, Sabonis apportant 32 points et 13 rebonds à 13/15, pendant que Fox y allait de ses 30 points. Luka Doncic (25 pts) et Kyrie Irving (23 pts) n'ont pas pu renverser la rencontre face à une équipe diablement adroite et en confiance. Tous les titulaires des Kings ont inscrit au moins 12 points.

- Boston a souffert face à Memphis, mais tient bon en tête du classement général. Les Celtics se sont imposés pour la 6e fois de suite, sans briller, mais en faisant le job et en l'emportant sur le fil. C'est un dunk de Kristaps Porzingis (26 pts) à 1 minute de la fin qui s'est avéré être le game winner pour Boston, avant une palanquée de tirs ratés de part et d'autres. Porzingis a par ailleurs aussi contré la dernière tentative de la partie signée Ziaire Williams, pour son 6e contre de la nuit. L'ancien intérieur des Knicks prouve soir après soir qu'il est une recrue formidable pour les Celtics.

JT DISHES TO PORZINGIS TO TAKE THE LEAD 💪 https://t.co/h7dRxRdw2c pic.twitter.com/NKewpQcTsZ — NBA (@NBA) November 20, 2023

- Si Boston est en tête au général, c'est aussi parce que les Nuggets perdent quelques plumes ici et là. Denver s'est incliné à la maison devant Cleveland, l'une des équipes en forme à l'Est. Les Cavs sont venus dans le Colorado sans complexe, ni Donovan Mitchell, et ont compté jusqu'à 26 points d'avance grâce notamment à Darius Garland (26 pts) et l'étonnant rookie non-drafté Craig Porter Jr (21 pts, record personnel en NBA).

- En embuscade, les Sixers continuent leur bon début de saison. Comme très souvent ces dernières années, les Sixers ont disposé des Nets sans trembler. Le one-two punch Joel Embiid (32 pts, 12 rbds, 9 asts) - Tyrese Maxey (25 pts, 10 asts), assisté du sous-coté De'Anthony Melton (21 pts) a rapidement eu raison de Brooklyn. Embiid continue d'afficher un niveau impressionnant, notamment au playmaking, où il a lancé sa saison sur des bases inédites pour lui en carrière (6 passes par match).

- Les Suns ont eu besoin de deux prolongations pour venir à bout du Jazz de Lauri Markkanen (38 pts, 17 rbds). Kevin Durant a forcé la décision grâce à un match de costaud à 39 points, 10 passes et 8 rebonds, aidé par Devin Booker. Ce dernier a mis du temps à entrer dans son match puisqu'il a inscrit 22 de ses 26 points et 8 passes après la pause. C'est un panier de Grayson Allen (14 pts) contre son ancienne équipe qui a finalement eu raison d'Utah.

KD was a BUCKET MACHINE in the Suns' double overtime win over the Jazz ☀️ 🔥 39 PTS

🔥 10 AST

🔥 8 REB

🔥 4 3PM pic.twitter.com/YlXWtSXikP — NBA (@NBA) November 20, 2023

- Il y avait un monde d'écart entre OKC et Portland cette nuit. La très large victoire du Thunder (+43) a été le théâtre d'un succès parmi les plus spectaculaires depuis 25 ans en termes d'adresse. Sur cette période, jamais une équipe n'avait shooté à au moins 60% au global, 60% à 3 points et 100% sur la ligne. C'est ce qu'a fait le groupe de Mark Daigneault, emmené par les 28 points de Shai Gilgeous-Alexander et un 22/36 à 3 points du plus bel effet.

- Orlando avait fait le choix de jouer le jeu des Pacers, l'attaque la plus prolifique de la NBA. C'était audacieux et ça a payé, puisque le Magic l'a emporté en passant 128 points à Indiana après une première mi-temps d'enfer (78-44). Paolo Banchero (24 pts) et Franz Wagner (19 pts) ont donné le ton, alors que Tyrese Haliburton est passé à côté de son match, une fois n'est pas coutume (12 pts, 3 asts à 3/14).

- Insatisfait de son backcourt ces derniers matches, Monty Williams a pour la première fois de la saison titularisé Jaden Ivey plutôt que Killian Hayes, qui était en plus touché à l'épaule. Ivey n'a pas cassé la baraque non plus (9 pts, 4 asts) dans ce match très facilement gagné par les Raptors avec 23 points de Pascal Siakam et un double-double de Jakob Poeltl (16 pts, 10 rbds à 6/6).