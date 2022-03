Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Pistons : 104-102

Wolves @ Celtics : 112-134

Warriors @ Wizards : 115-123

Sixers @ Suns : 104-114

Lakers @ Pelicans : 108-116

Hornets @ Nets : 119-110

Jazz @ Mavs : 100-114

- Le sprint final sera bel et bien angoissant pour les Lakers. LeBron James et sa troupe avaient l'occasion de prendre un peu d'air en battant les Pelicans dimanche, mais ils ont au contraire replongé dans le doute. Los Angeles a dilapidé son avance de 23 points et gâché un match à 39 points du King, pour s'incliner en Louisiane le jour du retour de Brandon Ingram (26 pts).

Les Lakers n'ont mis que 14 points dans le dernier quart-temps et LeBron a littéralement fini sur les rotules. Ses douleurs au genou sont de plus en plus vives et la superstar s'est en plus tordu la cheville en cours de rencontre. James a avoué avoir serré les dents et n'a pas montré un grand optimisme pour la suite. On ne voit pas bien comment il pourra tenir une campagne au long cours, si toutefois l'opportunité lui en est donnée...

- Kyrie Irving a enfin pu jouer un match à domicile après la levée de l'obligation vaccinale au Barclays Center. Les Hornets sont venus gâcher la fête. On attendait Kyrie, qui s'est montré assez maladroit (6/22), on a finalement surtout vu LaMelo Ball, auteur de l'un de ses meilleurs matches depuis le All-Star Game : 33 points, 9 passes, 7 rebonds.

Brooklyn menait à la pause, mais les Hornets ont repris le contrôle pour revenir à hauteur de leur victime du soir en termes de bilan. A 7 matches de la fin, on peut affirmer maintenant que les Nets passeront par le play-in pour atteindre les playoffs.

LaMelo Ball does it all as the @hornets win a crucial game, moving to 8th in the East! 33 PTS

7 REB

9 AST

3 STL

7 3PM pic.twitter.com/6Clizrc1tk — NBA (@NBA) March 28, 2022

- Pendant que ça lutte d'arrache-pied pour éviter le play-in à l'Est, les Celtics sont eux en pleine bourre et viennent de s'emparer de la première place. Boston a facilement dominé Minnesota en s'appuyant sur les Jay-Jay flingueurs, Jayson Tatum (34 pts) et Jaylen Brown (31 pts).

34 for Jayson.

31 for Jaylen. The @celtics move to #1 in the East! pic.twitter.com/Cy51PNzuOU — NBA (@NBA) March 28, 2022

- Les Sixers ont eux manqué leur coup sur le parquet des Suns et pointent au 4e rang. Malgré les 37 points et 15 rebonds de Joel Embiid, Philadelphie a plié face à la confiance de la meilleure équipe NBA de la saison, emmenée par son tandem Devin Booker (35 pts) - Chris Paul (19 pts, 14 pds). Comme souvent, c'est en deuxième mi-temps que Phoenix a actionné le mode machine après avoir accusé un petit retard à la pause. C'est un panier à 3 points de Jae Crowder dans le money time qui a définitivement fait basculer le match en faveur des finalistes en titre.

Devin Booker & Chris Paul lead the @Suns to their 8th straight win!@DevinBook: 35 points@CP3: 19 points, 14 assists pic.twitter.com/i4OSEDJMN8 — NBA (@NBA) March 28, 2022

- En début de soirée, les Knicks et les Pistons se sont livrés une bataille serrée sur fond de retrouvailles entre Evan Fournier et Killian Hayes. New York l'a emporté sur le fil grâce à l'hyperactivité d'Alec Burks, auteur du dernier panier à 3 points de son équipe, puis d'une interception sur la dernière remise en jeu de Detroit au nez et à la barbe de Cade Cunningham.

Evan Fournier a inscrit 11 points en ajoutant trois paniers extérieurs à son record all-time sous le maillot des Knicks sur une saison. Killian Hayes a lui compilé 6 points, 4 rebonds, 2 passes et 1 interception en sortie de banc.

- Privé de pivot de métier en l'absence de Rudy Gobert et Hassan Whiteside, le Jazz s'est incliné devant Dallas, dans un match qui a permis aux Texans de prendre une victoire d'avance au classement à la 4e place. Luka Doncic, qui n'a pas encore eu l'avantage du terrain sur une série depuis son arrivée en NBA, a inscrit 32 points pour mettre son équipe sur la bonne voie avant le sprint final.

Frank Ntilikina a joué 4 minutes et a converti sa seule tentative à 3 points de la soirée.

This Luka dime.. 🤯@dallasmavs move into 4th out West pic.twitter.com/KsjcxFNjgE — NBA (@NBA) March 28, 2022

- Au passage, Dallas s'est même rapproché de la 3e place à l'Ouest, puisque les Warriors ont à nouveau mordu la poussière, cette fois sur le parquet de Washington. Au milieu des absences en pagaille de part et d'autre, Corey Kispert, le rookie des Wizards, a signé son meilleur match en NBA avec 25 points au compteur, pour infliger une cinquième défaite en six matches à Golden State, qui ne compte plus que deux victoires d'avance sur les Mavs...