Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Magic : 130-109

Pistons @ Celtics : 112-111

Wizards @ Pacers : 108-113

Nets @ Knicks : 111-106

Kings @ Bulls : 118-125

Blazers @ Grizzlies : 123-119

Raptors @ Wolves : 103-91

Spurs @ Thunder : 114-106

Rockets @ Suns : 121-124

Nuggets @ Warriors : 117-116

Jazz @ Lakers : 101-106

Très vilaine blessure pour Anthony Davis, verdict à venir

- La joie est modérée chez les Lakers après leur victoire contre Utah. D'un côté ils peuvent se réjouir d'avoir renversé le Jazz dans un énorme 4e quart-temps piloté par LeBron James (33 pts, 8 rbds, 6 pds). De l'autre, ils sont déjà obligés de sortir l'aspirine pour les maux de tête provoqués par la nouvelle blessure d'Anthony Davis.

L'intérieur de L.A. s'est a priori sérieusement blessé à la cheville et ne parvenait pas à marcher pour sortir du terrain. Il s'agit au minimum d'une grosse entorse et c'est presque le diagnostic qu'on lui souhaite tant les images laissent craindre quelque chose de pire.

Anthony Davis suffers a nasty ankle injury and collapses right away during Lakers-Jazz. AD had to be helped off the court and couldn't put any pressure on his ankle.pic.twitter.com/QRHyMlvgrA — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 17, 2022

- Monte Morris a crucifié les Warriors au buzzer sur un shoot à 3 points au buzzer, pour permettre à Denver de l'emporter à San Francisco. Si Denver a réussi ce gros coup, c'est quand même surtout grâce à Nikola Jokic, totalement injouable (35 points, 17 rebonds et 8 passes) pour offrir une troisième victoire de suite aux Nuggets et renforcer la crédibilité d'un back to back pour le titre de MVP.

- Sans Kevin Durant, ni Kyrie Irving, les Nets ne s'attendaient pas forcément à remporter le derby de New York. Encore moins lorsqu'ils accusaient 28 points de retard... Sauf que les Knicks sont désespérants et que Cam Thomas est brillant. Brooklyn a complété le plus gros comeback de son histoire en NBA, en partie grâce à aux 21 points du rookie (16 dans le 4e quart-temps) et à son panier à 3 points à 7 secondes de la fin pour plier l'affaire.

Evan Fournier a inscrit 16 points à 6/17.

Cam Thomas knocks down a DEEP 3-pointer to put the @BrooklynNets up 6 late. The Nets were down by as many as 28 points. 3.7 remaining on ESPN pic.twitter.com/56LlsNCuag — NBA (@NBA) February 17, 2022

DeRozan dépasse Chamberlain

- DeMar DeRozan continue sa fantastique envolée lyrique. Avec ses 38 points (à 16/27) lors de la victoire des Bulls contre Sacramento, le All-Star est devenu le premier joueur dans l'histoire de la NBA à inscrire 35 points ou plus tout en shootant à au moins 50% lors de 7 matches consécutifs. C'est plus que... Wilt Chamberlain.

- Les belles séries prennent souvent fin contre des équipes inattendues. Boston, qui restait sur 9 victoires consécutives, a chuté à domicile contre Detroit. Jerami Grant (24 pts) a inscrit le panier de la gagne avant de voir Jayson Tatum manquer de réussite au buzzer sur un tir qui aurait prolongé la série des Celtics.

Cade Cunningham (20 pts) a réussi un contre important dans la dernière minute du match et Killian Hayes a joué 18 minutes (4 points, 2 passes, 2 rebonds) en sortie de banc.

Portland ne sait pas tanker !

- Les Blazers semblaient partis pour tanker. Voilà qu'ils ne s'arrêtent plus de gagner. Portland s'est payé Memphis pour une quatrième victoire de rang, en survivant aux 44 points de Ja Morant et au comeback des Grizzlies en 2e mi-temps.

Jusuf Nurkic (32 pts, 8 rbds), Anfernee Simons (31 pts, 6 pds) et la recrue Josh Hart (22 pts, 6 pds, 7 rbds) ont fait le gros du travail pour permettre aux Blazers de conforter leur 10e place, qualificative pour le play-in tournament.

Chris Paul blessé et éjecté

- Les Suns ont encore gagné, mais cette fois l'enthousiasme n'était pas de mise après la réception de Houston. Chris Paul s'est blessé à la main, peut-être sérieusement, et est sorti après deux fautes techniques reçues pour avoir protesté.

Phoenix attendra l'IRM avec impatience, après s'être satisfait de sa 7e victoire de suite grâce à Devin Booker (24 pts) et Deandre Ayton (23 pts) notamment.

- Pas de suspense à Orlando, où les Hawks ont dominé le Magic de bout en bout, en ayant seulement besoin d'activer Trae Young (22 pts, 6 pds) pendant 25 minutes.

- Les Pacers ont mis fin à leur série de 7 défaites de suite en battant Washington. Tyrese Haliburton (21 pts, 14 pds) et Tristan Thompson (17 pts), qui va être coupé dans la foulée avant de signer à Chicago, ont été déterminants pour leur nouvelle équipe.

- Le road trip des Spurs s'est achevé sur une bonne note cette nuit à Oklahoma City. Jakob Poeltl (20 pts, 17 rbds, record personnel en NBA), Dejounte Murray (18 pts, 8 pds, 7 rbds), Keldon Johnson (22 pts) et Lonnie Walker (17 pts) se sont répartis les tâches pour ramener San Antonio à deux victoires du play-in.

Théo Maledon s'est distingué en sortie de banc pour OKC avec 22 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 29 minutes