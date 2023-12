Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Knicks : 130-111

Celtics @ Clippers : 145-108

Nuggets @ Hornets : 102-95

Magic @ Pacers : 117-110

Rockets @ Pelicans : 106-104

Grizzlies @ Hawks : 125-119

Pistons @ Nets : 115-126

Jazz @ Raptors : 126-119

Cavs @ Bulls : 109-95

Lakers @ Thunder : 129-120

Spurs @ Mavs : 119-144

Blazers @ Warriors : 106-126

Wolves @ Kings : 110-98

Le classement

Ja, Herro, les Rockets... Ce à quoi il fallait répondre

- Après quatre défaites de suite et cinq défaites en six matches depuis leur victoire en NBA Cup, les Lakers sont sortis du trou avec une victoire remarquable. Los Angeles s'est imposé à OKC, le 2e de l'Ouest, avec un énorme LeBron James (40 points, 7 passes, 7 rebonds et 2 contres à 13/20), encore époustouflant pour un type qui va fêter ses 39 ans dans quelques jours. Les Lakers avaient construit une belle avance de 26 points vers la fin du 3e quart-temps, mais le Thunder s'est accroché derrière son trio SGA (34 pts), Jalen Williams (28 pts), Chet Holmgren (19&10) pour rendre la fin de partie un peu plus intéressante. LeBron a décidé que le suspense serait limité et inscrit 11 points dans les 5 dernières minutes de la partie pour plier l'affaire.

LEBRON 40-PIECE IN LAKERS W 👑 40 PTS

7 REB

7 AST

5/5 3PM pic.twitter.com/oK6xH99HC4 — NBA (@NBA) December 24, 2023

Ousmane Dieng a joué 11 minutes pour 5 points à 2/3, avec un différentiel +/- de +10.

- Victor Wembanyama a causé quelques frayeurs aux Spurs avant leur match à Dallas. Le Français a trébuché sur le pied d'un ball boy pendant son échauffement et donné l'impression de s'être sévèrement blessé à la cheville. Après quelques soins, Wembanyama se sentait prêt à jouer, mais Gregg Popovich a pris la décision de le maintenir hors de l'équipe pour ne prendre aucun risque. Sans leur prodige, les Spurs ont pris l'eau contre les Mavs, portés par Luka Doncic, auteur d'un triple-double : 39 points, 12 rebonds et 10 passes en 32 minutes.

- Milwaukee avait lancé la nuit avec une victoire au Madison Square Garden, en avant-goût du Christmas Game entre les deux équipes. Les Bucks ont poursuivi leur belle série avec une 7e victoire consécutive, grâce notamment à Giannis Antetokounmpo (28 pts, 7 asts, 7 rbds) et Khris Middleton (20 pts). En face, Jalen Brunson a posé 36 points, mais New York n'a jamais vraiment semblé en mesure de menacer Milwaukee.

- Boston a collé une énorme danse aux Clippers, à Los Angeles, en apéritif de leur affrontement avec les Lakers à Noël. Kawhi Leonard a manqué son deuxième match consécutif en raison d'une blessure à la hanche (on va essayer de ne pas paniquer, mais...) et les Celtics ont plus que saisi l'opportunité de faire un festival offensif : 145 points marqués, 52% d'adresse et 25 paniers à 3 points. Jayson Tatum a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 30 points.

- Alperen Sengun a usé et abusé de son avantage de vitesse et de technique sur Jonas Valnciunas lors du déplacement des Rockets à Houston. Le Turc a livré un récital et battu son record en NBA (37 pts) pour aiguiller son équipe vers un succès, avec l'aide de Jabari Smith Jr (26 pts à 10/14), décidément très bon en cette fin d'année. Les Pelicans ont perdu trop de ballons dans le money time et manqué trop de lancers pour que la rencontre bascule en leur faveur.

Alperen Sengun went OFF in the Rockets W 🔥 37 PTS (career-high)

11 REB

6 AST pic.twitter.com/dbu942k3G4 — NBA (@NBA) December 24, 2023

- Et 3-0 ! Les Grizzlies sont toujours invaincus avec Ja Morant cette saison. Mené de 10 points à la pause, Memphis a renversé la situation en deuxième mi-temps, notamment grâce aux 30 points et 11 passes de son meneur, épaulé par un Desmond Bane bien chaud (37 pts, 7 rbds, 6 asts) et Jaren Jackson Jr (20 pts à 8/10). Le groupe de Taylor Jenkins a résisté au nouveau gros double-double de Trae Young (30 pts, 13 asts), qui a signé son 7e match de suite avec au moins 30 points et 10 passes, ce qui lui permet d'égaler la série record d'Oscar Robertson en la matière. A noter quand même que sur cette série, Atlanta a perdu 4 des 7 matches.

- Morant a donc déjà plus de victoires cette saison que... les Pistons. Le terrible record approche un peu plus après la défaite de Detroit à Brooklyn. Le trio Cunningham-Ivey-Stewart a beau avoir atteint la barre des 20 points chacun, ça n'a pas empêché les Nets de s'imposer et donc Motor City d'égaler la marque de 26 défaites consécutives sur une saison co-détenue jusque-là par les Sixers et les Cavs. Brooklyn, qui peut être l'équipe qui propulsera les Pistons dans les abysses dans la nuit de mardi à mercredi, s'est appuyé sur Mikal Bridges (29 pts) et 7 joueurs à 10 points ou plus. Killian Hayes, malade, a de nouveau manqué ce match.

- Quand les Splash Brothers vont bien tous les deux, tout va pour le mieux à Golden State. Les Warriors ont conquis une 5e victoire consécutive lors de la venue de Portland au Chase Center. Stephen Curry (27 pts à 11/18) et Klay Thompson (28 pts à 11/16) ont fait un gros troisième quart-temps pour décourager les Blazers. Depuis les critiques récentes sur ses prestations, Thompson est le moteur offensif de l'équipe, ce qui change beaucoup de choses. Voilà les Warriors revenus à deux victoires seulement du top 6 à l'Ouest.

- Les Wolves continuent d'être impressionnants. Minnesota est allé l'emporter à Sacramento en limitant les Kings sous les 100 points, tout en déployant un jeu propre et efficace. Anthony Edwards (34 points, 10 passes) commence vraiment à monter en puissance et a reçu l'aide de Rudy Gobert (21 pts, 17 rbds à 10/13). En l'absence de KAT, touché au genou, Jaden McDaniels (20 pts) et Kyle Anderson (10 pts) ont contribué offensivement. A l'approche de la fin de l'année 2023, Minnesota est co-leader de la NBA avec Boston.

- Denver a été très poussif pendant une mi-temps contre Charlotte, avant de passer la seconde. Grâce à un troisième quart-temps effrayant (30-9) où les Nuggets ont démarré sur un 25-1 et n'ont pas pris le moindre panier dans le jeu pendant 11 minutes et 17 possessions consécutives, les champions en titre ont sreinement repris le dessus. Michael Porter Jr (22 pts), Nikola Jokic (18 pts, 10 rbds, 9 asts) et Jamal Murray (20 pts, 12 rbds) ont été les Nuggets les plus impactants. C'est la 7e défaite consécutive pour les Hornets.

- Revenus à hauteur du Magic après une première mi-temps loupée, les Pacers n'ont pas tenu le choc dans le 4e quart-temps. Orlando, emmené par Paolo Banchero (34 pts à 11/20) et Franz Wagner (24 pts) a pu mettre fin à sa série de 4 défaites de rang malgré les 29 points et 15 passes de Tyrese Haliburton. Indiana continue de tirer la langue depuis la finale de la NBA Cup.

- Le Jazz a créé une petite surprise à Toronto. Menés de 17 points, les joueurs de Will Hardy ont renversé la situation dans le 4e quart-temps (41-21), lors duquel Jordan Clarkson a pris un coup de chaud et inscrit 16 de ses 30 points. Lauri Markkanen, absent dernièrement, a ajouté 30 points à l'équation.

- Cleveland a un sacré mental. Malgré les absences longue durée de Darius Garland et Evan Mobley, mais aussi celle plus récente de Donovan Mitchell et Caris Levert, les Cavs sont encore allés chercher un match à l'extérieur, cette fois à Chicago. Leur très bonne deuxième mi-temps, orchestrée par Max Strus (26 pts, 7 asts), Jarrett Allen (19 pts, 17 rbds) et le rookie non-drafté Craig Porter Jr (19 pts, 8 asts, 7 rbds), leur a permis de se détacher et de l'emporter pour revenir à hauteur des Knicks à la 6e place de l'Est.