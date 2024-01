Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Pistons : 118-104

Heat @ Knicks : 109-125

Sixers @ Nuggets : 105-111

Rockets @ Nets : 104-106

Clippers @ Celtics : 115-96

Jazz @ Hornets : 134-122

Pelicans @ Bucks : 117-141

Wolves @ Spurs : 112-113

Lakers @ Warriors : 145-144, après deux prolongations

Kings @ Mavs : 120-115

- Le match de la nuit, indéniablement, c'était ce Warriors-Lakers, achevé après deux prolongations et une fin à nouveau déprimante pour Golden State. LeBron James et Stephen Curry se sont livrés un duel à distance épique, dans lequel sont venus se mêler, ici et là, D'Angelo Russell (28 pts, dont quelques gros paniers en overtime) et d'autres acteurs. LeBron, auteur du 110e triple-double de sa carrière (36 points, 20 rebonds, 12 passes), a inscrit les deux lancers de la gagne à 1.2 seconde de la fin de la deuxième prolongation, pour répondre au panier à 3 points de Curry (46 points) qui avait donné l'avantage au Warriors à 4.7 secondes du terme.

What an end to #NBARivalsWeek 🍿 LeBron, Steph gave us one of the games of the YEAR tonight as the Lakers topped the Warriors in a double-overtime THRILLER! pic.twitter.com/BRS6Bb9Ykr — NBA (@NBA) January 28, 2024

Steph avait forcé la prolongation à la fin du 4e quart-temps et est ressorti de ce match frustré et dépité, au point d'en déchirer son maillot...

Steph just ripped his jersey while walking off the court 😡😬 pic.twitter.com/OdmUsEaKT1 — 95.7 The Game (@957thegame) January 28, 2024

- A nouveau, Joel Embiid a déclaré forfait pour le match des Sixers à Denver... En dernière minute, le MVP sortant a été retiré de la liste des participants à cause de douleurs au genou. Les fans qui espéraient voir Embiid sur le parquet des Nuggets pour la première fois depuis 2019 risquent de demander un remboursement... Denver a fait le job malgré la career night du remplaçant d'Embiid, Paul Reed (30 pts).

Jamal Murray (23 pts) et Michael Porter Jr (20 pts) ont mené la danse pour les champions en titre, qui ont sorti le verrou défensif (17 pts encaissés) dans le 4e quart-temps.

- Les Clippers ont infligé aux Celtics leur deuxième défaite de la saison à domicile. L.A. s'est promené en se vengeant de la rouste infligée par Boston à l'aller. Kawhi Leonard (26 pts en 29 min) et les siens ont placé un 21-0 décisif et violent dans le 3e quart-temps. Tous les titulaires californiens sont restés sur le banc dans le 4e QT. Tatum, Brown et Holiday ont shooté à 13/42 en cumulé.

- Les Spurs ont surpris les Wolves dans un match marqué par une interruption causée par la présence d'une chauve-souris autour du terrain. L'animal n'a pas été capturé par Manu Ginobili ce coup-ci, mais par Coyote, la mascotte de San Antonio. Menés de 13 points à la pause, les joueurs de Gregg Popovich se sont battus comme des beaux diables par la suite, pour prendre les devants dans le 4e quart-temps.

Devin Vassell (25 pts) et Victor Wembanyama (23 pts, 10 rbds, 6 asts) ont répondu à Anthony Edwards (32 pts, 12 asts), pendant que Rudy Gobret posait 19 points et 7 rebonds. Karl-Anthony Towns a pris le dernier tir du match pour arracher la victoire mais a manqué son coup. Gregg Popovich a décrit ce succès comme le "meilleur" de la saison pour les Spurs.

Wembanyama a montré une nouvelle corde à son arc, avec un shamgod devant Rudy Gobert avant de finir par-dessus son futur coéquipier en équipe de France. On n'est pas sur un niveau de maîtrise à la Chris Paul, mais le voir tenter et réussir ça est déjà assez fou.

- Les Knicks et le Heat ont des trajectoires bien différentes en ce moment. New York a conquis sa 6e victoire de suite en accélérant dans le 4e QT malgré la blessure à l'épaule de Julius Randle. Miami, en revanche, en est à 6 défaites de rang et a du mal à sortir du trou.

Les 32 points de Jalen Brunson ont été le moteur des Knicks, qui se sont accommodés des 28 points de Jimmy Butler et de la nouvelle titularisation de Terry Rozier (10 pts, 7 asts).

- Pour leur dernier match avant l'arrivée de Doc Rivers, les Bucks se sont facilement imposés à domicile contre New Orleans. Giannis Antetokounmpo (30 pts, 12 rbds) et ses camarades ont eu jusqu'à 34 points d'avance et ont shooté à 56% face à des Pelicans incapables de défendre suffisamment solidement pour avoir leur mot à dire.

- Les Kings ont clairement dominé les Mavs, qui n'ont pas pu enchainer après le match à 73 points de Luka Doncic. Le Slovène a dû se contenter de 28 points, bien freiné par la défense de Sacramento, notamment Keegan Murray. De'Aaron Fox a inscrit 34 points, aidé par Harrison Barnes (20 pts). Kyrie Irving était à nouveau absent côté Dallas.

- Les Wizards ont gagné un match entre cancres de l'Est face aux Pistons. Kyle Kuzma (30 pts) et Bogdan Bogdanovic (30 pts) se sont tirés la bourre mais Washington a accéléré dans le 4e quart-temps pour faire la décision. Bilal Coulibaly a joué 31 minutes en sortie de banc pour 8 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre et +9 de +/-. Killian Hayes n'a malheureusement pas été beaucoup utilisé : 10 minutes en sortie de banc.

- Brandon Miller a réussi le poster de la nuit malgré la défaite des Hornets contre le Jazz. PJ Washington a signé son record en carrière (43 pts) en vain, dans cette partie à sans unique.

BRANDON MILLER POSTER 😱🔨 pic.twitter.com/Qs1aobOnel — Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2024

- Les Nets ont failli s'écrouler après avoir mené de 28 points contre Houston. Revenus à un point dans le 4e quart-temps, les Rockets ont échoué de peu. Cam Thomas (37 pts à 11/19) a sorti un gros match pour Brooklyn.