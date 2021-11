Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Hornets : 115-133

Suns @ Knicks : 118-97

Bulls @ Magic : 123-88

Raptors @ Pacers : 97-114

Hawks @ Grizzlies : 132-100

Wizards @ Thunder : 101-99

Celtics @ Spurs : 88-96

Bucks @ Nuggets : 120-109

Pelicans @ Jazz : 98-97

Blazers @ Warriors : 103-118

Pistons @ Clippers : 96-107

Kings @ Lakers : 141-137, après trois prolongations

Les Kings se payent les Lakers après 3 OT

- Mentalement, les Lakers ont quand même un gros problème cette saison. Perdre à domicile contre les Kings après TROIS prolongations, ce n'est pas donné à tout le monde. LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook étaient là tous les trois, mais ça n'a pas empêché les hommes d'Alvin Gentry de se battre férocement et de l'emporter dans cette partie interminable.

De'Aaron Fox (34 points, 8 passes) semble avoir retrouvé de la moelle sous les ordres d'Alvin Gentry, au même titre que Marvin Bagley (15 points à 5/5), excellent en prolongation.

🦊 @swipathefox leads the @SacramentoKings to the thrilling 3OT win in L.A. with 34 PTS, 6 REB and 8 AST! pic.twitter.com/HelZ01VE2V — NBA (@NBA) November 27, 2021

Les Lakers ont été défensivement apathiques et on commence à se demander si Frank Vogel va réussir à trouver une formule qui fonctionne de ce côté-là à un moment de la saison avec le matériel à sa disposition...

LeBron (30 pts, 11 pds, 7 rbds), Russ (29-11-10) et AD (23 pts à 9/22) ne peuvent pas gagner des matches sur leur simple nom. Les deux petites victoires qui séparent désormais les Lakers et les Kings au classement en sont la preuve.

15e victoire de suite pour Phoenix !

- Et de 15 à la suite pour Phoenix ! Les Suns n'ont pas tremblé à New York face aux Knicks, notamment grâce aux 32 points de Devin Booker, qui s'est assuré que la série de son équipe reste en vie pour un choc excitant avec Brooklyn lors de la prochaine rencontre.

Les Knicks sont retombés dans leurs travers et Evan Fournier a fini avec 11 points à 4/15.

Steph brille et console Klay

- Malgré cette superbe série de victoires, Phoenix n'est que 2e. Il faut dire que le rythme imposé par les Warriors continue d'être effrayant. Golden State a dominé Portland et éteint Damian Lillard (16 pts à 5/15), qui restait sur 9 matches à au moins 20 points.

Stephen Curry a de nouveau endossé le rôle d'artificier en chef avec 32 points, 8 passes et 7 rebonds au compteur. Il a reçu l'aide d'Andrew Wiggins (25 pts), décidément très bon dans ce début de saison, et de Draymond Green notamment (12 points, 12 passes, 8 rebonds).

Après la victoire, Curry a pris le temps de rester sur le banc avec son ami Klay Thompson, dont le retour approche mais qui a visiblement eu un méchant coup de blues bien compréhensible après deux saisons blanches.

Morant blessé, 7 à la suite pour Atlanta

- Le pire semble évité pour Memphis. Ja Morant, qui a quitté le match contre Atlanta sur une blessure au genou après 9 minutes de jeu, n'aurait a priori qu'une petite entorse. La lourde mais logique défaite face aux Hawks, emmenés par Trae Young (31 points, 10 passes à 12/16) et Clint Capela (23 pts, 17 rbds), est du coup un peu moins douloureuse.

C'est la 7e victoire consécutive d'Atlanta.

🔥 @TheTraeYoung tallies 31 PTS and 10 AST as the @ATLHawks earn their 7th-straight win! pic.twitter.com/ncepYeIOCr — NBA (@NBA) November 27, 2021

Charlotte calme Minnesota

- La dynamique des Hornets a été plus forte que celle des Wolves. Charlotte, qui en est désormais à 8 victoires en 9 matches, a stoppé la série de 5 victoires de suite de Minnesota, en partie grâce au gros boulot offensif de Kelly Oubre en sortie de banc : 27 points avec 7 paniers à 3 points, record en carrière égalé.

- Les Bulls ont offert une victoire à Nikola Vucevic (16 pts, 8 rbds) pour son premier retour à Orlando depuis son départ en cours de saison dernière. Après une première mi-temps un peu disputée, la rencontre a tourné à la démonstration, notamment grâce au tandem DeRozan-LaVine (44 points à eux deux).

- Les Pacers se sont joliment répartis la tâche pour venir à bout de Toronto. Sept des joueurs de Rick Carlisle ont inscrit entre 11 et 23 points pour l'emporter face à une équipe classée juste devant eux et qui aspire aussi à une place pour le play-in tournament en fin de saison.

Domantas Sabonis a été le Pacer le plus en vue avec un gros double-double des familles : 23 points, 18 rebonds.

- Les Wizards ont relevé la tête après deux défaites de suite, même si ça ne s'est pas fait sans douleur à OKC. La meilleure performance de Kentavious Caldwell-Pope cette saison (20 pts) et un regain d'énergie en défense en toute fin de partie ont permis à Washington de battre le Thunder.

Daniel Gafford s'est lui transformé en muraille, avec 8 (!) contres réussis au cours de la partie !

Daniel Gafford had himself a block party tonight 🚫 A career-high 8 rejections from the @WashWizards rim-protector in their win! pic.twitter.com/i0grASspUI — NBA (@NBA) November 27, 2021

- Les Spurs ont stoppé la spirale négative (6 défaites de suite) dans laquelle ils se trouvaient en battant les Celtics. San Antonio a quand même réussi à dilapider une avance de 24 points avant de retrouver ses esprits en fin de match.

Dejounte Murray (29 points, 11 rebonds, 6 passes et 3 interceptions) a encore montré qu'il était le patron de cette équipe avec une superbe performance. Jayson Tatum (24 pts) et Jaylen Brown (16 pts) n'ont pu éviter une quatrième défaite en cinq matches loin du TD Garden.

29 PTS, 11 REB, 6 AST, 3 STL 🙌@DejounteMurray does it all and ties his career-best in scoring as the @spurs pick up the win! pic.twitter.com/JmJW0SNOlc — NBA (@NBA) November 27, 2021

Milwaukee et Giannis vainquent sans péril

- Les Bucks ont signé une 6e victoire consécutive en s'imposant à Denver, sans que l'on puisse assister à un duel entre les deux derniers MVP, Nikola Jokic étant toujours laissé au repos.

Giannis Antetokounmpo (24 pts, 13 rbds) ne s'est pas fait prier et Milwaukee n'a jamais été derrière au tableau d'affichage. C'est la 6e défaite de suite pour les Nuggets, qui continuent de glisser au classement de l'Ouest.

🦌 @Giannis_An34 goes for 24 PTS, 13 REB and 7 AST in the @Bucks sixth-straight W! pic.twitter.com/exgMfzxw3e — NBA (@NBA) November 27, 2021

NOLA surprend Utah, Graham clutch

- Alors qu'ils ont appris le retour prochain de Zion Williamson, les Pelicans ont fêté ça avec une victoire inattendue sur le parquet du Jazz, décidément plus aussi souverain à domicile que dans un passé récent.

Le héros du soir se nomme Devonte' Graham, dont le shoot à 3 points à 1.9 seconde de la fin après un gros rebond de Valanciunas a offert la victoire à New Orleans.

CHAOS in Salt Lake City pic.twitter.com/4Gjb7SCp0F — Rob Perez (@WorldWideWob) November 27, 2021

Rudy Gobert n'a pas été franchement alimenté à l'intérieur et finit avec 9 points à 2/3, avec 10 rebonds et 3 contres.

- Le retour de suspension d'Isaiah Stewart n'a pas empêché les Pistons de s'incliner à Los Angeles face aux Clippers. Les Californiens ont toujours été devant au score et Reggie Jackson finit meilleur marqueur de la partie avec 21 points.

Cade Cunningham était un peu à l'envers au niveau de l'efficacité (10 points, 6 rebonds et 6 passes à 3/13).