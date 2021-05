Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Hornets : 117-112

Wolves @ Pistons : 119-100

Heat @ Celtics : 129-121

Clippers @ Raptors : 115-96

Sixers @ Pacers : 94-103

Nets @ Bulls : 115-107

Mavs @ Grizzlies : 104-133

Magic @ Bucks : 102-114

Suns @ Warriors : 116-122

Thunder @ Kings : 106-122

Knicks @ Lakers : 99-101, après prolongation

Les Lakers sauvés par THT !

- Sans LeBron James, les Lakers ont eu très, très chaud, mais ont survécu à une prolongation contre les Knicks. Talen Horton-Tucker est le héros de la nuit pour L.A. C'est son panier à 3 points à 15 secondes de la fin du match qui a fait virer son équipe en tête.

Dans un match old school avec un faible scoring, de la tension et de la défense, New York a manqué une occasion en or. Spike Lee était dans la salle et a cru, comme tout le monde à plusieurs reprises, que les Knicks allaient assommer les Lakers. Julius Randle (31 pts, 8 rbds, 5 pds) avait notamment donné un point d'avance aux siens sur un shoot autour de la dernière minute de jeu.

- Anthony Davis a fini sur les rotules et avec une adresse douteuse (8/23) mais a tout de même été très précieux pour les Lakers. En défense, il a contribué à maintenir L.A. dans le match. Andre Drummond (16 pts, 18 rbds, 2 ctres) a lui aussi fait un boulot intéressant que Frank Vogel espérera sans doute revoir en barrage ou en playoffs...

Doncic se troue

- Les Mavs avaient déjà fait une fleur aux Lakers un peu plus tôt en se faisant désosser par Memphis. Lorsque Luka Doncic est dans un sale soir (12 pts à 4/16), ça peut donner des choses aussi vilaines qu'une rouste 133 à 106. Ja Morant a mené la danse avec 24 pts, 8 pds et 7 rbds.

Dallas est à égalité parfaite au niveau du bilan avec Portland, qui doit sa 5e place à une meilleure différence particulière, et possède une victoire et demie d'avance sur les Lakers. Prudence...

Les Warriors tapent Phoenix malgré un Curry pas très spicy

- Golden State commence même à s'en sortir quand Stephen Curry est en difficulté avec son shoot ! En back to back, les Warriors se sont payés Phoenix alors que Curry a fini avec 21 points à 6/21. Ses camarades se sont mis au boulot pour remporter un match de traînards.

Jordan Poole a fait virer Golden State en tête à 1:43 de la fin à 3 points, alors qu'Andrew Wiggins a claqué 38 points et que Draymond Green s'est offert un triple-double (11-11-10).

Denver et Miami font le taf

- Après deux défaites de suite, les Nuggets se sont un peu remis au boulot et ont assuré l'avantage du terrain au 1er tour des playoffs NBA. Denver a dominé Charlotte, qui disputera le play-in tournament, grâce à des deux meilleures armes offensives pour les semaines à venir, Nikola Jokic et Michael Porter Jr, 30 points tous les deux.

This dish from Jokic 👀 pic.twitter.com/Kn0aBmnwlg — NBA TV (@NBATV) May 11, 2021

- Miami s'est qualifié pour les playoffs tout en expédiant Boston au play-in tournament. D'une pierre, deux coups ! Les 24 points de Tyler Herro, notamment, et le fait que les Celtics soient déplumés depuis le forfait pour la saison de Jaylen Brown, ont aidé.

Detroit, c'était très, très jeune...

- Detroit joue le tanking à fond et s'est pointé contre Minnesota avec 9 joueurs aptes dont... 6 rookies. Deux d'entre eux sont nos Français Sekou Doumbouya (12 pts, 8 rbds) et Killian Hayes (13 pts, 7 pds). Ces derniers n'ont pas pu faire grand chose face à Karl-Anthony Towns (28 pts) et Anthony Edwards (22 pts).

- Zéro stress pour les Clippers, qui se déplaçaient chez le fantôme des Raptors, déjà en vacances. L.A. a mené de bout en bout dans le sillage de Kawhi Leonard (20 pts), Terrence Mann (20 pts) et Ivica Zubac (18&10) pour conserver une victoire d'avance sur les Nuggets à la 3e place à l'Ouest.

Fin de série pour Philly, Indiana en play-in

- Les Pacers ont fait chuté Philadelphie, qui restait sur 8 victoires de suite. Les Sixers étaient privés de Joel Embiid et n'ont rien pu faire contre Indiana, qui a validé sa place au play-in tournament grâce notamment au triple-double de Domantas Sabonis (16 pts, 15 pds, 13 rbds), son 9e de la saison.

Philadelphie pouvait verrouiller la 1e place de l'Est pour la première fois depuis 20 ans, mais il faudra attendre encore un peu...

KD tient la barre et envoie Chicago en vacances

- Surtout que dans le même temps, les Nets ont fait le taf et éteint à 99% les espoirs de barrage des Bulls. Malgré les 41 points de Zach LaVine, Chicago n'a pas tenu le choc contre une équipe de Brooklyn assez facile et sereine.

Kevin Durant (21 points, 8 passes et 3 contres), a été le meilleur joueur des Nets.

- On ne sait pas si Mike James avait un contentieux avec Tomas Satoransky du temps où ils évoluaient tous les deux en Europe, mais la nouvelle recrue des Brooklyn Nets n'a pas ménagé les chevilles et l'amour propre du Tchèque !

Mike James snatching ankles 🤭 pic.twitter.com/jDTbchHo98 — NBA TV (@NBATV) May 12, 2021

- Les Bucks continuent de croire à la 2e place à l'Est. Ils n'ont pas eu à beaucoup transpirer pour disposer d'Orlando cette nuit. Giannis Antetokounmpo a inscrit 27 pts et Milwaukee garder Brooklyn, qui n'a qu'une victoire de plus, dans le viseur.

- Théo Maledon, blessé, n'a pas joué pour OKC lors de la défaite face à Sacramento. L'autre Français du Thunder, Jaylen Hoard, a disputé 15 minutes en sortie de banc sans briller autant que lors de ses dernières apparitions : 0 point, 4 rebonds et 4 passes.