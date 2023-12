Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Celtics : 97-114

Pelicans @ Spurs : 146-110

Rockets @ Bucks : 119-128

Wizards @ Suns : 108-112

Warriors @ Blazers : 118-114

Tony Parker célébré par les Spurs, Victor Wembanyama inspiré

- Milwaukee a décroché son 13e succès de suite à domicile contre Houston, avec une nuit particulièrement belle pour Damian Lillard (39 pts, 11 asts à 11/19), qui a sans doute réalisé son meilleur match sous le maillot des Bucks. Giannis Antetokounmpo, après avoir battu le record de points de Michael Redd sur un match, s'est cette fois offert la première place au classement des rebonds au sein de la franchise en dépassant Kareem Abdul-Jabbar. Giannis a fini avec 26 points et 17 rebonds.

Dame dropped 39 PTS and 11 AST as the Bucks won their 4th straight 🥶 pic.twitter.com/I9TR6uEVGY — NBA (@NBA) December 18, 2023

- Après 268 matches de suite en NBA avec au moins un panier à 3 points marqué, Stephen Curry a vu sa série prendre fin dimanche à Portland. Les Warriors l'ont emporté de justesse, notamment grâce aux 25 points d'Andrew Wiggins et à la bonne défense de Brandin Podziemski sur la dernière possession de Portland. Curry est passé à côté de son match avec un 0/8 à 3 points et 2/12 au global. L'essentiel était ailleurs pour Golden State, qui signe une deuxième victoire consécutive.

- Les Celtics ont eux enregistré une cinquième victoire de rang et une 14e victoire en 14 matches à domicile. Malgré les efforts du Magic et de Paolo Banchero (36 pts, 10 rbds), Boston s'est appuyé sur Jaylen Brown (31 pts) et Jayson Tatum (23 pts) pour prendre provisoirement la première place au général devant Minnesota.

- Après l'euphorie de la première victoire depuis belle lurette contre les Lakers, les Spurs sont retombés dans leurs travers et dans leur opération portes ouvertes en défense lors de la venue des Pelicans. En ce jour de célébration de Tony Parker, Victor Wembanyama (17 pts, 13 rbds, 4 blks, 4 asts) et les siens ont pris l'eau et 146 points dans les dents. CJ McCollum (29 pts) et Brandon Ingram (26 pts)ont été les meilleurs scoreurs de NOLA, qui continue sa remontée avec une 4e victoire de suite. Les Pels ne font pas de bruit, mais avancent sereinement.

- Les Suns, qui ont signé Théo Maledon cette nuit, se sont fait peur à domicile contre Washington. Menés de 16 points, les joueurs de Frank Vogel ont accéléré petit à petit dans le sillage de Kevin Durant (28 pts, dont un dunk et un panier à 3 points dans la dernière minute) et Devin Booker, qui a inscrit 11 de ses 27 points dans le 4e quart-temps après une entame de match maladroite. Daniel Gafford (26 pts, 17 rbds) a fait de gros dégâts, alors que Coulibaly n'a cette fois joué que 20 minutes pour 6 points, 1 rebonds, 1 passe et un impact limité.