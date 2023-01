Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Pistons : 150-130

Celtics @ Magic : 98-113

Hawks @ Bulls : 100-111

Wolves @ Rockets : 114-119

Hornets @ Jazz : 102-120

Spurs @ Blazers : 127-147

Grizzlies @ Kings : 100-133

Rui Hachimura envoyé aux Lakers !

- Boston n'a raté la barre des 100 points qu'à trois reprises cette saison, dont deux fois contre Orlando. Le Magic a encore empêché les Celtics de tourner en rond, en profitant des absences de Robert Williams, Marcus Smart et Malcolm Brogdon. Boston restait sur 9 victoires de suite et a vu sa série s'arrêter en Floride, en partie à cause de Paolo Banchero (23 pts), Wendell Carter Jr (21 pts, 11 rbds) et du style de jeu physique et agressif du Magic.

Les joueurs de Jahmal Mosley ont fêté le retour à la compétition de Jonathan Isaac, 10 points, 3 rebonds, 2 interceptions et 1 passe en 10 minutes alors qu'il n'avait plus joué depuis 2 ans et demi ! Les 52 points de Jaylen Brown et Jayson Tatum , donc plus de la moitié de ceux de Boston, n'ont pas suffi.

- Milwaukee retrouvait pour sa part Giannis Antetokounmpo lors du déplacement à Detroit, qui s'est avéré être une formalité. Les Bucks menaient de 28 points à la pause, dans la sillage du Greek Freak, qui n'a passé que 27 minutes sur le parquet, mais a eu le temps de poser 29 points, 12 rebonds et 4 passes. Du côté des Pistons, Killian Hayes était sur le flanc, touché à l'épaule gauche lors du Paris Game.

Malgré la déroute logique, il faut noter le très bon match, à nouveau, de Jalen Duren. Titulaire, le plus jeune joueur de NBA a fini en double-double avec 23 points, 15 rebonds et 2 contres.

Giannis in 26 minutes tonight: 💪 29 PTS

💪 12 REB

💪 4 AST Bucks get the W in Detroit. pic.twitter.com/2BWViDlAAI — NBA (@NBA) January 24, 2023

,

- Portland avait vraiment besoin d'une victoire pour retrouver la confiance. Celle-ci est survenue à la maison, contre San Antonio. Les Blazers ont déchargé leur frustration sur les Spurs, en inscrivant 147 points dans un match sans doute un peu trop ouvert pour les puristes. C'est en deuxième mi-temps que Damian Lillard (37 pts, 12 pds) et les siens ont fait le trou pour casser leur mauvaise dynamique. Lillard est devenu, au passage, le 7e marqueur à 3 points le plus prolifique de l'histoire de la NBA.

San Antonio en est à 7 défaites sur ses 8 derniers matches et siège à la 14e place de l'Ouest, juste devant Houston.

Damian Lillard in the Trail Blazer W: 37 points

12 assists

7 threes He's now 7th all-time in 3s made 🔥 pic.twitter.com/jiJkM2nXvf — NBA (@NBA) January 24, 2023

- Les Rockets, justement, ont gagné un match et c'est toujours un petit événement. Après 13 défaites consécutives, les Texans ont retrouvé un peu de dignité en s'offrant Minnesota, qui a décidément toujours des difficultés contre les équipes du bas de tableau...

Ce match a été l'occasion pour Jalen Green de rebondir de manière spectaculaire après son match compliqué contre ces mêmes Wolves samedi. Le sophomore a pris feu et signé son record en NBA avec 42 points (à 15/25) pour guider les Rockets vers leur 11e victoire de la saison.

Absent depuis le 16 janvier, Rudy Gobert (15 points, 16 rebonds, 4 contres) a fait son retour dans le cinq de Minnesota, malheureusement pour une défaite.

42 PTS (career-high)

4 REB

4 AST

6 Threes A career night for Jalen Green in the Rockets W 🚀 pic.twitter.com/zr2blrGZlq — NBA (@NBA) January 24, 2023

- Utah a mis un quart-temps à entrer dans son match mais a sereinement géré les Hornets par la suite. Il faut dire que quand l'adversaire ne marque que 2 paniers à 3 points dans un match de basket en 2023, ça facilite la tâche... Charlotte a shooté à 2/16 et a clairement du mal en la matière, puisque le groupe de Steve Clifford avait déjà la plus basse performance de la saison derrière l'arc avec 3 paniers primés le 3 décembre face à Milwaukee.

Lauri Markkanen, qui rêve toujours de son premier NBA All-Star Game, a inscrit 25 points avec 11 rebonds pour poursuivre sa campagne.

Utah est 7e à l'Ouest, en embuscade derrière les Mavs et les Clippers.

- Les Bulls ont plutôt bien digéré leur séjour à Paris. Chicago a fêté le 1 000e match en NBA de DeMar DeRozan avec une victoire à domicile contre les Hawks. Pas besoin de buzzer beater cette fois, au contraire des deux derniers matches entre les deux équipes. DeRozan (26 pts), LaVine (20 pts) et leurs camarades ont haussé le ton dans le 4e quart-temps pour casser l'égalité et infliger une deuxième défaite de suite aux Hawks, que l'on pensait guéris.

Chicago est sur trois victoires consécutives et prend deux victoires d'avance sur le 11e, Toronto, grâce à ce succès. On est encore loin des ambitions de début de saison, mais le play-in est en meilleure voie qu'il y a quelques semaines.

- On parle des Kings dans l'épisode du podcast cette semaine (en ligne dans la journée) et ils le méritent bien. Sacramento a étouffé Memphis avec un nouveau feu d'artifice offensif d'emblée (47 points dans le premier quart-temps, record de la franchise égalé, 12 paniers à 3 points record NBA battu). Ce n'est pourtant que dans le 4e quart-temps que les hommes de Mike Brown ont pu se débarrasser des tenaces Grizzlies. Privé de Ja Morant, Memphis s'esttout de même accroché, avant de prendre une bourrasque dans l'ultime période (33-10).

Trey Lyles (24 pts) a été excellent et Domantas Sabonis, en triple-double (14 pts, 11 pds, 10 rbds), toujours aussi déterminant avec un 6e TD et un 36e double-double.

C'est la 7e victoire en 8 matches pour Sacramento, plus que jamais 3e et sur les rails pour un retour excitant en playoffs, 17 ans après sa dernière apparition.