Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Nets : 106-102

Clippers @ Bucks : 106-113

Blazers @ Wolves : 114-119

Wizards @ Jazz : 115-127

Bulls @ Kings : 113-109

Thunder @ Lakers : 104-116

Le classement

- Tout va bien pour les Bucks de Doc Rivers, qui ont trouvé leur rythme de croisière. La preuve ? Ils ont remporté une 6e victoire de suite cette nuit face aux Clippers, alors que Giannis Antetokounmpo était ménagé pour soigner son tendon d'Achille. Rapidement mené, puis toujours en retard en fin de 3e quart-temps (-13), Milwaukee a fait un match de traînard pour renverser la situation dans le 4e QT. L'homme du match : Damian Lillard, auteur de l'une de ses performances les plus abouties depuis son déménagement dans le Wisconsin. L'ancien Blazer a apporté 41 points à 12/22 et en ne laissant traîner aucune miette sur la ligne (13/13). Toujours privés de Khris Middleton, les Bucks ont montré des ressources intéressantes et ont réussi à gérer le trio Harden-George-Leonard, visiblement un peu fatigué de la bataille très physique de la veille contre Minnesota.

The Bucks trailed the Clippers to start 4Q until they went on a CLUTCH 13-0 run down the stretch to capture the win 🦌 pic.twitter.com/VQ80BAvrn1 — NBA (@NBA) March 5, 2024

- Minnesota n'a pas mis longtemps à reprendre la tête de la Conférence Ouest. Après avoir dominé Portland de manière un poil poussive grâce aux anciens Jazzmen Rudy Gobert (25 pts, 16 rbds, pour son 43e double-double de la saison) et Mike Conley (19 pts, 7 asts), les joueurs de Chris Finch ont vu OKC chuter face aux Lakers et, déjà, descendre du trône.

Le Thunder est tombé sur un os à Los Angeles et a assez rapidement abdiqué. LeBron James (19 pts, 11 rbds, 8 asts) et ses camarades ont rendu une copie solide pour dominer l'une des meilleures équipes de la ligue pour la 3e fois de la saison. Anthony Davis (24 pts, 12 rbds, 3 blks), D'Angelo Russell (26 pts) et Austin Reaves (16 pts, 7 asts, 6 rbds) ont contribué à ce tranquille succès qui est le 10e en 14 matches pour les Purple and Gold.

Les Wolves reprennent donc la tête de l'Ouest, OKC présentant désormais un bilan similaire à celui des Nuggets, qui pourraient bien coiffer tout le monde au poteau s'ils le décidaient...

- Revenons rapidement sur Portland où, malgré la défaite contre Minnesota, Rayan Rupert a réussi le meilleur match de sa jeune carrière en NBA. Le rookie français a joué 23 minutes en sortie de banc et a compilé 13 points et 6 rebonds à 3/3 à 3 points. On espère que Chauncey Billups continuera à lui offrir du temps de jeu sur cette fin de saison.

23 minutes de jeu pour le Français Rayan Rupert ce soir, face aux Wolves, pour 13 points (5/7 aux tirs, dont 3/3 à trois points) et 6 rebonds. Absolument toutes ces statistiques sont ses records en carrière. pic.twitter.com/AtzVx6tSdC — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) March 5, 2024

- Les Kings ont encore montré leur irrégularité criante cette nuit, en étant battus à domicile par les Bulls. Sacramento a laissé échapper une victoire qui lui tendait les bras, puisque les Californiens menaient de 22 points à 3 minutes de la fin du 3e quart-temps avant d'être balayés par les efforts de DeMar DeRozan (19 de ses 33 points dans le 4e QT) et le record en carrière de Coby White (37 pts). Les Kings ont pris un 36-18 dans le dernier QT et repassent en 7e position à l'Est, c'est à dire dans la zone de play-in.

Domantas Sabinis s'est consolé en signant un 43e double-double (18 pts, 21 rbds) de suite avant d'être expulsé pour 6 fautes en fin de match.

The Bulls trailed by 22 points at one point until they flipped the switch in the 4Q and went on a 22-7 run to pull the win out in Sacramento! pic.twitter.com/1sGlSRm7Y2 — NBA (@NBA) March 5, 2024

- Jordan Clarkson s'est offert un petit carton (38 pts, 10 rbds, 7 asts) contre Washington, l'équipe qui l'avait drafté avant de le trader aux Lakers. L'arrière du Jazz a orchestré le gros run (12-0) d'Utah en fin de rencontre pour venir à bout des Wizards. Au repos depuis sa lourde chute il y a quelques jours, Bilal Coulibaly a fait son retour directement dans le cinq et a joué 33 minutes pour 7 points, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre. Jordan Poole, toujours remplaçant, a proposé une petite "Poole Party" en contre-soirée avec 32 points à 11/18, ce qui n'a pas empêché son équipe de s'incliner pour la... quinzième fois de suite !

- Les Nets semblaient lancés vers une belle remontée pour mettre la pression aux Hawks pour le dernier spot pour le play-in tournament, mais ce n'est pas en perdant à domicile contre Memphis qu'ils y arriveront... Après cinq défaites de suite, les Grizzlies ont renoué à la victoire en surprenant Brooklyn grâce aux 25 points de Luke Kennard et, notamment, à l'activité de Jake LaRavia (14 pts, 10 rbds) et aux 25 points marqués après rebonds offensifs.