Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Nuggets : 109-117

Hornets @ Heat : 87-104

Kings @ Bucks : 142-143, après prolongation

Clippers @ Wolves : 105-109

Suns @ Blazers : 127-116

Kawhi, LeBron, Barrett... Ce à quoi il fallait répondre

- Damian Lillard a fait exploser le Fiserv Forum pour la première fois depuis son arrivée, cette nuit, lors de la venue des Kings à Milwaukee. Le meneur des Bucks a inscrit un panier à 3 points au buzzer en prolongation pour arracher la victoire et rappeler qu'il était bien l'un des joueurs les plus clutch de sa génération, pour ne pas dire plus. Alors que Giannis Antetokounmpo (27 pts, 10 rbds, 10 asts) étaient menés de 4 points au cours de l'overtime, Brook Lopez, puis Lillard, donc, ont renversé la situation. L'ancien joueur de Portland ne s'est pas privé de désigner son poignet et la montre métaphorique qu'il a toujours utilisée pour célébrer ses paniers cruciaux.

DAMIAN LILLARD GAME WINNER 😱 pic.twitter.com/g4EaINDAh4 — Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) January 15, 2024

Mike Brown était furieux après le match et est venu avec son ordinateur portable pour expliquer en quoi les arbitres avaient selon lui influencé l'issue du match par leurs coups de sifflet ou leurs non coups de sifflet. Clairement, un meme est né.

- Il y avait l'intensité et le sérieux d'un match de playoffs dans cette affiche entre les Timberwolves et les Clippers. Minnesota a calmé un peu la remontée de Los Angeles au classement en s'appuyant sur un gros troisième quart-temps durant lequel Anthony Edwards a inscrit 20 de ses 33 points. Malgré le comeback des Californiens, revenus à 3 points dans le 4e quart-temps (avec un 20-6 en 4 minutes), les hommes de Chris Finch ont tenu bon et décroché une victoire précieuse dans l'optique de conserver le trône de l'Ouest. Rudy Gobert a fait un gros match (15 pts, 18 rbds, 4 blks) malgré ses 7 lancers francs ratés. Sans doute vexé par les moqueries du banc des Clippers, le Français en a rentré 4 de suite dans le money time, s'offrant également un contre important sur Kawhi Leonard (26 pts). Le mental du pivot des Bleus a primé !

Rudy Gobert can’t even hit the rim on a FT, and the Clippers bench can’t stop laughing pic.twitter.com/JuPGoAY7MO — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) January 15, 2024

Rudy Gobert blocks Kawhi Leonard pic.twitter.com/0TpVu7RQny — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 15, 2024

A noter que les Clippers jouaient sans Ivica Zubac, absent pour la première fois de la saison.

- Les Nuggets ont fait le job à la maison face aux Pacers, toujours privés de Tyrese Haliburton. Nikola Jokic (25 pts, 12 rbds, 9 asts) est passé à une offrande de son 13e triple-double de la saison et a orchestré la bonne répartition offensive des champions en titre. Jokic, Murray et Porter Jr ont tous les trois inscrit 25 points et Denver a shooté à 64.8% (!), dans la lignée d'un Jokic (12/13) dont l'adresse est indécente depuis 9 matches (81%). En bon perfectionniste, Michael Malone n'était néanmoins pas satisfait de voir son équipe perdre 21 ballons et concéder 14 rebonds offensifs.

Rayan Rupert se montre

- Les Suns ont livré une prestation assez inégale contre les Blazers, en dilapidant notamment 17 points d'avance et en laissant Portland revenir à 4 points dans le 4e quart-temps. Phoenix s'est finalement imposé avec 34 points pour Devin Booker et trois autres joueurs à plus de 20 points (Beal, KD et Allen). C'est sur un panier à 3 points de Rayan Rupert (11 pts, 5 rbds, 2 asts) que les Blazers se sont rapprochés en fin de match, avant que les visiteurs ne fassent respecter la logique. Scoot Henderson a fait son match le plus consistant en NBA : 33 points, 9 passes, 7 rebonds et 3 interceptions. Le meneur rookie a tout de même dû prendre 31 tirs, ce qui n'est évidemment pas l'idéal.

- Miami s'est fait respecter à domicile contre Charlotte, toujours sans Jimmy Butler, mais avec un équilibre collectif qui permet aux hommes d'Erik Spoelstra de continuer à figurer dans le top 5 à l'Est. Bam Adebayo (24 pts, 10 rbds, 7 asts) est toujours aussi complet, alors que Tyler Herro poursuit sa belle série offensive (21 pts). Le Heat n'a jamais été derrière au tableau d'affichage. A noter un nouveau pépin physique pour les Floridiens : Jaime Jaquez a quitté le terrain avant la mi-temps pour une douleur à l'aine.