Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Pelicans : 102-113

Clippers @ Mavs : 101-103

Knicks @ Jazz : 118-111

Spurs @ Blazers : 110-117

Nets @ Kings : 121-153

Luka est magique, Batum brille à 3 pts

- Les Mavs se sont fait très peur lors de la réception des Clippers. Dallas a compté jusqu'à 25 points d'avance avant de dilapider cet acquis et de laisser Paul George (23 pts) and co revenir à hauteur dans le money time.

Lorsqu'il faut tirer les marrons du feu, Jason Kidd sait sur qui compter. Alors que les deux équipes étaient à égalité (99-99) à 30 secondes de la fin, Luka Doncic a sorti sa baguette de magicien pour rentrer un tir improbable et lointain. L'équivalent d'une frappe de 35 mètres dans la lucarne juste avant que la balle ne sorte en touche...

Le Slovène a encore dominé ce match offensivement avec 35 points, 11 rebonds et 5 passes à 50% au shoot.

- On trouvait Nicolas Batum (22 pts) un peu moins saignant en attaque en ce début de saison. Le capitaine des Bleus a été très bon et a fait un festival à 3 points (7/7 !) cette nuit pour contribuer au comeback des Clippers. Il s'est retrouvé sur la ligne sur la toute dernière possession, a marqué le premier lancer, puis raté le deuxième volontairement sans que L.A. ne parvienne à décocher un tir derrière.

Brooklyn prend un raz-de-marée...

- Ben Simmons (11 points, 5 rebonds, 3 passes) a enfin atteint la barre des 10 points dans un match NBA sous le maillot des Nets. Le problème : Brooklyn s'est fait écraser à Sacramento en encaissant 153 points dans une rencontre sans prolongation... Après une période de mieux, notamment défensif, que l'on a en partie cru liée à l'absence de Kyrie Irving, les Nets sont retombés violemment dans leurs travers.

C'est dans le 2e quart que les Kings ont placé leur effort avec un run de 27-4 dans lequel Terence Davis (31 pts) a fait de gros dégâts, aidé par Kevin Huerter (19 pts) et Domantas Sabonis (17 pts). Kevin Durant (27 pts) et les siens n'ont jamais été en mesure de stopper les offensives californiennes. Sacramento est sur une belle dynamique avec une 4e victoire de suite et la 8e place à l'Ouest.

Les fans, qui n'ont pas vu de playoffs depuis 2006, signeraient sans doute pour que la saison s'arrête là...

- Portland a pris seul la tête de la Conférence Ouest en s'imposant face à San Antonio pendant que Denver ne jouait pas. Les Blazers ont eu un mal de chien à se défaire de Spurs toujours aussi vaillants et intéressants collectivement. Ce n'est qu'en fin de partie que les hommes de Chauncey Billups ont renversé les Texans, notamment grâce au facteur X Devin Eubanks (+28 en sortie de banc).

Jerami Grant (29 pts) a encore été très bon pour épauler Damian Lillard (22 pts, 11 pds) et Anfernee Simons (23 pts). Portland a gâché la belle soirée de Jakob Poeltl (31 pts), qui a battu son record de points en NBA en shootant à 14/17.

Les Knicks soudés, Fournier cloué sur le banc

- Julius Randle a organisé un dîner entre joueurs pour remobiliser tout le monde après plusieurs matches inquiétants. La bonne bouffe et la camaraderie ont des vertus insoupçonnées. Les Knicks sont allés s'imposer sur le parquet du Jazz pour infliger une troisième défaite de suite à Utah, clairement en train de rentrer dans le rang après un début de saison NBA idyllique.

Tom Thibodeau a réduit sa rotation à 11 joueurs, malheureusement pour Evan Fournier (DNP) et les Knicks ont petit à petit pris le dessus. Jalen Brunson (25 pts, 8 pds) et Cam Reddish (19 pts) ont été les plus saignants, mais c'est aussi l'impact du banc (39 pts) qui a été décisif. Obi Toppin (+23), Jericho Sims (11 pts, 13 rbds) et Immanuel Quickley (13 pts, 4 stls) ont apporté un joli coup de boost.

Retour perdant pour "JJJ"

- Jaren Jackson Jr a fait sa première apparition de la saison cette nuit dans le cinq des Grizzlies. "JJJ" (7 pts, 6 rbds, 5 blks à 3/14) n'a pas pu empêcher Memphis, privé de Desmond Bane pour trois semaines, de s'incliner sur le parquet des Pelicans. NOLA a pourtant joué sans Zion Williamson, ménagé en raison d'une douleur au pied, et a laissé Ja Morant marquer 36 pts.

Heureusement, CJ McCollum (30 pts, 9 pds) était dans un bon soir après plusieurs matches compliqués et son effort dans le 3e quart-temps a fait la différence.