Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Celtics : 113-120

Lakers @ Mavs : 125-127

Nuggets @ Bulls : 114-106

Warriors @ Suns : 116-119

Kings @ Clippers : 99-119

Le classement

- Quelle soirée décevante, à nouveau, pour les Warriors... Golden State menait de 15 points contre des Suns privés de Kevin Durant, mais n'a pas tenu la distance. Pire, on a de nouveau assisté à une expulsion de Draymond Green, cette fois pour une faute flagrante de niveau 2 : un coup violent porté au visage de Jusuf Nurkic...

A 9 secondes de la fin, les Warriors ont eu une balle de prolongation par Stephen Curry (24 pts), mais le tir de la superstar californienne, un peu hâtif, n'a pas fait mouche et Bradley Beal, enfin de retour, a plié l'affaire sur la ligne. C'est la 6e défaite de suite pour les Dubs, sanctionnés par Devin Booker (32 points, 7 passes). Les titulaires de Golden State ont globalement été très décevants, et ce sont les remplaçants, Brandin Podziemski (20 pts), Chris Paul (15 pts, 11 asts) et consorts qui ont apporté le plus. Le banc des Warriors a inscrit 80 points (!) contre 46 pour le cinq de départ.

- On n'est pas encore sur le même dégré de nervosité que Draymond Green, mais Nikola Jokic s'agace vite et tire la langue en ce moment. Le MVP des Finales 2023 a été expulsé pour des mots adressés à l'un des arbitres du jour juste avant la mi-temps. Malgré ça et l'absence de Jamal Murray, les Nuggets ont pris le dessus sur Chicago grâce notamment aux 25 points de Reggie Jackson. Il ne serait pas étonnant de voir Jokic souffler un peu dans les semaines qui viennent, lorsque Denver aura un peu plus de marge.

- Les Mavs continuent de serrer les dents et d'aller chercher des victoires précieuses. En l'absence de Kyrie Irving, toujours blessé au pied, les Mavs ont mis fin à la série de 4 victoires de rang des Lakers. Los Angeles a effacé un retard de 15 points dans le 3e quart-temps pour donner de la saveur à cette rencontre, mais les performances d'Anthony Davis (37 pts, 11 rbds) et LeBron James (33 pts, 9 asts, 8 rbds) n'ont pas suffi face au tandem Luka Doncic (33 pts, 17 asts) - Tim Hardaway Jr, ce dernier sortant son meilleur match de la saison (32 pts, avec 5 paniers primés).

Doncic a d'ailleurs encore sorti une passe venue d'ailleurs pour offrir un panier à 3 points important à Dante Exum.

How?! Luka wraps the pass around the defender 😲 📺 Lakers-Mavs | Live on TNT pic.twitter.com/UzeW9Xsa7E — NBA (@NBA) December 13, 2023

- Les Clippers ont été impressionnants contre Sacramento cette nuit. Outre le fait qu'ils ont enregistré une cinquième victoire de suite, ils ont limité les Kings sous la barre des 100 points, tout en réalisant eux un match offensif de haut niveau. Résultat : un match plié très rapidement, Kawhi Leonard encore dominant (31 points à 11/14 en trois quart-temps), une adresse épatante (52%) et le plein de confiance pour le sprint de la fin d'année civile.

- Les Celtics sont décidément intraitables à domicile. Boston a décroché une 11e victoire en 11 matches au TD Garden cette nuit, lors de la réception de Cleveland. Les Cavs avaient pourtant parfaitement lancé leur match avec un 1er quart-temps dominant (+10), mais la paire Tatum-Brown (25 pts tous les deux), les apports de Kristaps Porzingis (21 pts, 10 rbds) et Derrick White (17 pts), mais aussi et surtout une défense de fer au moment opportun, ont permis aux joueurs de Joe Mazzulla de l'emporter sur le fil. Les Cavs n'ont plus marqué de panier pendant près de 3 minutes dans le 4e quart-temps et c'est le moment choisi par les C's pour foncer vers la victoire. Les deux équipes se retrouveront cette semaine pour une nouvelle opposition.

