Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Sixers : 119-109

Lakers @ Nets : 104-121

Kings @ Wolves : 118-111, après prolongation

Warriors @ Thunder : 128-120

Wizards @ Spurs : 127-106

Pistons @ Mavs : 105-111

Raptors @ Suns : 106-114

Hawks @ Blazers : 125-127

---

- Quand Luka fâché, Luka toujours faire ainsi, señor. Alors que Dallas restait sur trois défaites en quatre matches, Luka Doncic a fait son retour dans l'équipe pour la réception de Detroit. Visiblement bien remis de sa blessure à la cheville, le Slovène a fini avec 53 points, 8 rebonds, 5 passes et 2 interceptions à 17/24. Il fallait bien ça pour éviter une nouvelle déconvenue. Detroit menait en effet de 11 points dans le 3e quart-temps et les efforts de Luka conjugués à ceux de Spencer Dinwiddie (10 de ses 12 points dans le 4e QT) ont permis aux Mavs de renverser la situation.

53 points

8 rebounds

5 assists

5 threes

71% FG Luka went OFF to lead Dallas to the W. pic.twitter.com/cipxrdWdAs — NBA (@NBA) January 31, 2023

Killian Hayes, qui avait décrit Doncic comme le joueur le plus difficile sur lequel défendre en NBA, a joué 29 minutes en sortie de banc. Bilan : beaucoup de maladresse (8 pts à 3/16), mais 7 passes, 3 rebonds et 2 interceptions pour le Français.

- Le Thunder a posé des problèmes aux Warriors - pléonasme, puisque OKC pose des problèmes à tout le monde - mais Stephen Curry a fait ce qu'il fallait pour que Golden State reparte de sa visite avec la victoire en poche. Bien que Shai Gilgeous-Alexander (31 pts) et le siens soient revenus à deux points dans le 4e quart-temps, les Warriors ont pu s'appuyer sur un Curry à la lame affûtée : 38 points, 12 passes et 8 rebonds à 8/14 à 3 points.

Steph in the Warriors W: 38 PTS

8 REB

12 AST

8 Threes pic.twitter.com/mJce2hiK1L — NBA (@NBA) January 31, 2023

- Les Lakers avaient laissé LeBron James et Anthony Davis au repos pour leur déplacement à Brooklyn. Sans aucune surprise, les Nets l'ont emporté en s'appuyant sur Kyrie Irving (26 pts, 7 rbds, 6 pds), Patty Mills et Cam Thomas (21 pts tous les deux), pour faire passer leur bilan à 4-6 en l'absence de Kevin Durant, ce qui est finalement un moindre mal.

Pour l'anecdote, Russell Westbrook (17 pts, 10 pds, 8 rbds) est devenu le 10e meilleur passeur de l'histoire de la NBA en dépassant Gary Payton.

- Comme souvent lorsque l'on encense une équipe lancée sur une longue série de victoires dans notre podcast enregistré le lundi, l'équipe en question perd avant la diffusion de l'émission le mardi. Les Sixers, qui restaient sur 7 victoires consécutives, se sont inclinés à domicile devant Orlando après avoir menés de 21 points et être rentrés au vestiaire à la pause à +10.

Philadelphie a un peu sous-estimé le Magic, revenu en deuxième mi-temps avec du mordant et du punch. Emmenés par Paolo Banchero (29 pts), Moritz Wagner (22 pts) et Markelle Fultz (12 pts, 10 pds, 4 stls), les Floridiens ont renversé la bande à Joel Embiid (30 pts) pour infliger un 67-47 à leurs hôtes.

- Une fois n'est pas coutume, les Kings ont réagi à l'expulsion pour 6 fautes de Domantas Sabonis avant la prolongation contre Minnesota avec brio. Trey Lyles a été énorme en overtime après avoir remplacé le Lituanien et a inscrit 8 de ses 11 points sur cette période. Au menu pour l'ancien du Jazz : un panier à 3 points, un dunk sur Rudy Gobert (19 pts, 14 rbds) avec la faute en prime et un autre dunk à 37 secondes de la fin pour donner 5 points d'avance à Sacramento.

Les Californiens ont ainsi pu prendre leur revanche après leur défaite samedi contre ce même adversaire.

- Finalement, tout va bien à Washington depuis le départ de Rui Hachimura. Les Wizards ont enregistré leur 6e victoire de suite (une première pour eux 2015) et ont brisé la malédiction de leurs déplacements à San Antonio. Après 22 défaites consécutives sur le parquet des Spurs et une dernière victoire là-bas datant de 1999 (!), Washington l'a emporté assez sereinement.

Deni Avdija a inscrit son record de points en NBA (25 points, 9 rebonds, 1 interception, 1 contre, 1 passe à 10/12) en sortie de banc, confirmant qu'il comptait être l'un des gagnants du transfert du Japonais vers Los Angeles. Bradley Beal a apporté 21 points, Kristaps Porzingis 17. Les Wizards sont 9e à l'Est, mais comptent seulement une longueur d'avance sur le 11e malgré cette belle série de victoires.

- Phoenix a eu du mal à se défaire de Toronto, mais les ressources mentales des Suns en ce moment sont assez admirables. Les hommes de Monty Williams ont été chercher face aux Raptors une 6e victoire en 7 matches. La partie a été serrée (16 changements de leader au tableau d'affichage) et tout s'est joué dans le money time. Si Mikal Bridges (29 pts) et Deandre Ayton (22 pts, 13 rbds) ont été les plus prolifiques, le panier à 3 points de Chris Paul pour donner quatre points d'avance à Phoenix à 1:30 de la fin a été crucial.

- Encore un Damian Lillard exceptionnel. Le meneur All-Star des Blazers a marqué 42 points pour répondre aux 40 pions de Dejounte Murray. Portland a battu Atlanta, une victoire importante en vue de la course au play-in. Anfernee Simons (21 points) a aussi été très précieux pour la franchise de l'Oregon en claquant notamment deux paniers primés cruciaux en fin de partie.