CQFR : Luka Doncic roi de Noël, Brunson régale

Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Knicks : 122-129

Sixers @ Heat : 113-119

Warriors @ Nuggets : 114-120

Celtics @ Lakers : 126-115

Mavs @ Suns : 128-114

Ja, Herro, les Rockets... Ce à quoi il fallait répondre

- Luka Doncic s'est offert la troisième performance all-time de l'histoire des NBA Christmas Games cette nuit, derrière Bernard King (60) et Wil Chamberlain. Les Mavs sont allés imposer leur loi à Phoenix avec un récital énorme du Slovéne, auteur de 50 points, 14 passes, 6 rebonds, 4 interceptions et 3 contres à 15/25. Doncic a été injouable et même si les Suns ont sorti la tête du trou dans le 3e quart-temps, Dallas a repris le contrôle des opérations dans les 10 dernières minutes de la partie, avec un Luka en mode playmaker, puis scoreur. Derrick Jones Jr (23 pts) et Dereck Lively (20 pts, 10 rbds) ont été précieux pour les Texans, qui ont su limiter Kevin Durant à 16 points et 11 tirs pris en 43 minutes, et Devin Booker à 20 points. Seul Grayson Allen (32 pts) a vraiment posé des problèmes aux hommes de Jason Kidd, qui signent une deuxième victoire de suite et occupent la 5e place à l'Ouest, à égalité avec Sacramento, 4e.

WHAT A NIGHT ‼️ LUKA DONCIC HAS 50 PTS IN PHOENIX 🤯 📺 #NBAXmas on ESPN pic.twitter.com/U91BvvQY6h — NBA (@NBA) December 26, 2023

- Steve Kerr était fou de rage contre les arbitres, coupables selon lui d'avoir facilité la victoire des Nuggets contre ses Warriors, notamment en autorisant trop facilement Nikola Jokic (18/18 sur la ligne) à aller sur la ligne des lancers francs. La série de 5 victoires de Golden State a donc pris fin à Denver, dans une partie où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, avant que les champions en titre ne prennent le dessus pour de bon, notamment grâce aux 28 points de Jamal Murray. C'est le cinquième succès consécutif pour les Nuggets, qui ont su limiter Stephen Curry et Klay Thompson à 18 et 9 points.

- La dynamique douteuse des Lakers continue, mais cette défaite concédée à Noël contre Boston n'est pas la plus inquiétante des 6 subies depuis la victoire en NBA Cup. Malgré les 40 points d'Anthony Davis, Los Angeles n'a pas pu tenir le choc contre le cinq phénoménal des Celtics, porté par un excellent Kristaps Porzingis, pendant que ses quatre camarades atteignaient ou dépassaient tous la barre des 18 points. Collectivement, Boston a été supérieur et n'a pas vraiment eu grand mal à s'imposer chez son rival historique. LeBron James a donné quelques sueurs froides aux fans des Lakers après un contact au niveau du genou avec Jaylen Brown, mais a pu repartir et rendre une copie avec 16 points, 9 rebonds et 8 passes à 5/14.

- Pas de Joel Embiid, pas de Jimmy Butler, mais un Jaime Jaquez clairement motivé pour marquer de son empreinte le Christmas Game entre Miami et Philadelphie. Le rookie du Heat a été superbe et a fêté son premier double-double en NBA (31 points, 10 rebonds à 11/15) pour permettre à son équipe de tenir bon après un troisième quart-temps loupé (37-23). Bam Adebayo (26 pts, 15 rbds) a aussi été important pour les Floridiens, qui ont survécu aux 52 points du tandem Harris-Oubre.

- En ouverture de cette série de matches de Noël, les Knicks se sont offert une victoire de prestige contre les Bucks au Madison Square Garden. Après 9 défaites de suite contre cet adversaire, qui restait lui sur 7 succès de rang, New York s'est fait violence et a suivi le leadership de Jalen Brunson (38 points) pour enger leur défaite de samedi dernier. Cette fois Brunson a été épaulé par Julius Randle (24 pts) et Immanuel Quickley (20 pts) notamment. Le trio Antetokounmpo-Lillard-Middleton a compilé 88 points, mais ça n'a pas suffi cette fois.