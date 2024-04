Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Hornets : 89-86

Lakers @ Wizards : 125-120

Pistons @ Hawks : 113-121

Thunder @ Celtics : 100-135

Pacers @ Nets : 111-115

Grizzlies @ Bucks : 111-101

Raptors @ Wolves : 85-133

Magic @ Pelicans : 117-108

Cavs @ Suns : 101-122

Le classement

- Nous voilà au moment de la saison où des choses un peu surnaturelles peut survenir. Malachi Flynn est devenu le joueur avec la plus petite moyenne de points (un peu plus de 5 par match) à atteindre la barre des 50 points. A la façon d'un Tony Delk ou d'un Corey Brewer, l'arrière des Pistons a réussi cette performance inattendue et très loin de ses standards. Avant ce match, l'ancien Raptor n'avait jamais marqué plus de 27 points en NBA. Il l'a fait en shootant à 18/25, pour une soirée mémorable pour lui. Son carton en sortie de banc n'a toutefois pas permis à Detroit d'éviter une 10e défaite en 11 matches contre Atlanta, qui revient à bilan égal avec Chicago à la 9e place de l'Est et peut espérer recevoir lors du premier barrage.

Evan Fournier a joué 15 minutes dans ce match, sans marquer le moindre panier (0/5).

- Les Bucks sont en train de retomber dans des travers dont on les pensait débarrassés. La forme n'est pas bonne pour Milwaukee, qui a perdu pour la 4e fois en 5 matches et, à nouveau, à domicile. Ce sont cette fois les Grizzlies et Jaren Jackson Jr (35 pts) qui se sont payés Giannis Antetokounmpo (21 pts) et les siens, notamment grâce à un très bon quatrième quart-temps. Damian Lillard était à nouveau absent pour ce back-to-back.

- Milwaukee a de la chance, Cleveland n'a pas profité de l'aubaine pour se rapprocher de la 2e place. Les Cavs ont été battus à Phoenix, où Devin Booker a confirmé sa forme du moment en claquant 40 points, aidé par Kevin Durant (32 pts). Malgré la présence de Donovan Mitchell (24 pts), la franchise de l'Ohio n'a pas trouvé de réponse à la bonne dynamique offensive de Phoenix, qui menait déjà de 25 points à la mi-temps. Les Suns font une belle opération puisqu'ils s'emparent de la 6e place, en doublant les Pelicans.

- Car oui, les Pelicans ont perdu. A domicile contre le Magic, NOLA est passé à côté du rendez-vous et la frustration a même pris le pas en fin de match, après la blessure au doigt de Zion Williamson et les expulsions consécutives de Herb Jones, Trey Murphy et Dyson Daniels. Paolo Banchero (32 pts) et Franz Wagner (24 pts) ont fait mal aux Pels, tractant Orlando jusqu'à la 4e place de l'Est devant New York. La 3e place, détenue par les Cavs, est encore accessible pour les Floridiens...

- Minnesota a profité de la venue des déprimants Raptors en ville pour reprendre les commandes de la Conférence Ouest grâce au tie-breaker par rapport à Denver. Les Timberwolves l'ont emporté de 48 points contre Toronto, qui subit au passage sa 15e défaite de suite et aurait peut-être pu battre le triste record des Pistons si la saison avait duré un peu plus longtemps... Anthony Edwards (28 pts), Naz Reid (23 pts) et Rudy Gobert (11 pts, 15 rbds) ont pesé sans avoir à forcer leur talent.

- OKC, en revanche, est en train de lâcher prise dans la course à la première place à l'Ouest. A nouveau sans Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, le Thunder a logiquement perdu à Boston. Les Celtics n'y sont pas allés de main morte (+35), avec un Kristaps Porzingis tranchant (27 pts, 12 rbds, 5 blks) et l'apport appréciable de Jayson Tatum (24 pts) et Jaylen Brown (23 pts).

- Les Lakers ont poursuivi sur leur bonne dynamique en disposant des Wizards dans la capitale fédérale. Anthony Davis a vite montré les crocs (35 pts, 18 rbds, avec 19 pts dans le 1e QT et 15/15 sur la ligne), relayé par LeBron James (25 pts, 9 asts) et Rui Hachimura (19 pts) notamment. Los Angeles n'a qu'une victoire de moins que le 6e, Phoenix, et peut encore espérer éviter le play in ou, a minima, l'un des deux matches de barrage.

Washington a fait un push en fin de match pour revenir à distance de tir, mais les 29 pts de Jordan Poole n'ont pas suffi.

- Le premier affrontement des deux joueurs qui ont suivi Victor Wembanyama dans la Draft 2023, Brandon Miller et Scoot Henderson, a tourné à l'avantage du dernier. Portland a dominé Charlotte avec 22 points et 10 passes pour son jeune meneur, pour mettre fin à une série de 10 défaites de suite. Rayan Rupert était à nouveau titulaire et a joué 35 minutes pour 4 points, 5 rebonds, 1 interception et 1 passe.

- Indiana s'est fait surprendre à domicile par Brooklyn et cède du coup sa 6e place à Miami. Une faute de parcours qui pourrait condamner les Pacers à jouer le play-in dans quelques semaines. Cam Thomas (27 pts) a fait le show pour les Nets, avec l'aide du rookie Noah Clowney (22 pts, 10 rbds).