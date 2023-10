Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Pistons : 102-118

Grizzlies @ Wizards : 106-113

Knicks @ Pelicans : 87-96

Pacers @ Cavs : 125-113

Sixers @ Raptors : 114-107

Heat @ Wolves : 90-106

Jazz @ Suns : 104-126

- Zach LaVine (51 pts) a marqué la moitié des points des Bulls et battu son record de points en NBA cette nuit à Detroit. Sauf que ce sont les Pistons, auteurs d'une belle entame de saison sous les ordres de Monty Williams, qui se sont imposés. L'impact de Jalen Duren (23 pts, 15 rbds), dont la progression est déjà impressionnante, et de Cade Cunningham (25 pts) a été indéniable. Killian Hayes était titulaire et, à défaut d'avoir cassé la baraque statistiquement (6 pts, 4 asts, 1 stl), continue d'avoir la confiance de Williams au détriment de Jaden Ivey, qui a joué quasiment autant en sortie de banc avec des chiffres similaires (23 min, 7 pts, 3 asts).

Jalen Duren owned the paint in Detroit's home-opening win 😤 23 PTS

15 REB

2 BLK pic.twitter.com/k8lHkTcxCk — NBA (@NBA) October 29, 2023

- Jordan Poole est un clown, mais les Wizards ont tout de même remporté leur premier match de la saison lors de la réception des Grizzlies. Poole a apporté 27 points (à 8/23) en contribuant, notamment avec Kyle Kuzma (21 pts, 13 rbds) et Corey Kispert (22 pts). Mais il a aussi et surtout fait le tour des réseaux pour cette facétie nickyoungesque...

Jordan Poole recreated the Nick Young meme 😂 pic.twitter.com/6mXwSKUun9 — Action Network (@ActionNetworkHQ) October 28, 2023

Bilal Coulibaly a joué 14 minutes en sortie de banc sans parvenir à se distinguer. Le démarrage de Memphis cette saison est tout simplement catastrophique (0-3), avec un Desmond Bane un peu seul pour tenter de compenser l'absence de Ja Morant et la blessure de Steven Adams en termes de leadership. Les Grizzlies ont d'ailleurs signé Bismack Biyombo pendant la nuit.

- Indiana pétarade et score fort dans ce début de saison. Les Pacers sont à 2-0 après avoir disposé de Cavs déplumés dans l'Ohio, grâce notamment à une montée en régime progressive de Tyrese Haliburton, précieux au bon moment et auteur d'un double-double qui devient un standard pour lui : 21 points, 13 passes et 8 rebonds. Aaron Nesmith, fraîchement prolongé, a signé son record de points en NBA (26 pts).

Le démarrage canon de Caris LeVert (22 pts dans le 1er QT, 31 pts en tout) laissait augurer de bonnes choses pour Cleveland, mais les hommes de JB Bickerstaff se sont effondrés. Les Cavs jouaient sans Donovan Mitchell, Darius Garland et Jarrett Allen étaient tous les trois absents pour des pépins physiques.

- En back to back, les Knicks se sont fait rouler dessus par Zion Williamson et les Pelicans à New Orleans. NOLA a rapidement pris l'avantage (+18 à la pause), avec un tandem Zion-Ingram affuté (24 pts et 26 pts). Evan Fournier est l'un des deux seuls joueurs de New York à ne pas avoir été utilisé par Tom Thibodeau, qui continue de s'en tenir à une rotation sans le Français.

- Les Sixers ont débloqué leur compteur de victoires en déplacement à Toronto. Pour le retour de Nick Nurse, très applaudi par les fans locaux, les Raptors ont tenu le choc une mi-temps avant de plier devant la paire Joel Embiid (34 pts) - Tyrese Maxey (34 pts), Kelly Oubre Jr apportant 18 points en sortie de banc pour poursuivre, déjà, sa campagne pour le titre de 6e homme de l'année. Maxey n'avait pas pris le moindre tir dans le premier quart-temps, avant de passer en mode tornade et de shooter à 7/9 à 3 points. Embiid a lui réalisé un match complet au-delà du scoring, avec également 9 rebonds et 8 passes à son actif. Ces deux-là peaufinent leur one-two punch sans James Harden dans l'équation et les choses se passent plutôt bien.

Joel Embiid and Tyrese Maxey combined for 68 POINTS in a gutsy win in Toronto 😤 EMBIID

🔥 34 PTS

🔥 9 REB

🔥 8 AST MAXEY

🔥 34 PTS

🔥 7 AST

🔥 7 3PM pic.twitter.com/ox5U4kOLKP — NBA (@NBA) October 29, 2023

A noter côté Toronto le bon match du rookie Gradey Dick (16 pts à 4/6 à 3 pts).

- Les Wolves ont décroché leur première victoire de la saison en se payant Miami, qui s'était déplacé à Minneapolis sans Jimmy Butler, ni Kevin Love. L'homme du match pour Minny se nomme Naz Reid (25 pts en 28 min et +30 de +/-). Rudy Gobert a lui fini en double-double (14 pts, 14 rbds) sur la demi-heure qu'il a pu disputer.

- Sans Devin Booker et Bradley Beal, les Suns se sont baladés à domicile contre le Jazz. Kevin Durant (26 pts, 7 asts) a sonné la charge avant d'aller se reposer, Phoenix comptant jusqu'à 30 points d'avance dans cette partie où Utah n'a jamais existé. Eric Gordon a apporté 21 points.

