Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Heat : 91-112

Kings @ Pelicans : 98-105

- On pensait les Bulls capables de profiter de la situation et de faire valoir leur profil d'équipe de coups, avec l'absence de Jimmy Butler et la déprime latente dans le camp du Heat. Raté. Chicago n'a pas su se sublimer sur le match le plus important de sa saison et n'ira pas en playoffs cette saison. C'est Miami qui aura donc le redoutable privilège d'affronter Boston au 1er tour, avec un espoir quasi nul (en tout cas pour les observateurs) de faire chanceler les Celtics. Il faut reconnaître aux Floridiens une vraie résilience et une capacité à élever le niveau malgré les galères.

En l'absence de Butler, ses camarades se sont mobilisés, à commencer par Tyler Herro (24 pts, 10 rbds, 9 asts), passé tout près du triple-double, Jaime Jaquez Jr (21 pts), qui n'a toujours de rookie que le nom, ou Kevin Love (16 pts). Erik Spoelstra n'a même pas eu besoin que l'autre star de son équipe, Bam Adebayo, se décarcasse (13 pts, 4 rbds, 4 asts). Il faut dire que les Bulls ont lâché prise assez rapidement. Après un 34-17 d'entrée, Chicago est rentré au vestiaire avec 10 points de retard et a repris une avoinée dans le 3e quart-temps (35-23). Coby White n'a pas eu la même réussite insolente que face à Atlanta et les joueurs de Windy City ont choisi le pire moment pour shooter à 38% (avec notamment un 3/15 pour Ayo Dosunmu).

Tyler Herro got BUSY in the @MiamiHEAT's W to clinch the East's #8 seed setting up an ECF rematch with Boston in Round 1 24 PTS | 10 REB | 9 AST | 4 3PM pic.twitter.com/y1gzCR2wf8 — NBA (@NBA) April 20, 2024

On verra ce que seront capables de faire les joueurs du Heat au 1er tour, mais on connaît la maison : il n'y aura pas de défaite sans bataille, ni défi tactique imposé par Erik Spoelstra, quelles que soient les galères.

Pour Chicago, l'heure est peut-être venue de rebâtir réellement et de cesser le rafistolage et la position de l'entre deux chaises. On ne serait pas choqués de voir les Bulls tanker pour avoir une chance de drafter Cooper Flagg.

NOLA passe Sacto et rejoint OKC au 1er tour

- 6 à 0... Même en l'absence de Zion Williamson, les Pelicans ont montré qu'ils avaient un vrai avantage psychologique sur les Kings, piteusement envoyés en vacances cette nuit. Après 4 victoires en saison régulière et une autre en NBA Cup, New Orleans a de nouveau imposé sa loi à Sacramento, pour se qualifier pour le 1er tour des playoffs et y affronter Oklahoma City. Sans leur star, les joueurs de Willie Green ont adopté une approche équilibrée et participative, ce qui leur a plutôt réussi. Malgré la bonne tenue du tandem Fox (35 pts) - Sabonis (23 pts, 14 rbds) en face, NOLA a partagé les responsabilités et 6 joueurs ont inscrit 10 points ou plus, avec Brandon Ingram (24 pts) en artilleur principal et Trey Murphy, titulaire pour numériquement remplacer Zion, a ajouté 16 points. Brouillons dans le 1er quart-temps, les Pelicans ont montré plus de solidité ensuite et ont viré en tête avant la mi-temps pour ensuite gérer autant que possible leur avance.

New Orleans attend maintenant avec anxiété la durée exacte de l'absence de Zion Williamson, dont on ne sait pas s'il sera en mesure de participer à la série face au Thunder. Pour Sacramento, l'intersaison sera studieuse, avec des questions autour de la viabilité du projet autour de Fox et Sabonis, mais aussi du supporting cast. Tout n'est pas à jeter, mais une fois l'effet de surprise de 2023 passé, les Kings ont fait nettement moins peur à leurs adversaires de l'Ouest cette saison.