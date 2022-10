Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Kings : 113-119

Warriors @ Hornets : 113-120, après prolongation

Pacers @ Nets : 125-116

Sixers @ Bulls : 114-109

Hawks @ Bucks : 115-123

Thunder @ Mavs : 117-111, après prolongation

Grizzlies @ Jazz : 123-124

---

- Le craquage de la nuit nous vient de Dallas, qui multiplie les performances curieuses et irrégulières cette saison... Les Mavs menaient de 16 points à 4 minutes de la fin à domicile contre OKC, mais ont réussi à se faire remonter ET à perdre en prolongation. Avec tout le respect que l'on a pour le Thunder, qui joue crânement sa chance malgré l'étiquette de candidat au tanking, c'est intolérable pour un candidat au titre.

Luka Doncic a beau avoir encore explosé les compteurs statistiques (31 points, 16 rebonds, 10 passes), ça n'a pas empêché les Texans de se planter et de laisser Shai Gilgeous-Alexander (38 pts, 9 pds à 15/27) - quel joueur, vivement que le Thunder soit compétitif ou le trade - et Isaiah Joe (8 de ses 15 pts durant l'OT alors qu'il n'avait pas joué avant le 4e QT) faire leur loi en prolongation.

SGA was slithering to the rack ALL NIGHT in the @okcthunder's comeback OT win! #ThunderUp ⚡ @shaiglalex: 38 PTS, 6 REB, 9 AST, 2 STL pic.twitter.com/5ARxzrMnxH — NBA (@NBA) October 30, 2022

Jason Kidd cherche encore la bonne formule et ça se traduit par un début de saison un peu décevant. OKC, pour sa part, est sur trois victoires de suite et ne montre pas encore beaucoup d'enthousiasme dans le Wemby Race. C'est tout à leur honneur.

- Même quand ils ne jouent pas, les Lakers font l'actualité en NBA. Avec la victoire des Kings à domicile face à Miami, ils sont désormais, officiellement, la seule équipe à ne pas avoir encore gagné le moindre match cette saison. On se doutait que le démarrage serait un peu compliqué, mais pas à ce point...

- Les Kings, donc, ont débloqué leur compteur et celui de Mike Brown, leur nouveau coach. Ils ont profité des incertitudes du Heat dans ce début de saison. Les artisans de ce succès se nomment :

Kevin Huerter , qui a balancé 7 bombes à 2 points et mis les deux lancers qui ont donné suffisamment d'air à Sacto à 14 secondes de la fin

, qui a balancé 7 bombes à 2 points et mis les deux lancers qui ont donné suffisamment d'air à Sacto à 14 secondes de la fin Keegan Murray , auteur de 22 points, 3 passes et 2 contres à 8/13

, auteur de 22 points, 3 passes et 2 contres à 8/13 De'Aaron Fox , dont l'activité est allé au-delà du scoring (17 pts) et qui a battu son record de rebonds pris sur un match en NBA (13)

, dont l'activité est allé au-delà du scoring (17 pts) et qui a battu son record de rebonds pris sur un match en NBA (13) Domantas Sabonis, avec ses 18 points à 8/9

Tyler Herro a marqué 34 points, mais cette formule dans laquelle il est titulaire ne porte pour le moment pas vraiment ses fruits.

Keegan Murray was BALLING in the @SacramentoKings win dropping 22 PTS on 61.5 % shooting from the field! #NBARooks@keegan3murray: 22 PTS (8-13 FGM) | 2 BLKS pic.twitter.com/3YXFODskc1 — NBA (@NBA) October 30, 2022

- Les Sixers ne proposent toujours pas un basket très léché, ni très serein, mais au moins les victoires commencent à s'accumuler. Philadelphie est allé s'imposer à Chicago, non sans avoir dilapidé 19 points d'avance et été obligés de s'en remettre à Joel Embiid (25 pts). Le Camerounais a cassé l'égalité (109-109) à 18 secondes de la fin en rentrant un gros tir à 3 points qui va lui faire du bien mentalement.

EMBIID WTH THE CLUTCH THREE! pic.twitter.com/wEGulFiTnT — NBA TV (@NBATV) October 30, 2022

Comme un symbole, c'est dans le match où James Harden (15 pts à 2/13) a été le moins adroit et vorace dans l'utilisation du ballon que les Sixers ont enchaîné une deuxième victoire de rang.

- Par contre, dans la famille des contenders qui continuent de magistralement foirer leur début de saison, les Nets poursuivent leur déprimante épopée. On reviendra plus tard sur la conférence de presse invraisemblable de Kyrie Irving, même s'il est difficile de ne pas lier les soucis de Brooklyn sur le terrain avec leurs problèmes en dehors, notamment le paradoxe vivant qu'est leur meneur.

Les Nets, donc, sont désormais à 1-5, après une gifle cette fois reçue à domicile face aux Pacers. Encore une équipe, d'ailleurs, qu'il va falloir respecter davantage en évitant de brandir la carte tanking à tout va. Indiana a mérité sa victoire en profitant des largesses défensives désormais bien établies de leurs hôtes du jour et de la superbe dynamique autour du tandem Tyrese Haliburton - Bennedict Mathurin.

Haliburton (26 points, 8 passes, 3 steals) est un vrai patron et son rookie de camarade Mathurin n'a strictement peur de rien. Ses 32 points en sortie de banc, avec 6 paniers primés, ont éclairé la soirée des Pacers, qui n'avaient jamais marqué autant de tirs extérieurs dans leur histoire en NBA (23). Aidés par Isaiah Jackson (18 pts, 10 rbds) et Buddy Hield (17 pts), les deux compères ont fait plier les hommes de Steve Nash, qui n'avaient malheureusement pas besoin de beaucoup plus pour courber l'échine.

Benn Mathurin logged his first 30+ point game in the @Pacers win! #NBARooks 🏎@BennMathurin: 32 PTS, 5 REB, 6 3PM pic.twitter.com/d4FxRPzr4E — NBA (@NBA) October 30, 2022

Kyrie Irving a beau avoir encore fait des dégâts offensifs (35 pts) et Kevin Durant dépassé les 25 points, la mayonnaise ne prend pas. Ben Simmons ne peut évidemment pas être tenu responsable de tous les errements de son équipe. Certes, l'Australien manque toujours de confiance et de justesse, mais il fait de son mieux pour contribuer (9 points, 9 passes, 8 rebonds) à la création. Il va bientôt falloir trouver un responsable et, avec ce qui s'est passé durant l'intersaison, on sait déjà que le bouc émissaire sera Canadien, double MVP et membre du Hall of Fame.

- Milwaukee continue son petit bonhomme de chemin en toute discrétion et est toujours la seule équipe invaincue en NBA. Il a quand même fallu que Giannis Antetokounmpo s'excite un peu après la pause pour que les Bucks se défassent des Hawks. Le "Greek Freak" a inscrit 30 de ses 34 points en deuxième mi-temps, avec 17 rebonds, pour mettre les champions 2021 sur de bons rails. Il a été aidé par Jrue Holiday, auteur d'un joli carton à 34 points et 12 passes, pour répondre aux 42 points de Trae Young.

🔥 The duel between Giannis and Trae Young tonight was something SPECIAL! Trae Young: 42 PTS, 6 REB, 5 AST, 5 3PM

Giannis: 34 PTS, 17 REB, 4 AST pic.twitter.com/qQEoQhuKj5 — NBA (@NBA) October 30, 2022

- On parlait d'équipes irrégulières un peu plus haut. Les Warriors, avec tout leur talent et la confiance née du titre de la saison dernière, en font partie. Avec les absences de Terry Rozier et LaMelo Ball, plus la rouste prise à Orlando lors du dernier match côté Hornets, on s'attendait à ce que Stephen Curry et les siens se promènent à Charlotte. Sur sa terre natale, Curry a certes fini en double-double (31 pts, 11 rbds), mais son équipe s'est inclinée en prolongation après qu'il a manqué le shoot de la gagne dans le 4e quart-temps, envoyé un airball à 3 points durant la prolongation et fini à 3/13 à 3 points.

Sans complexe, les joueurs de Steve Clifford se sont appuyés sur PJ Washington (31 pts), Gordon Hayward (23 pts) et Kelly Oubre (18 pts) pour décrocher une 4e victoire de suite contre Golden State à domicile. La Caroline du Nord semble être devenue une terre maudite pour les Dubs...

- Dennis Smith Jr, qui a récemment reconnu qu'il avait songé abandonner la NBA pour aller jouer en NFL, vit une jolie résurrection à Charlotte. Titulaire, l'ancien de Dallas et de New York a apporté 13 points, 9 rebonds et 8 passes.

- Les Grizzlies ont montré la saison dernière qu'ils étaient parfaitement capables de gagner des matches sans Ja Morant. Ce sera peut-être un peu moins vrai cette saison. Memphis a chuté face au Jazz, cet étonnant deuxième ex-aequo de la Conférence Ouest. Utah a encore pu compter sur son duo aussi dort qu'inattendu du début de saison : Lauri Markkanen - Kelly Olynyk. Les deux hommes ont inscrit 23 points chacun et deux paniers à 3 points dans le money time pour permettre à leur équipe de remporter un match ultra serré jusqu'à la fin.

Sans leur patron, toujours malade, les Grizzlies ont joué la carte du trio Tyus Jones (23 pts, 10 pds) - Desmond Bane (32 pts) - Dillon Brooks (30 pts). Tous les trois ont été bons, mais c'est dans l'exécution défensive que Memphis a péché, en laissant le Jazz shooter à 51.7% en global et 43% à 3 points.

