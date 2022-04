Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Bulls : 119-95 (3-1)

Warriors @ Nuggets : 121-126 (3-1)

Heat @ Hawks : 110-86 (3-1)

Suns @ Pelicans : 103-118 (2-2)

[ITW] John Welch : Evan Fournier m'a dit : Coach, ne me renvoyez pas chez moi

Golden State Warriors - Denver Nuggets : 3-1

Stephen Curry n'avait jamais manqué 4 lancers francs dans un match. Tout arrive et parfois au mauvais moment. Les Warriors ont manqué l'opportunité de sweeper les Nuggets dimanche et devront plier l'affaire cette semaine à la maison.

Malgré les 33 points de Stephen Curry, toujours en sortie de banc, et les 32 points de Klay Thompson, Golden State est tombé sur un adversaire qui a enfin donné le change sur le plan physique et qui a mieux géré la fin de match.

Nikola Jokic (37 points, 8 rebonds, 6 passes à 14/21) a su trouver une bouffée d'air malgré ses 7 pertes de balle. Son impact, conjugué à celui de Monte Morris (24 pts) et d'Aaron Gordon (21 pts), a permis à Denver de survivre et de rester en course pour devenir la première équipe à se qualifier après avoir été menée 3 à 0.

Il est peu probable que cela arrive, mais les hommes de Mike Malone ont déjà montré par le passé qu'il ne fallait jamais crier victoire trop tôt face à eux dans une série de playoffs NBA...

Nikola Jokic had it rolling from tip-off, scoring 18 of the @nuggets first 23 points on his way to 37 points, 8 boards, and 6 assists to force Game 5! #MileHighBasketball Game 5: GSW vs DEN, Wed. 10pm/et on TNT pic.twitter.com/ACg4mKCwkY — NBA (@NBA) April 25, 2022

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans : 2-2

La série sur laquelle on aurait probablement le plus misé sur un sweep est en train de devenir l'une des plus compétitives de ce 1er tour. Toujours privés de Devin Booker, les Suns se sont inclinés dans le game 4 face à New Orleans, une équipe que l'on n'imaginait même pas en playoffs il y a quelques semaines.

C'est en deuxième mi-temps que les Pelicans ont pris le dessus en profitant de la soirée compliquée de Chris Paul (4 points, 11 passes), de la superbe forme de Brandon Ingram (30 points) et de l'impact intérieur de Jonas Valanciunas (26 pts, 15 rbds) pour égaliser à 2-2.

L'autre homme du match pour NOLA, c'est sans doute Herb Jones. Le rookie a été fabuleux en défense, ce qui va devenir un pléonasme, particulièrement en deuxième mi-temps où il s'est amusé à chasser les shoots extérieurs des Suns avec succès.

- José Alvarado a réussi son signature move sur Chris Paul, un accomplissement qui doit lui faire dire qu'il peut désormais mourir tranquille.

JOSE ALVARADO GOT CHRIS PAUL pic.twitter.com/6rmhJu1Hwh — Action Network (@ActionNetworkHQ) April 25, 2022

Miami Heat - Atlanta Hawks : 3-1

Un quart-temps et puis c'est tout. Atlanta a tenu le choc pendant 12 minutes dans le game 4 sur son parquet, avant voir le rouleau compresseur du Heat se mettre en marche. Malgré l'absence de Kyle Lowry, les Floridiens ont pris le dessus assez facilement, en étouffant Trae Young (9 points à 3/11) et en laissant Jimmy Butler (36 points, 10 rebonds, 4 passes, 4 interceptions) prendre les choses en main offensivement.

🔥 @JimmyButler dominated both ends of the floor to lead the @MiamiHEAT to the Game 4 win, taking a 3-1 series lead! #HEATCulture 🔥 36 PTS | 10 REB | 4 STL 🔥 Game 5: Tue. 7pm/et on NBA TV pic.twitter.com/jRCCECrENC — NBA (@NBA) April 25, 2022

Les Hawks restaient sur 6 victoires de suite à domicile et vont désormais devoir aller sauver leur peau du côté de South Beach.

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls : 3-1

Les Bucks se sont rapprochés de la qualification en allant remporter le game 4 de la série à Chicago. Les Bulls ne sont pas parvenus à opposer une résistance digne de ce nom aux champions NBA en titre.

Giannis Antetokounmpo (32 pts, 17 rbds, 7 pds) s'est promené et Grayson Allen a sorti le meilleur match de sa carrière en playoffs malgré les huées constantes du public du United Center : 27 points avec 6 paniers à 3 points.

Milwaukee a été bien trop adroit (52.3%) pour la friable défense des Bulls, qui tenteront de repousser la date de leurs vacances dans 48 heures lors du game 5 dans le Wisconsin.

- Giannis Antetokounmpo est devenu le 7e joueur de l'histoire de la NBA à réussir au moins 5 fois dans sa carrière en playoffs un match avec au moins 30 points, 15 rebonds et 5 passes. En sa compagnie : Wilt Chamberlain (14), Elgin Baylor (11), Kareem Abdul-Jabbar (9), LeBron James (9), Charles Barkley (6) et Tim Duncan (6).