Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Cavs : 101-140

Bucks @ Pacers : 130-142

Thunder @ Hawks : 138-141

Nets @ Rockets : 101-112

Raptors @ Grizzlies : 116-111

Pelicans @ Wolves : 117-106

Bulls @ Knicks : 100-116

Blazers @ Mavs : 97-126

Clippers @ Suns : 131-122

Pistons @ Jazz : 148-154

Heat @ Lakers : 110-96

Magic @ Kings : 135-138, après deux prolongations

- Les Pacers aiment décidément bien jouer contre Milwaukee. Indiana s'est à nouveau payé les Bucks, notamment grâce à Tyrese Haliburton (31 points, 12 passes, 0 TO), encore impressionnant, et à un troisième quart-temps d'une violence offensive assez rare. Les joueurs de Rick Carlisle ont passé 47 points à ceux d'Adrian Griffin dans le 3e quart-temps, ce qui a évidemment fait la différence. Giannis Antetokounmpo (26 pts, 11 rbds, 8 asts) et Damian Lillard (23 pts, 5 asts) n'ont pas su éviter ça. Haliburton, pour revenir à lui, est le premier joueur à sortir une série de 5 matches consécutifs avec autant de passes décisives (76) et si peu de pertes de balles (7).

- Le Thunder a vu sa série de 5 victoires consécutives prendre fin à Atlanta. Les Hawks ont profité de la fatigue apparente d'OKC pour rapidement prendre les devants avec un 11-0 et ne plus jamais lâcher le lead. Jalen Johnson a battu son record de points (28) pour épauler Trae Young (24 pts, 11 asts), Bogdan Bogdanovic (23 pts) et Dejounte Murray (22 pts) dépassant eux aussi les 20 points. Le Thunder a tenté de renverser la situation et est revenu à 3 points dans la dernière minute sur un panier de Shai Gilgeous-Alexander (33 pts, 13 rbds, 8 asts), mais en vain.

- New Orleans a frappé un joli coup à l'Ouest en se payant le leader Minnesota sur le parquet des Wolves. Rudy Gobert (5 pts, 5 rbds, 1 blk) et ses coéquipiers n'avaient pas encore perdu deux fois de suite cette saison et sont tombés sur un os. Emmenés par Zion Williamson (27 pts), CJ McCollum (24 pts) et Brandon Ingram (19 pts), les Pelicans ont fait un récital (55% d'adresse), Zion et BI shootant à 18/26 en cumulé. Les joueurs de Willie Green ont pu concéder 35 points à Anthony Edwards sans souci tant ils ont dominé les débats à l'exception d'un relâchement dans le 4e quart-temps. Gobert n'a pas passé une très bonne soirée, gêné par les fautes et l'agressivité des Pels. C'est la 4e victoire de suite pour NOLA, qui continue d'avancer à moitié dans l'ombre mais ne va plus pouvoir se cacher très longtemps.

Zion has absolutely zero fear of Gobert at the rim pic.twitter.com/8uopoAWweH — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) January 4, 2024

- En dehors d'une fin de match poussive et compliquée, les Clippers ont fait 40 très belles minutes et un match de haut niveau pour se payer les Suns et prolonger leur série de victoires. En dehors des 8 dernières minutes où les maladresses se sont multipliées, les Californiens ont maîtrisé leur sujet avec un trio Paul George (33 pts) - Kawhi Leonard (30 pts) - James Harden (22 pts, 11 asts) très au point. Les Clippers ont shooté à 53% à 3 points et pris le large en première mi-temps pour une nouvelle prestation rassurante, dans la continuité de leur belle fin d'année 2023. Phoenix, privé de Kevin Durant, a pu compter sur un bon Devin Booker (35 pts) et sur un Bradley Beal à 21 points, mais c'était trop peu pour bousculer l'un de leurs rivaux à l'Ouest.

- Les Lakers ont un bilan négatif (16-17) après leur défaite à domicile contre Miami. La copie copieuse d'Anthony Davis (29 pts, 17 rbds, 6 asts, 5 blks, 3 stls) et les 24 points d'Austin Reaves n'ont pas empêché le Heat de contrôler cette rencontre en dépit de la nouvelle absence de Jimmy Butler. Face à un LeBron James discret selon ses standards (12 pts, 9 asts à à 6/18), Erik Spoelstra a pu s'appuyer sur Tyler Herro (21 pts) et 8 joueurs capables de marquer au moins 10 points. L.A. va jouer 10 de ses 11 prochains matches à domicile, avec l'espoir de se sortir un peu de cette période compliquée. Les Lakers restent sur trois défaites de suite et ne sont 10e que grâce à un tie-breaker favorable.

- Sacramento s'est sorti d'un match difficile face au Magic et a rebondi après son étonnante défaite à la maison face à Charlotte. Les Kings ont dû passer par deux prolongations pour venir à bout d'Orlando et survire aux 43 points (record personnel en NBA) de Paolo Banchero. Face à des Floridiens qui ont battu le record de paniers à 3 points de la franchise (25) et ont comblé un retard de 13 points en deuxième mi-temps, les joueurs de Mike Brown ont pu compter sur le gros triple-double de Domantas Sabonis (22 pts, 23 rbds, 12 asts) et les 37 points en sortie de banc de Malik Monk, qui continue sa campagne pour le titre de 6e homme de l'année. Avec cette troisième défaite de rang, Orlando glisse à la 6e place à l'Est.

- Les Cavs n'ont fait qu'une bouchée des Wizards à quelques jours de leur venue à Paris, avec leur plus large victoire de la saison (+39). Max Strus (24 pts), Donovan Mitchell (22 pts en 24 min) ou Jarrett Allen (17 pts, 19 rbds, 7 asts), décidément chaud en ce moment, ont torpillé Washington en très peu de temps. Bilal Coulibaly, qui a joué 33 minutes en sortie de banc, n'a pas passé une très bonne soirée en attaque. Le rookie français a a shooté à 2/12 pour 5 points, 5 rebonds, 3 interceptions, 2 contres et une passe.

- Les Pistons ont encore cru tenir le bon bout et ont poussé le Jazz en prolongation, avec un panier à 3 points au buzzer d'Alec Burks. C'était encore trop juste. Detroit a pris 148 points, le plus haut total de points encaissés lors d'une défaite dans l'histoire de la franchise, pendant qu'Utah égalait son record (154). Jordan Clarkson, qui sortait d'un triple-double avec Dallas, a enchainé avec un match à 36 points et le panier de la gagne à 3 points en prolongation.

LAURI MARKKANEN THEN ALEC BURKS pic.twitter.com/jg8wI871Gb — Ball (@ThatsAllBall_) January 4, 2024

Killian Hayes a joué 13 minutes pour 2 points, 6 passes, 4 rebonds et 1 contre, avec un +/- positif (+4).

- Les Nets sont dans une mauvaise passe et n'en sortent pas. Brooklyn a subi une cinquième défaite de suite, cette fois à Houston, en pliant complètement dans le 3e quart-temps. Alperen Sengun (30 pts à 11/17) a posé de gros problèmes au groupe de Jacque Vaughn, signant un 7e match de suite à plus de 20 points. C'est la 10e défaite en 12 matches pour les Nets.

- Les Raptors sont en pleine lune de miel avec leurs recrues. Toronto est allé s'imposer à Memphis avec un super match d'Immanuel Quickley (26 pts), meilleur marqueur de son équipe, RJ Barrett contribuant à hauteur de 14 points. Malgré les rumeurs, Pascal Siakam continue d'être un métronome (24 pts). Du côté des Grizzlies, Ja Morant (28 pts, 9 asts, 8 rbds) n'a pas suffi.

- Menés à la pause au Garden, les Knicks ont eux aussi préservé leur invincibilité depuis le trade avec les Raptors. New York a dû se faire un peu violence contre Chicago au retour des vestiaires, en s'appuyant sur Julius Randle (35 pts), toujours en pleine bourre, et Jalen Brunson (31 pts, 13 asts), que les Bulls n'ont pas su freiner. Pour son deuxième match avec les Knicks, OG Anunoby a apporté 11 points, 8 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et un différentiel ultra-positif (+35). A noter le gros double-double d'Isaiah Hartenstein (10 pts, 20 rbds, 5 blks) et le passage compliqué des remplaçants de Tom Thibodeau.

- Dallas s'est repris après sa déconvenue contre le Jazz. Les Mavs se sont vengés sur Portland, avec 41 points de Luka Doncic (30 en première mi-temps) et 29 de Kyrie Irving pour son deuxième match de reprise après son absence sur blessure. Jason Kidd a pu reposer ses cadres dans le 4e quart-temps et préparer un nouvel affrontement avec les Blazers dans la semaine. Scoot Henderson (6 pts, 6 asts, 7 TO) n'a pas été aussi percutant qu'il l'aurait aimé lors de ce déplacement au Texas.

