CQFR : Les Nuggets se payent les Clippers sans Jokic, ça castagne entre les Rockets et les Kings

New Orleans Pelicans @ Detroit Pistons : 116-110

Atlanta Hawks @ Indiana Pacers : 113-111

New York Knicks @ Washington Wizards 112-108

Golden State Warriors @ San Antonio Spurs : 144-113

Thunder @ Bulls : 124-110

Phoenix Suns @ Minnesota Timberwolves : 116-121

Orlando Magic @ Utah Jazz : 108-112

Denver Nuggets @ Los Angeles Clippers : 115-103

Houston Rockets @ Sacramento Kings : 114-139

- Et de cinq à la suite pour les Nuggets. Cette victoire contre les Clippers aura d'ailleurs un goût un peu particulier. Denver a réussi à gagner sans Nikola Jokic, le moteur de l'équipe. La franchise du Colorado a montré l'étendue de ses autres ressources, à commencer par les lieutenants du Joker. Jamal Murray et Michael Porter Jr ont inscrit respectivement 24 et 22 points. Les joueurs de Mike Malone ont passé un 9-0 en fin de quatrième quart-temps pour accentuer leur écart et se détacher pour de bon des Angelenos, menés par Kawhi Leonard (24 points) auteur d'un très gros poster.

OH MY GOODNESS KAWHI LEONARD POSTER ON ESPN 😱 pic.twitter.com/Q8JRfFN3kq — NBA (@NBA) January 14, 2023

- Jonas Valanciunas a dominé la raquette des Pistons la nuit dernière. Le géant lituanien a inscrit 13 de ses 33 points dans le premier quart-temps et il s'est aussi montré à son avantage dans les dernières minutes. Il a ajouté 16 rebonds à son compteur. Une performance qui a mis les Pelicans sur le chemin de la victoire malgré les 17 points (7 sur 10 aux tirs) et 6 passes du meneur français Killian Hayes pour Detroit.

- La vie sans Tyrese Haliburton commence avec une défaite crève-cœur pour les Pacers. Privés de leur meilleur joueur, qui sera absent au moins deux semaines en raison d'une blessure au genou, ils se sont inclinés sur le fil contre les Hawks. John Collins a réussi la claquette décisive à 1 seconde du buzzer. Trae Young a fini avec 26 points et 11 passes, Onyeka Okongwu a claqué un gros double-double avec 18 points et 20 rebonds tandis que DeAndre Hunter a marqué 25 points. Le rookie Bennedict Mathurin, qui a pris la place d'Haliburton dans le cinq, a scoré 26 points.

- Les Kings n'ont pas eu de soucis pour se défaire des Rockets sous l'impulsion d'un triple-double massif de Domantas Sabonis. Le pivot a compilé 19 points, 15 rebonds et 16 passes décisives. La rencontre a surtout été marquée par une altercation générale, même s'il n'y a pas eu de vraie bagarre et l'expulsion de 4 joueurs : Malik Monk, Chimezie Metu, Garrison Matthews et Tari Eason.

Things got chippy between the Rockets and Kings 👀 Four players were ejected from the game. pic.twitter.com/SX3kiUPUfK — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 14, 2023

- Les 40 points de Kyle Kuzma n'ont pas suffi à faire gagner les Wizards. Mais ce n'est pas passé loin contre les Knicks. L'ailier a bien failli mener un comeback héroïque dans les deux dernières minutes. Mais il a raté un lancer-franc et un tir lors des ultimes possessions de la rencontre. Jalen Brunson, auteur de 34 points, n'a pas tremblé sur la ligne. Les New-yorkais ont passé un 14-0 en début de quatrième quart-temps et ils menaient encore 105-94 à 2 minutes de la fin avant de voir leurs adversaires recoller au score. Ils ont tout de même réussi à assurer l'essentiel avec la victoire.

- Les Spurs ont réuni 68 000 spectateurs dans leur ancienne salle de l'Alamodome. Un nouveau record NBA. Tout ce monde qui s'est déplacé… pour voir l'équipe de San Antonio se faire déchirer par les champions en titre. Les Warriors se sont imposés de 31 points dans une ambiance électrique. Jordan Poole a fini meilleur marqueur du match avec 26 points. Notons que les Spurs, qui célèbrent leurs 50 ans cette année, ont rendu un bel hommage à Steve Kerr, coach de Golden State qui a joué pour l'équipe texane entre 1999 et 2003. Il y a notamment gagné 2 titres.

68,323 fans. A record-breaking night in the Alamodome. pic.twitter.com/qTcP3f5Ncg — NBA (@NBA) January 14, 2023

- Le Thunder n'a pas besoin que Shai Gilgeous-Alexander marque 30 points à chaque match pour s'imposer. L'arrière canadien s'est contenté de 21 points, avec 5 rebonds, 6 passes et 4 interceptions la nuit dernière. Mais Oklahoma City a battu Chicago. Josh Giddey a lui inscrit 25 points avec 10 rebonds et 6 passes.

- Anthony Edwards a relancé les Timberwolves. Il a marqué 31 points pour venir à bout d'une équipe des Suns encore diminuée par les absences de ses cadres. Rudy Gobert a fini avec 4 points en ne prenant qu'un tir mais il a compilé 12 rebonds et 4 interceptions.

- Encore une belle performance pour Lauri Markkanen. En plus d'avoir inscrit 28 points et d'avoir capté 12 rebonds, l'intérieur finlandais a bloqué une tentative de Franz Wagner à trois-points dans les derniers instants de la rencontre pour assurer la victoire au Jazz contre le Magic. Jordan Clarkson a ajouté 23 points et 12 rebonds.