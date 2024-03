Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Mavs : 120-116

Warriors @ Celtics : 88-140

Clippers @ Wolves : 89-88

Pistons @ Magic : 91-113

Hornets @ Raptors : 106-111

Knicks @ Cavs : 107-98

Pacers @ Spurs : 105-117

Thunder @ Suns : 118-110

Comment Victor Wembanyama a défait la défense des Pacers

- Une humiliation, pure et simple. Les Warriors ont pris une gigantesque mandale en pleine journée sur le parquet de Boston dimanche, en perdant par un écart de... 52 points. A la pause, les Celtics menaient déjà 82 à 38 ! Steve Kerr a arrêté les frais et rapidement sorti ses titulaires, incapables de soutenir la comparaison avec Jaylen Brown (29 pts) et Jayson Tatum (27 pts), lequel fêtait d'ailleurs son 26e anniversaire. C'est la troisième victoire la plus large de la longue histoire des Celtics en NBA et la quatrième pire défaite des Warriors, qui restaient sur 11 victoires en 13 matches.

- On parlait de match référence pour Victor Wembanyama l'autre jour contre OKC. Et si c'était finalement ce qui deviendra plutôt sa performance standard et quotidienne ? Le Français a activement contribué à la victoire des Spurs à domicile contre les Pacers, en déployant à nouveau l'étendue de son talent et de ses capacités. Avec 31 points, 12 rebonds, 6 passes et 5 contres, Wembanyama est devenu le troisième rookie de l'histoire à poser au moins 30 pts, 10 rbds, 5 asts et 5 blks dans un match. Les deux autres portaient eux aussi le maillot de San Antonio : David Robinson et Tim Duncan.

On a aussi pu voir dans ce match la facette "finisher" de Victor Wembanyama qui, comme face au Thunder, a pris les choses en main en fin de partie. Dans les 4 dernières minutes de la partie, alors que les Pacers n'étaient pas encore largués, le prodige tricolore a inscrit 6 points, pris 3 rebonds et réussi un contre. Cette fin de saison s'annonce clairement excitante pour les fans des Spurs, qui sont en train d'avoir un avant-goût savoureux des saisons prochaines.

31 points, 12 rebonds, 6 passes décisives et 6 contres pour Victor Wembanyama ce soir. Il a été partout. Son cinquième match à 30+ points cette saison.pic.twitter.com/nqf1vYCB2D — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) March 4, 2024

- Les fans des Knicks ont eu des sueurs froides au bout de quelques secondes seulement sur le parquet des Cavs. Jalen Brunson a dû quitter ses partenaires pour une blessure au genou que l'on a cru grave sur l'instant. Tom Thibodeau a déclaré après le match que les examens n'avaient rien révélé de très sérieux après la rencontre. Peut-être portés par le sentiment du devoir envers leur meilleur joueur, les New Yorkais ont réussi un joli coup à Cleveland. Grâce au triple-double de Josh Hart (13 pts, 19 rbds, 10 asts) et aux 28 points de Donte DiVincenzo, les Knicks ont pris les devants après la pause pour s'accrocher au top 4.

Sans jouer, Milwaukee a récupéré un vieil ami perdu depuis quelques semaines : la 2e place de la Conférence Est.

- La perf monumentale de Jusuf Nurkic, qui est devenu le premier joueur à capter plus de 30 rebonds dans un match NBA depuis 14 ans (il s'agissait de Kevin Love), a été finalement éclipsée par la défaite des Suns, ou plutôt la victoire d'OKC. Dans le choc de ce dimanche, le Thunder et sa star Shai Gilgeous-Alexander ont montré les muscles. "SGA" a fait de nouveau un match à la fois de métronome et de MVP : 35 points, 9 passes, 8 rebonds, 3 contres, 3 interceptions à 15/27. En s'imposant à domicile contre une équipe de Phoenix privée de Devin Booker, OKC s'empare de la première place à l'Ouest. Il fallait pour cela que Minnesota perde contre les Clippers et... c'est ce qui s'est produit.

SGA put on a scoring clinic down the stretch in the Thunder's win over the Suns ⛈️ 35 PTS | 9 AST | 8 REB | 3 STL pic.twitter.com/b6Fq6OOXrl — NBA (@NBA) March 4, 2024

- Les Wolves ont lâché leur première place à OKC, en s'inclinant à la maison devant les Clippers dans un match très défensif. C'est simple, Minnesota a marqué autant de points sur tout le match (88) que les Celtics en une mi-temps face aux Warriors plus tôt ce dimanche. Dans ce match très old-school, qui sentait bon les playoffs à la sauce 90's, Los Angeles a gommé un départ raté (-12 en fin de 1er QT) en surfant sur l'efficacité et la sérénité de Kawhi Leonard (32 pts), mais aussi sur l'apport de Norman Powell (24 pts) en sortie de banc. Rudy Gobert (12 pts, 16 rbds) a décrit ce match comme "très physique" et a pris des notes en vue de retrouvailles plus tard dans la saison. Minnesota restait sur 4 victoires contre les Clippers, qui sont en train de refaire surface après une période compliquée.

- Dallas avait une belle occasion de se rapprocher du top 6 avec la réception de Sixers toujours diminués dimanche après-midi. Les Mavs ne sont pas très "matinaux" et se sont inclinés contre Philadelphie et son trio Harris (28 pts) - Maxey (24 pts) - Oubre (21 pts). Luka Doncic a beau avoir posé un triple-double (38 pts, 11 rbds, 10 asts), il a aussi perdu 7 ballons et Dallas n'est pas dans une forme olympique. En ce qui concerne les Sixers, c'est la première fois depuis l'absence de Joel Embiid qu'ils remportent un deuxième match consécutif.

- Orlando continue de mettre la pression à l'Est. Le Magic a logiquement dominé Detroit, avec à nouveau 29 points pour Paolo Banchero, aidé par Wendell Carter Jr (19 pts) et Markelle Fultz (16 pts à 8/8). On notera évidemment qu'Evan Fournier a fini meilleur marqueur des Pistons at a rendu une bonne copie contre son ancienne équipe avec 17 points et 5 passes. Alors qu'il reste encore 21 matches à jouer, Orlando a déjà remporté plus de victoires que sur toute la saison dernière.

- Toronto a surmonté l'absence de Scottie Barnes pour infliger à Charlotte une 4e défaite de suite. Immanuel Quickley (22 pts, 11 asts) et RJ Barett (23 pts) ont été les plus en vue. Les Raptors n'ont pas de chance puisqu'ils ont perdu Jakob Poeltl en plein match. L'Autrichien s'est disloqué le doigt...