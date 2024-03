Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Magic : 106-121

Kings @ Wizards : 102-109

Bulls @ Rockets : 117-127

Nets @ Bucks : 108-115

Jazz @ Mavs : 97-113

Knicks @ Nuggets : 100-113

Hawks @ Suns : 115-128

Le classement

- Le Magic a passé une très bonne nuit. Orlando est désormais 4e de la Conférence Est, à la fois grâce à sa belle victoire contre New Orleans, et à la défaite des Knicks dans le même temps à Denver. Bien qu'il ait raté ses 10 premiers tirs, Paolo Banchero a repris le contrôle des opérations et signé un triple-double (20 pts, 10 rbds, 11 asts), le deuxième de sa carrière, pour guider son équipe vers la victoire avec l'aide de Jalen Suggs (22 pts) et Franz Wagner (18 pts).

Un peu plus tard, New York est logiquement tombé sur plus fort sur le parquet des Nuggets. Le tandem Nikola Jokic-Michael Porter Jr a fait très mal, le premier se fendant d'un triple-double (30 pts, 14 rbds, 11 asts), pendant que le second confirmait sa belle forme depuis le break du All-Star Game avec 31 points à 13/16 et, preuve de sa confiance, une passe pour lui-même contre la planche pour dunker.

MPJ GOES SELF OOP 😮‍💨

pic.twitter.com/B1i42G8D8h — NBA (@NBA) March 22, 2024

Jokic, lui, continuent d'avoir des yeux dans le dos, notamment pour servir son partenaire de vacances en Serbie, Aaron Gordon.

JOKER HAS EYES IN THE BACK OF HIS HEAD 🃏

pic.twitter.com/k4tMQWEXAa — NBA (@NBA) March 22, 2024

Les Nuggets continuent de talonner le Thunder dans la lutte pour la première place, mais comptent deux matches de plus qu'OKC.

- Dans la course à trois pour le 6e spot, Dallas et Phoenix ont fait le job et restent au coude à coude, alors que Sacramento s'est loupé :

Les Kings ont perdu à Washington, qui a retrouvé un peu de bonne humeur grâce à Kyle Kuzma (31 pts à 13/22), de retour de blessure, Deni Avdija (17 pts) et Corey Kispert (15 pts). Domantas Sabonis a poursuivi sa série avec un 52e double-double consécutif (14 pts, 14 rbds), mais Sacramento a perdu un match qui risque de coûter cher pour éviter le play-in.

(31 pts à 13/22), de retour de blessure, (17 pts) et (15 pts). Domantas Sabonis a poursuivi sa série avec un 52e double-double consécutif (14 pts, 14 rbds), mais Sacramento a perdu un match qui risque de coûter cher pour éviter le play-in. Dallas n'a pas eu à forcer pour battre Utah et Luka Doncic , auteur de 34 points et 8 passes, n'a joué que 4 minutes dans le 4e quart-temps. Daniel Gafford a signé sa meilleure performance offensif (24 pts) depuis son arrivée chez les Mavs.

, auteur de 34 points et 8 passes, n'a joué que 4 minutes dans le 4e quart-temps. Daniel Gafford a signé sa meilleure performance offensif (24 pts) depuis son arrivée chez les Mavs. Phoenix est pour le moment devancé par Dallas à cause du tie-breaker, mais a fait le job à domicile contre Atlanta. Les Suns ont mis un peu de temps à se détacher, mais leur adresse à 3 points (22/41), les 30 points de Devin Booker et l'apport d'Eric Gordon (21 pts) en sortie de banc ont été payants.

- Après avoir manqué les deux derniers matches de son équipe, dont le rendez-vous face à Boston, Giannis Antetokounmpo était de retour pour la réception de Brooklyn cette nuit. Les Bucks ont repris leur marche en avant et un peu d'air à la deuxième place à l'Est, grâce au tandem formé par le Greek Freak (21 pts, 9 rbds, 5 asts) et Damian Lillard (30 pts, 12 asts). Lillard est en forme ces derniers jours et semble être sur le chemin de son meilleur niveau à l'approche des playoffs, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour Doc Rivers et son groupe.

- Et de 7 ! Houston continue sa remontée fantastique et son entreprise de pressing sur les Warriors et les Lakers. Les Rockets ont dominé Chicago cette nuit dans un match tendu qui a débouché sur une altercation entre DeMar DeRozan et Dillon Brooks, tous les deux éjectés, et un accrochage général. Tout ça n'a pas empêché les Texans, emmenés par un Jalen Green (26 pts) décidément tranchant et régulier depuis la blessure d'Alperen Sengun, de passer à 9-1 sur le mois de mars et de revenir à deux matches et demi de Golden State et du play-in tournament.