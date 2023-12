Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Clippers : 112-113

Wolves @ Hornets : 123-117

Magic @ Nets : 101-129

Cavs @ Pistons : 110-101

Pacers @ Heat : 144-129

Pelicans @ Bulls : 118-124

Hawks @ Bucks : 121-132

Thunder @ Mavs : 126-120

Grizzlies @ Suns : 109-116

Blazers @ Jazz : 113-118, après prolongation

Nuggets @ Kings : 117-123

Rockets @ Lakers : 97-107

Haliburton, Warriors, LeBron... Ce à Quoi il Fallait Répondre

- Les Clippers ont réalisé ce que l'on appelle communément un hold-up contre les Warriors. Los Angeles n'a mené que pendant 9 secondes dans ce match et a comblé 22 points de retard en deuxième mi-temps. Golden State a craqué et s'est fait punir par un game winner de Paul George à 3 points. Derrière, Draymond Green a manqué le tir de la gagne en sortie de temps mort.

PAUL GEORGE FOR THE WIN 💥 pic.twitter.com/Szvi9nnPgd — Bleacher Report (@BleacherReport) December 2, 2023

- Incroyable mais vrai : le Thunder a battu Dallas après avoir pourtant subi le run le plus violent de l'histoire moderne en NBA. OKC menait de 24 points dans le 4e quart-temps lorsque les Mavs ont passé un... 30-0 (!!!) pour virer en tête avec un peu plus de 4 minutes à jouer. Luka Doncic (36 pts, 18 asts, 15 rbds) et les siens n'ont toutefois pas réussi à finir le job. Emmenés par Jalen Williams (23 pts), auteur du panier décisif à 40 secondes de la fin, les joueurs de Mark Daigneault ont repris leurs esprits pour finir sur un 8-0 et remporter le match.

MAVS WENT ON A 30-0 RUN 🤯 ABSURD. pic.twitter.com/IFUZAgZE45 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 3, 2023

- Houston n'a toujours pas gagné à l'extérieur cette saison et s'est à nouveau incliné sur le parquet des Lakers. Anthony Davis (27 pts), Austin Reaves (18 pts) et LeBron James (16 pts, 7 asts) ont fait l egros du boulot dans cette partie où Ime Udoka a été expulsé pour une deuxième faute technique après avoir échangé quelques mots avec LeBron.

Ime Udoka got ejected after having some words with Bron 👀 pic.twitter.com/GzNak5ZLzn — Bleacher Report (@BleacherReport) December 3, 2023

- Pour un gars touché à la hanche, Rudy Gobert était sacrément en jambes cette nuit. Le pivot des Wolves a fini avec 26 points, 12 rebonds et 3 contres lors de la victoire décrochée à Charlotte, son meilleur total offensif de la saison. Alors que Minnesota comptait 4 points de retard à 5 minutes de la fin, Gobert et Karl-Anthony Towns (28 pts) se sont fâchés et ont activement mené la charge (13-3) pour mettre leur équipe sur de bons rails et préserver leur première place à l'Ouest.

- La série de 9 victoires consécutives du Magic a pris fin cette nuit à Brooklyn. Les espoirs d'une première série de 10 victoires de rang dans l'histoire de la franchise ont rapidement pris fin avec l'entame up-tempo des Nets et de Mikal Bridges (42 points à 12/20 dont 26 dans le 1er quart-temps).

- Les Kings sont allés décrocher une belle victoire à Denver. De'Aaron Fox (26 pts) a battu son record de passes décisives (16) et Sacramento a tenu bon pour contenir le retour des Nuggets et la furia de Nikola Jokic (36 pts, 14 asts, 13 rbds) en deuxième mi-temps. C'est comme souvent Malik Monk qui a porté la dernière estocade en fin de 4e quart-temps pour assurer le succès des siens.

- Indiana a réalisé une performance assez bluffante sur le parquet du Heat. Sans Tyrese Haliburton, économisé en vue des quarts de finale de la NBA Cup, les Pacers ont passé 144 points au Heat en réalisant une performance folle au shooting en deuxième mi-temps (78%) pour finir avec une adresse de 66%. Bruce Brown (30 pts) et Obi Toppin (22 pts) ont parfaitement compensé l'absence de leur chef de file.

- Les Pistons ont subi une 17e défaite de suite, cette fois à domicile contre Cleveland. Max Strus et Darius Garland (22 pts chacun) ont été les Cavs les plus actifs, alors que Killian Hayes, de nouveau titulaire au sein d'un cinq avec trois guards, a été l'un des meilleurs joueurs de Detroit : 13 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre à 6/11 et avec un +/- positif (+7) en 33 minutes.

Killian Hayes had Darius Garland dancing 👀#DetroitBasketball pic.twitter.com/NiEaNrx93a — Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) December 3, 2023

- Menés de 8 points à la pause par des Pelicans qui ont fait jouer à Zion Williamson son premier back to back de la saison, les Bulls ont trouvé les ressources pour inverser la tendance. Coby White (31 pts) et DeMar DeRozan (24 pts, 10 asts) ont été les moteurs de Chicago, Zach LaVine étant à l'écart pour une semaine.

- Giannis Antetokounmpo a signé son premier triple-double de la saison (32 pts, 11 rbds, 10 asts) pour aider les Bucks à venir à bout d'Atlanta. Milwaukee a fini sur un 18-7 pour se défaire de Trae Young (32 pts, 12 asts), Dejounte Murray (30 pts) et leurs camarades. Damian Lillard a ajouté 25 points et 9 passes à l'équation, avec un bel apport de Cameron Payne en sortie de banc (18 pts en 20 min).

- De retour après un match d'absence, Devin Booker a guidé les Suns vers la victoire à Memphis, avec une copie à 34 points, 10 rebonds et 7 passes. Kevin Durant a apporté 27 points pour répondre aux 37 de Jaren Jackson Jr.

- Le Jazz l'a emporté en prolongation contre Portland après avoir dilapidé une avance confortable en deuxième mi-temps. Omer Yurtseven (15 rbds, 4 asts) a inscrit 4 de ses 9 points du soir durant l'overtime, avec un dunk pour passer définitivement en tête.