Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Knicks : 106-112

Cavs @ Raptors : 121-124

Pistons @ Rockets : 113-136

Pacers @ Bucks : 122-113

Hornets @ Nuggets : 93-111

Blazers @ Suns : 88-109

Mavs @ Jazz : 90-127

Heat @ Clippers : 90-121

Pourquoi OG Anunoby est déjà un « bon fit » pour les Knicks

- Deux jours seulement après le trade entre les Knicks et les Raptors, les joueurs impliqués étaient déjà en action cette nuit et ils ont tous gagné :

OG Anunoby a été lancé dans le cinq immédiatement au Madison Square Garden contre Minnesota, la meilleure équipe de l'Ouest. Il a d'entrée contribué à la victoire des Knicks avec 17 points à 7/12, 6 rebonds et une belle perf des deux côtés du terrain, avant de quitter les siens pour 6 faites après 35 minutes sur le terrain. L'homme qui a le plus brillé dans cette partie est quand même Julius Randle (39 pts), qui a remis New York d'équerre lorsque les Wolves commençaient à revenir dans la partie et a enflammé le MSG. En dehors d'une première dizaine de matches chaotique, Randle fait une excellente première partie de saison et mérite à nouveau d'être considéré comme un All-Star. Jalen Brunson a lui signé son record de passes décisives pour l'occasion (14) . En face, Anthony Edwards (35 pts), KAT (29 pts) et Rudy Gobert (10 pts, 15 rbds) ont fait de leur mieux, mais les 2e et 3e QT (-25 en cumulé) ont plombé les joueurs de Chris Finch. Les Knicks restaient sur trois défaites de suite.

pic.twitter.com/DOZwOJzauM — . (@perryoragentp_) January 1, 2024

a été lancé dans le cinq immédiatement au Madison Square Garden contre Minnesota, la meilleure équipe de l'Ouest. Il a d'entrée contribué à la victoire des Knicks avec 17 points à 7/12, 6 rebonds et une belle perf des deux côtés du terrain, avant de quitter les siens pour 6 faites après 35 minutes sur le terrain. L'homme qui a le plus brillé dans cette partie est quand même (39 pts), qui a remis New York d'équerre lorsque les Wolves commençaient à revenir dans la partie et a enflammé le MSG. En dehors d'une première dizaine de matches chaotique, Randle fait une excellente première partie de saison et mérite à nouveau d'être considéré comme un All-Star. a lui signé son record de passes décisives pour l'occasion (14) . En face, Anthony Edwards (35 pts), KAT (29 pts) et Rudy Gobert (10 pts, 15 rbds) ont fait de leur mieux, mais les 2e et 3e QT (-25 en cumulé) ont plombé les joueurs de Chris Finch. Les Knicks restaient sur trois défaites de suite. Du côté de Toronto, RJ Barrett (19 pts, 9 rbds) et Immanuel Quickley (14 pts) n'ont pas mis longtemps à se faire accepter non plus. Tous les deux titulaires face à Cleveland, les ex-Knicks ont épaulé Pascal Siakam (34 pts) et Scottie Barnes (20 pts) au sein de ces Raptors new look qui se devaient de rebondir après leur défaite face à Detroit. Les 57 points du tandem LeVert-Mitchell n'ont pas suffi pour les Cavs.

- Aucun joueur du Jazz n'avait réalisé de triple-double en saison régulière depuis ce bon vieux Carlos Boozer en 2008. Jordan Clarkson, en sortie de banc, y est parvenu en cumulant 20 points, 11 passes et 10 rebonds en 28 minutes lors de la très large victoire d'Utah à domicile contre Dallas. Les Mavs, malgré le retour de Kyrie Irving, ont été complètement à côté de la plaque en deuxième mi-temps. Les Texans ont tout simplement pris un 65-35 sur les deux derniers quart-temps. Le Jazz avait subi une défaites de 50 points contre ces mêmes Mavs le mois dernier et avaient clairement pour objectif de se venger.

Jordan Clarkson secures his first career triple-double and becomes the first Jazz player with a triple-double since Carlos Boozer on 2/13/2008. pic.twitter.com/iItFL9Nwen — NBA (@NBA) January 2, 2024

- Detroit n'a pas réussi à enchainer positivement après avoir mis fin à sa série record de défaites consécutives en NBA. Les Pistons ont été nettement battus à Houston, où les Rockets ont pris le dessus grâce aux bonnes copies rendues par Alperen Sengun (26 points, 9 passes) et Jalen Green (22 pts). Killian Hayes a joué 19 minutes pour 8 points, 3 passes et 1 interception à 3/8.

- Milwaukee restait sur 15 victoires de suite à domicile. La série a pris fin cette nuit contre Indiana. Les Pacers ont renversé les Bucks dans le 3e quart-temps en comblant leur retard de 15 points, puis en s'appuyant sur Tyrese Haliburton (26 pts, 11 asts, 9 rbds) et des remplaçants saignants (25 pts, 13 rbds pour Mathurin, 18 pts pour Isaiah Jackson, 16 pts, 9 asts pour TJ McConnell) pour prendre le dessus. Les hommes de Rick Carlisle ont survécu au gros triple-double de Giannis Antetokounmpo (30 pts, 18 rbds, 11 asts), lequel n'a cette fois pas pu compter sur Damian Lillard, particulièrement maladroit (13 pts à 3/16).

- Après une première mi-temps plutôt disputée, Denver s'est fâché au retour des vestiaires (40-17 dans le 3e QT) et a infligé une 11e défaite consécutive aux Hornets. Les Nuggets ont pu compter sur Jamal Murray (25 pts), Michael Porter Jr (22 pts) et un Nikola Jokic en mode digestion des fêtes de fin d'année (13 pts, 11 rbds, 6 asts). Aucun des starters de Michael Malone n'a joué plus de 31 minutes.

- Les Suns n'ont à nouveau pas pu aligner leur Big Three, mais n'en ont pas trop souffert à domicile contre Portland. Cette fois, c'est Kevin Durant qui était out en raison d'une douleur aux ischios. Bradley Beal en a profité pour se signaler (21 pts) au milieu d'un collectif des Suns où 7 joueurs ont inscrit au moins 10 points, notamment Chimezie Metu (14 pts), titulaire en l'absence de KD, et Jusuf Nurkic (18 pts), qui retrouvait son ancienne équipe. Du côté des Blazers, Scoot Henderson a compilé 17 points, 6 passes et 3 rebonds à 7/18. Il s'agit de la 4e victoire consécutive des Suns, ce qui est encourageant dans une rencontre sans Durant et avec un Devin Booker maladroit (10 pts à 4/16).

- Les fans des Clippers peuvent être soulagés. Kawhi Leonard a fait son retour après avoir manqué 4 matches pour une blessure à la hanche et cela s'est traduit pour une victoire de Los Angeles face à Miami. Les Clippers ont accéléré en deuxième mi-temps dans le sillage de Leonard (24 pts), Paul George (23 pts), Norman Powell (22 pts) et James Harden (15 pts, 10 asts). Le Heat était encore sacrément déplumé, puisque Jimmy Butler, Caleb Martin et Josh Richardson manquaient à l'appel pour des bobos divers et variés.