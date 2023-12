Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Bucks : 114-146

Sixers @ Hornets : 135-82

Hawks @ Cavs : 119-127

Bulls @ Heat : 116-118

Pacers @ Wolves : 109-127

Nets @ Warriors : 120-124

Thunder @ Nuggets : 118-117

Mavs @ Blazers : 131-120

Jazz @ Kings : 104-125

Knicks @ Clippers : 122-144

Kobe, le Jazz, Wemby... Ce à Quoi il Fallait Répondre

- Le Thunder s'est peut-être trouvé une victoire référence. OKC a dominé Denver grâce à un panier à moins d'une seconde de la fin de Shai Gilgeous-Alexander. Un fadeaway bien propret qui permet à l'équipe qui monte à l'Ouest de confirmer ses ambitions sur le parquet des champions en titre. "SGA", qui a fini avec 25 points, n'est évidemment pas le seul responsable de ce succès. Chet Holmgren a fait un match étourdissant sur le plan défensif avec... 9 contres ! Le rookie est passé à un block du triple-double, puisque il avait au préalable compilé 17 points et 11 rebonds. Pas impossible qu'il fasse tomber le record de Serge Ibaka (11 contres) sous le maillot du Thunder sous peu.

SHAI CALLED GAME WITH 0.9 REMAINING 😱 THUNDER WIN IN DENVER. pic.twitter.com/L4MJxe87fk — NBA (@NBA) December 17, 2023

- Le mois dernier, après avoir manqué un game winner contre les Knicks, Jimmy Butler avait déclaré que la prochaine fois qu'il serait dans cette situation, il ne raterait pas le coche. "Jimmy Buckets" est un homme de parole. Face aux Bulls, dans un match décousu, Butler a fait mouche pour s'offrir le game winner au buzzer ! Erik Spoelstra avait encore deux temps morts à poser, mais a laissé ses joueurs orchestrer la dernière possession comme des grands.

- Les Warriors avaient besoin d'un Stephen Curry vintage pour se sortir de la mouise de ces dernières semaines. Le meilleur shooteur de l'histoire a répondu à l'appel. Alors qu'une nouvelle défaite se profilait contre Brooklyn, Curry (37 pts) a inscrit 12 points de suite dans le 4e quart-temps, aidé par Klay Thompson (24 pts), pour décourager les Nets. Il fallait bien ça pour calmer la chaudière Cam Thomas (41 pts) et éviter une quatrième défaite de suite.

Lmao Steph Curry calls a timeout for the Nets after making this deep three pic.twitter.com/jVomZzxQPQ — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) December 17, 2023

- En parlant de tireurs d'élite, Keegan Murray a été monumental contre Utah. Le sophomore des Kings a planté 47 points contre le Jazz, avec 12 (!) paniers à 3 points, soit deux de moins que le record all-time sur un match qui appartient toujours à Klay Thompson. Murray a aussi battu le record de points marqués sur un quart-temps par un joueur des Kings (26), détenu jusque-là par Mitch Richmond. L'ancien joueur d'Iowa a marqué 12 de ses 13 premiers tirs, pour finir finalement à 12/15. Et s'il avait le record dans les pognes ?

Watch all 12 of Keegan Murray's 3-pointers from his 47-point career night! pic.twitter.com/gedyM7nlal — NBA (@NBA) December 17, 2023

- Joel Embiid continue d'enchainer les cartons en marchant. Les Sixers ont écrabouillé les Hornets et le MVP en titre n'a eu besoin que de 30 minutes pour compiler 42 points et 15 rebonds. Nicolas Batum a joué 20 minutes pour 3 points, 3 rebonds et 3 passes. Il s'agit de la plus lourde défaite (53 pts d'écart) de l'histoire des Hornets.

- Luka Doncic a posé un triple-double (40 pts, 12 rbds, 10 asts) bien gourmand à Portland. Le Slovène avait déjà inscrit 30 points à la pause. Sans Kyrie Irving, les Mavs sont repartis de l'avant et occupent la 3e place à l'Ouest.

- Et de 23 pour les Pistons, battus sans grande surprise à Milwaukee. Le démarrage canon des Bucks, avec un Damian Lillard bien chaud d'entrée (33 pts) a donné le ton et permis aux joueurs d'Adrian Griffin de gérer une nette avance tout au long de la rencontre. A noter la meilleure performance de la saison pour Bobby Portis (31 pts).

- Atlanta n'arrive pas à enchainer. Les Hawks ont perdu pour la 8e fois en 10 matches, cette fois à Cleveland, malgré les absences longue durée de Darius Garland et Evan Mobley. Trae Young a beau répéter les double-double copieux (35 pts, 10 asts), le groupe de Quin Snyder ne trouve pas son rythme de croisière. Les Cavs ont rapidement pris 23 points d'avance dans ce match, notamment grâce à Jarrett Allen (25 pts, 14 rbds) et Donovan Mitchell (22 pts, 13 asts, son record en NBA), et a su gérer derrière malgré les efforts des Hawks.

- Privés de Tyrese Haliburton, entre autres, les Pacers ont fait de leur mieux contre Minnesota et ont tenu une mi-temps. Le duo Karl-Anthony Towns (40 pts) - Anthony Edwards (37 pts) a fait beaucoup trop de dégâts et les Wolves ont pu enregistrer leur 8e victoire en 10 matches. Rudy Gobert a joué 25 minutes (5 pts, 7 rbds, 1 blk).