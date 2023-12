Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Magic : 108-117

Nets @ Wizards : 104-110

Kings @ Hawks : 117-110

Raptors @ Celtics : 118-120

Bucks @ Cavs : 119-111

Sixers @ Rockets : 131-127

Thunder @ Nuggets : 119-93

Hornets @ Suns : 119-133

Spurs @ Blazers : 128-134

Grizzlies @ Clippers : 106-117

- OKC a de nouveau fait un match brillant. Le Thunder a fait mieux que regarder Denver, le champion en titre, dans les yeux et s'est imposé sur le parquet des Nuggets. Shai Gilgeous-Alexander continue son ascension dans la MVP Race avec une performance de très haut niveau (40 points à 13/20), agrémentée de celle à peine moins bluffante de Chet Holmgren. Le rookie, qui restait sur un match à 8 contres face à Denver, s'est cette fois concentré sur le scoring. Holmgren a inscrit les 10 premiers points du match et a fini à 24 points sans manquer le moindre tir à 3 points (4/4), avec 6 rebonds, 3 passes et 2 contres. Denver, malgré la nouvelle copie efficace de Nikola Jokic (19 pts à 9/10, 10 rbds, 7 asts, mais 7 TO) n'a pas assez pris soin du ballon, ce qui est suicidaire contre une équipe qui provoque autant de pertes de balle que le Thunder. Grâce à cette nette victoire, la 21e de la saison, OKC reprend la 2e place à l'Ouest aux Nuggets et n'est qu'à deux victoires de Minnesota, le leader.

Shai dropped a 40-piece in the OKC win ⛈️ 40 PTS \ 4 REB \ 3 AST pic.twitter.com/jIoz0oHll5 — NBA (@NBA) December 30, 2023

- Bradley Beal a fait son retour avec les Suns - on l'espère pour de bon cette fois - et a participé à la victoire des siens contre Charlotte. Battus pour la 10e fois de suite, les Hornets n'ont rien pu faire contre Devin Booker (35 pts), Kevin Durant (21 pts, 11 asts), Jusuf Nurkic (24 pts), Eric Gordon (21 pts) et l'adresse de Phoenix à 3 points (18/30). Beal, qui a joué 30 minutes, a apporté 6 points et 7 passes pour cette remise en jambes.

- Ja Morant a perdu son premier match de la saison, lui qui était malade lors du dernier revers des Grizzlies. Memphis s'est incliné devant les Clippers, qui ont pourtant dû composer sans Kawhi Leonard pour un quatrième match consécutif. Los Angeles s'est appuyé sur Paul George (23 pts) et James Harden (16 pts, 13 asts) pour boucler un excellent mois de décembre (11-2) qui leur permet de pointer à la 4e place à l'Ouest, ce qui était assez inespéré après les débuts chaotiques de l'équipe avec Harden.

- Les Bucks ont bataillé pour se défaire des tenaces Cavaliers dans l'Ohio. Menés de 15 points après quelques minutes dans le 3e quart-temps, notamment par la faute de Donovan Mitchell (34 pts), de retour, et Jarrett Allen (30 pts, son record en NBA), Giannis Antetokounmpo et les siens se sont fâchés. Le Greek Greak (34 pts, 16 rbds) et son nouvel acolyte Damian Lillard (31 pts, dont 24 en deuxième mi-temps) ont pris leurs responsabilités et le dessus sur Cleveland, qui continue de faire bonne figure malgré les embûches.

- Les Sixers ont joué pour la troisième fois de suite sans Joel Embiid (et la cinquième sans Nicolas Batum), mais ont survécu à leur déplacement à Houston. Les efforts de Tyrese Maxey (42 pts), intenable, et les paniers importants de De'Anthony Melton et Marcus Morris dans le money time ont permis à Philadelphie de remporter un 8e matches sur les 10 derniers. Les 92 points du trio VanVleet-Green-Sengun n'ont pas suffi pour Houston, qui commence à sérieusement rentrer dans le rang à l'Ouest, et concède là une troisième défaite consécutive.

Tyrese Maxey showed out in the Sixers W 🗣️ 42 PTS, 4 REB, 4 AST pic.twitter.com/5mI4OSuAgj — NBA (@NBA) December 30, 2023

- Après s'être fait peur contre Detroit, Boston s'est offert quelques frissons inutiles face à Toronto cette nuit. Alors qu'ils menaient de 13 points à l'entame du 4e QT, les Celtics ont été rejoints à 116-116 à 47 secondes de la fin sur un panier primé de Scottie Barnes (30 pts). C'est là qu'est intervenu le héros improbable de la nuit pour les C's : Luke Kornet. Son dunk à 32 secondes de la fin aura fait office de game winner, les deux équipes vendangeant des opportunités au jeu des lancers. Pour son retour après un match d'absence, Jaylen Brown a inscrit 31 points, mais aussi signé la passe décisive pour Kornet.

- Sacramento a réussi un joli hold-up à Atlanta. Menés de 23 points (!) dans le premier quart-temps, les Kings ne se sont pas résignés à passer une mauvaise soirée. Portés par De'Aaron Fox (31 pts), qui a encore battu son record de paniers à 3 points (8), les Californiens ont renversé la situation et enfoncé un peu plus les Hawks, 11e à l'Est après cette 4e défaite de suite.

Ils vont marquer la NBA et le basket en 2024

- Orlando a battu New York lors d'un record d'affluence pour la salle du Magic. Malgré les efforts des Knicks dans le 4e QT et de Julius Randle (38 pts, 12 rbds, 6 asts) tout au long du match, les Floridiens étaient au-dessus, notamment grâce à leur tandem Wagner-Banchero (51 pts à eux deux) et à la bonne défense d'Anthony Black sur Jalen Brunson (4/15).

- Chaque victoire des Wizards contre une autre équipe que Detroit est un petit événement. Washington s'est imposé à domicile contre Brooklyn, avec un bel apport de Kyle Kuzma (26 pts), décisif dans le 4e quart-temps pour permettre aux siens de virer en tête. Deni Avdija a réussi l'un de ses meilleurs matches de la saison avec 21 points, 13 rebonds et 6 passes. Bilal Coulibaly a joué 20 minutes en sortie de banc pour 4 points, 6 rebonds et 2 passes à 2/3.

- Sans Victor Wembanyama, laissé au repos après son superbe match la veille contre Portland, les Spurs se sont inclinés contre ces mêmes Blazers. Pour avoir le détail de ce qui s'est passé lors de cette rencontre, on vous conseille vivement les 3 points de Benjamin Moubèche, notre correspondant à San Antonio, dans le thread ci-dessous.