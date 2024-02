Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Heat : 110-106

Kings @ Thunder : 113-127

- Le Heat pouvait difficilement faire plus contre Boston, en l'absence de Jimmy Butler, qui vient de perdre un membre de sa famille, puis avec les blessures en cours de route de Terry Rozier et Josh Richardson. Rozier, arrivé un peu avant la deadline en provenance de Charlotte, est mal retombé dans le 3e quart-temps et une mauvaise nouvelle est malheureusement possible. Malgré ça, Miami s'est battu et a tenté autant que possible de gêner les Celtics. Boston a tout de même pris le dessus en résistant aux assauts floridiens en fin de match. Jayson Tatum (26 pts, 10 rbds, 9 asts), Kristaps Porzingis (25 pts), Jaylen Brown (20 pts) et Jrue Holiday (15 pts) ont tous apporté offensivement pour conforter la première place à l'Est de leur équipe avec cette 4e victoire de suite.

Jaylen Brown était sous le feu des critiques après la rencontre, pour ce mauvais geste sur Duncan Robinson. L'ailier All-Star s'en est sorti avec une faute flagrante de niveau 1.

- Ecrasé par Dallas la veille, OKC se devait de réagir à domicile contre Sacramento. Le Thunder n'avait pas encore battu les Kings cette saison et c'est désormais chose faite. Shai Gilgeous-Alexander a pris les choses en main et a fini avec 38 points à 15/26, aidé par Jalen Williams (32 pts à 13/20, avec 9 passes et 8 rebonds.

Après le match, Mike Brown, le coach des Kings, a salué la prestation du tandem d'OKC. "SGA a joué comme un candidat au MVP. On lui a envoyé tout ce que l'on avait, mais il a quand même marqué 38 points. Jalen Williams a été énorme aussi".