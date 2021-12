Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Pacers : 106-118

Pelicans @ Magic : 110-104

Hawks @ Sixers : 98-96

Pistons @ Heat : 112-115

Wizards @ Knicks : 124-117

Bucks @ Mavs : 102-95

Hornets @ Nuggets : 115-107

Thunder @ Suns : 101-113

Wolves @ Jazz : 116-128

Grizzlies @ Warriors : 104-113

Spurs @ Lakers : 138-110

Curry claque 46 pts contre Memphis

- Stephen Curry aura bien mérité de se goinfrer un peu en famille pour les fêtes. Le meneur des Golden State Warriors a encore été monstrueux lors de la réception des Grizzlies au Chase Center. Le double MVP a inscrit 46 points (8/14 à 3 points) avec un 12/12 sur la ligne et ce qu'il faut de sang froid pour aider son équipe à contenir le comeback de Memphis dans le 4e quart-temps.

Les Grizzlies ont été valeureux en égalisant à l'approche du money time, mais Curry et ses soldats, Gary Payton et Juan Toscano-Anderson en tête, ont fait le job pour plier l'affaire.

C'est déjà la 12e fois que Stephen Curry atteint ou dépasse la barre des 30 points cette saison dans un match NBA.

Serving up 46 PTS in the @warriors dub 🔥@StephenCurry30 heats up for his 5th 40+ PT game of the season! pic.twitter.com/HWSubnFp8J — NBA (@NBA) December 24, 2021

Kemba héroïque dans la défaite

- Les Knicks ont perdu à domicile contre Washington, mais on ne peut s'empêcher d'avoir le sourire pour Kemba Walker. De retour dans le cinq depuis le dernier match à cause de l'hécatombe dans le roster new yorkais, l'ancien All-Star a tenu son équipe à bout de bras avec une performance dont on ne le savait plus forcément capable. Son carton (44 pts, 9 rbds, 8 pds) n'a pas empêché les Knicks de s'incliner, mais le Madison Square Garden s'est clairement entiché de lui cette nuit et son nom a été scandé, ce qui est de bon augure pour la suite.

Kemba is going OFF and Knicks fans are LOVING it 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tbo4x4ezdW — NBA TV (@NBATV) December 24, 2021

Les Wizards se sont sortis du guêpier grâce à Corey Kispert (20 pts à 4/5 à 3 pts), très bon pour sa première titularisation, et à l'impact du banc, notamment la paire Deni Avdija (14 pts, 5 rbds, 3 ctres, 2 pds) - Montrezl Harrell (15 pts), en l'absence de Bradley Beal, entré dans le protocole Covid à son tour.

Keita Bates-Diop entre dans l'histoire des Spurs, les Lakers fessés

- Les Lakers n'ont pas été à la hauteur de l'événement contre les Spurs. Pour le dernier match dans leur salle sous l'appellation Staples Center, les Californiens ont pris une danse face aux Spurs. LeBron James (36 pts) et Russell Westbrook (30 pts) ont marqué plus de la moitié des points d'une équipe complètement à la dérive en défense.

San Antonio s'est régalé et tout le monde a croqué, à commencer par Keita Bates-Diop, auteur de son record en carrière avec un match parfait à 30 points (11/11) - jamais un joueur des Spurs n'avait marqué 30 points en shootant à 100% ! - et Derrick White (26 pts). Certes, il y a des absents aux Lakers, comme partout, mais ça ne peut pas excuser des matches comme celui-là.

NOLA a la forme, les Sixers honteux

- Les Pelicans vont vraiment mieux et c'est un petit soulagement à bien des égards. Brandon Ingram et les siens ont remporté leur quatrième victoire consécutive et sont à 11-9 depuis leur départ cauchemardesque à 1-12. Ingram (31 pts), sur un nuage en ce moment, et Josh Hart, auteur de deux paniers clutch à 3 points, ont prmis à NOLA de contenir le comeback du Magic cette nuit en Floride. Pendant que les Lakers galèrent, leurs anciens espoirs se font un peu de bien.

- Doc Rivers a décrit la défaite contre Atlanta, à domicile, comme l'une des pires depuis qu'il est en poste à Philadelphie. Il faut dire que les Sixers ont affronté des Hawks encore plus déplumés et diminués que prévu après les tests positifs de Kevin Huerter et Sharife Cooper, mais aussi les blessures en courts de route de Cam Reddish et Delon Wright... Malgré ça, le sang froid de Bogdan Bogdanovic (10 de ses 15 points dans le money time) et une performance léthargique de Philly, ont provoqué cette étonnante défaite. Même en double-double (23 pts, 10 rbds), Joel Embiid a été brouillon (6/17) et incapable d'éviter aux siens cette gênante défaite...

Le reste

- Les Pacers ont dû attendre le 4e quart-temps pour se défaire de Rockets tenaces. Sans les efforts de Myles Turner (32 pts, 10 rbds) et Caris LeVert (24 pts, 11 pds), Indiana aurait connu une embarrassante désillusion à domicile.

- Miami y est allé mollo contre Detroit et a dû atteindre un panier à 3 points de sa révélation du moment, Max Strus (26 pts), pour s'assurer la victoire contre les Pistons à 40 secondes de la fin.

- DeMarcus Cousins continue de bien s'acclimater aux Bucks. Face à Dallas, "Boogie" a compilé 22 points et 8 rebonds pour aider Jrue Holiday (24 pts) à porter l'équipe jusqu'à une troisième victoire en cinq matches depuis l'absence de Giannis Antetokounmpo, rejoint dans le protocole Covid par Luka Doncic ces dernières heures.

- Les Nuggets ont dilapidé 19 points d'avance contre les Hornets. Malgré le gros match de Nikola Jokic (25 points, 21 rebonds, 5 passes), Denver s'est pris le tandem PJ Washington-Kelly Oubre en pleine face. Le premier a rentré trois paniers à 3 points importants dans le money time, alors que le second a marqué 14 de ses 23 points dans le 4e quart-temps.

- Les Suns ont conservé leur première place au général et glané une cinquième victoire de suite en dominant OKC à domicile. Devin Booker (30 pts), Cam Johnson (21 pts à 7/7) et Deandre Ayton (19 pts, 12 rbds) ont construit le succès de Phoenix face à un Thunder toujours dangereux lorsque Shai Gilgeous-Alexander (29 pts) est sur le parquet.

- Privés de Karl-Anthony Towns, envoyé en protocole Covid, les Wolves se sont battus avec leurs moyens contre le Jazz. Le meilleur match offensif de la saison de Malik Beasley (33 pts) et les 14 passes décisives de D'Angelo Russell (record personnel égalé) n'ont pas suffi à faire dérailler Utah et sa paire Mitchell (28 pts) - Gobert (20&17).