Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Rockets : 103-117

Nets @ Pacers : 100-121

Hornets @ Sixers : 98-109

Blazers @ Pelicans : 107-129

Wizards @ Bulls : 98-127

Thunder @ Grizzlies : 118-112

Warriors @ Lakers : 128-121

Wolves @ Jazz : 119-100

Knicks @ Kings : 98-91

Le classement

Caitlin Clark prête à enflammer la WNBA ? On répond à VOS questions

- Si la saison se terminait aujourd'hui, les Warriors accueilleraient les Lakers en ouverture du play-in tournament. Grâce à leur victoire à Los Angeles, avec le retour gagnant de Stephen Curry quelques jours après avoir fêté ses 36 ans, les joueurs de Steve Kerr ont pris un avantage peut-être décisif dans la course à la 9e place. Après avoir manqué trois matches à cause d'une blessure à la cheville, Curry a guidé les siens vers le succès avec 31 points, dans un match où l'autre natif le plus célèbre d'Akron dans l'Ohio, LeBron James, y est allé de ses 40 points et 9 passes. L'apport de Klay Thompson (26 pts) et Brandin Podziemski (23 pts) a été aussi important que la sortie définitive d'Anthony Davis en première mi-temps pour un problème à l'oeil.

La fin de match a été pour le moins particulière et assez interminable, avec un recours à la vidéo interminable pour invalider un panier à 3 points de LeBron James, puis un problème de chrono.

31 PTS | 6 REB | 5 AST Stephen put on a show in his return 📽️ pic.twitter.com/sspY1xxvIx — Golden State Warriors (@warriors) March 17, 2024

- No Sengun, no problem ? Les Rockets sont en feu et ont remporté cette nuit leur 5e victoire consécutive, leur deuxième sans leur intérieur turc. Houston a dominé Cleveland avec, à nouveau, un très bon Jalen Green (26 pts, 11 rbds) et des contributions, entre autres, de Jabari Smith Jr (20 pts), Amen Thompson (18 pts) et Fred VanVleet (13 pts, 16 asts). Le réveil est un peu tardif, puisque les Texans ont 4 victoires de retard sur les Lakers et la zone de play-in, mais la suite est prometteuse.

- Tyrese Maxey (30 pts) a surmonté l'énorme coup de coude qu'il s'est pris dans le pif de la part de Brandon Miller, expulsé sur le coup, pour guider Philadelphie vers une victoire à domicile contre Charlotte. Les Sixers s'accrochent et restent au contact d'Indiana, 6e, grâce à ce succès.

Brandon Miller EJECTED after flagrant 2 foul on Tyrese Maxey 😳 pic.twitter.com/4OnR1D4pI1 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 17, 2024

Titulaire, Nicolas Batum a été actif et précieux pour les Sixers : 8 pts, 8 rbds, 4 asts, 3 stls, 2 blks en 37 min, à +23, meilleur +/- du match.

- Les Pacers, justement, ont fait le job à la maison contre Brooklyn. Bousculés en première mi-temps, les joueurs de Rick Carlisle ont haussé le ton après le pause, dans le sillage de Pascal Siakam (28 pts, 11 rbds) et TJ McConnell (13 pts), précieux pour épauler Tyrese Haliburton, maladroit (6/18).

- Toujours dans cette course aux places 4 à 6 dans la Conférence Est, New York a confirmé ses bonnes dispositions depuis le retour d'OG Anunoby avec une victoire décrochée à Sacramento. Jalen Brunson a encore été époustouflant, notamment en fin de match, en inscrivant 42 des 98 points de son équipe, pour devenir le 4e joueur de l'histoire des Knicks à marquer au moins 40 points sur deux matchs de suite, après Bernard King, Patrick Ewing et Carmelo Anthony.

"Je n'ai pas le CV de ces gars-là, mais je suis surtout heureux que l'on ait trouvé le chemin vers la victoire", a déclaré Brunson, toujours aussi fichtrement humble.

New York, avec cette 3e victoire de suite, consolide sa 4e place et revient même à deux longueurs seulement de Cleveland.

BACK-TO-BACK 40-PIECES 🔥🔥 After 45 on Thursday, Jalen Brunson drops 42, including big buckets down the stretch, as the Knicks get the road W in Sacramento. 42 PTS | 5 3PM | 4 STL pic.twitter.com/dq5aYhB5St — NBA (@NBA) March 17, 2024

- OKC est revenu à hauteur de Denver en tête de la Conférence Ouest, grâce à sa logique victoire à Memphis. Le retour de Desmond Bane (22 pts) après plus de deux mois d'absence a donné un supplément d'âme aux Grizzlies, qui n'ont toutefois pas pu faire chuter le Thunder. Le trio Jalen Williams (23 pts, 6 asts) - Chet Holmgren (22 pts, 11 rbds) - Shai Gilgeous-Alexander (20 pts) a permis à OKC de ne pas trembler.

- Les Wolves n'ont eux pas abdiqué dans cette lutte pour le top spot à l'Ouest et ont disposé du Jazz. Sans Rudy Gobert, ni Karl-Anthony Towns, Minnesota a pu compter sur Anthony Edwards (31 pts), touché à la cheville en cours de match, mais aussi sur Naz Reid (22 pts, 12 rbds, 5 asts) et Mike Conley (25 pts), auteur de sa meilleure performance au scoring cette saison à l'occasion de ce premier comeback pour lui à Salt Lake City.

- Les Pelicans ne sont plus qu'à deux victoires de pouvoir doubler les Clippers pour la 4e place. Il y a encore du travail, mais NOLA fait ce qu'il faut, comme cette nuit à domicile contre Portland. Avec un quatuor de joueurs à 20 points ou plus (CJ McCollum à 30, Zion à 26, Ingram à 22 et Murphy à 20), les joueurs de Willie Green ont remporté leur 7e victoire en 10 matches. La belle perf de la soirée dans le camp adverse est à mettre à l'actif de Dalana Banton, auteur de 28 points.

- Les Bulls ont facilement écarté les Wizards de leur chemin. C'était la nuit d'Ayo Dosunmu, qui s'est offert un record en carrière (34 pts) avec l'aide de Nikola Vucevic (29 pts, 13 rbds). Bilal Coulibaly était titulaire avec Washington et a sorti un match plus offensif que ces derniers temps, avec 15 points et 8 rebonds.

Son coach Brian Keefe n'avait d'ailleurs que de bonnes choses à dire sur lui à la fin du match. "Je trouve que Bilal grandit à chaque match. Il est toujours actif, encore 8 rebonds ce soir, avec 8 passages sur la ligne des lancers et de bonnes coupes. Il a fait du bon boulot pour défendre sur DeMar DeRozan alors que c'était sa première fois contre lui et qu'il est difficile à défendre. On le voit grandir à chaque fois depuis qu'il est titulaire et je suis vraiment content de lui".