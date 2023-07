Les résultats de la nuit en Summer League NBA

Cavs @ Bulls : 87-83

Sixers @ Hawks : 98-99

Nets @ Raptors : 99-94, après prolongation

Heat @ Bucks : 91-72

Rockets @ Warriors : 118-101

Hornets @ Pelicans : 83-89

Blazers @ Magic : 98-71

Wolves @ Kings : 80-93

---

- Ce n'est que de la Summer League, mais Cam Whitmore commence à enchainer les bons matches et à justifier la bonne réputation qu'il avait acquise à Villanova. Forcément identifié comme un possible steal de la Draft 2023 (il a été sélectionné en 20e position après voir été annoncé dans le top 5 ou 10), Whitmore a été hyperactif contre les Warriors et a largement contribué au succès de Houston. L'ailier de 20 ans a compilé 26 points, 5 rebonds, 1 contre et... 8 interceptions !

Cam Whitmore DAZZLES in the @HoustonRockets win! 🚀 26 PTS

🤝4 AST

🔒 8 STL#NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/f8TahW8Aap — NBA (@NBA) July 14, 2023

- Kobe Bufkin, l'arrière de Michigan drafté en 15e position par les Hawks, a montré cette nuit qu'il avait peut-être bien l'ADN clutch de celui dont il tire son prénom. Bufkin a arraché la victoire contre Philadelphie à 12 secondes de la fin, après avoir déjà donné l'avantage à Atlanta quelques instants plus tôt sur un shoot et avoir offert une passe décisives à son camarade de cuvée Mouhamed Gueye.

KOBE BUFKIN GAMEWINNER 🔒 Atlanta's #15 overall pick secures the win. #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/xbS07qFjgF — NBA (@NBA) July 13, 2023

- Rayan Rupert a joué 32 minutes en sortie de banc pour Portland lors de la nette victoire contre Orlando. Le rookie français n'a certes pas brillé à la finition (1/7) mais il a sans doute réalisé sa meilleure prestation de l'été avec un impact au rebond (12 prises), un peu de playmaking (3 passes) et une activité globale qui s'est traduite par le deuxième meilleur +/- de son équipe (+24). Rupert est le Blazer qui a passé le plus de temps sur le parquet cette nuit.

Sur la séquence ci-dessous, on peut voir que Scoot Henderson aime déjà beaucoup Rayan Rupert et est un coéquipier très enthousiaste.

- Orlando Robinson, le pivot du Heat, continue d'être l'un des joueurs les plus réguliers de cette Summer League. L'intérieur de 23 ans, aperçu en NBA la saison dernière, a posé 25 points, 8 rebonds, 4 passes et 2 contres lors de la victoire des Floridiens contre Milwaukee. On ne serait pas étonnés de le voir dans le roster de Miami en début de saison avec quelques minutes à se mettre sous la dent.

- Sans Brandon Miller, qu'on ne verra plus en Summer League, les Hornets se sont inclinés face aux Pelicans. Du côté de New Orleans, le "LeBron de la mer" (©Antoine Pimmel), Dereon Seabron (20 pts) et Dyson Daniels (16 pts) ont fait le gros du boulot pendant que James Bouknight (28 pts) était le plus en vue pour Charlotte.

- Leonard Miller, l'intérieur rookie des Wolves, ancien coéquipier de Sidy Cissoko dans la Team Ignite, a fini en double-double (10 pts, 11 rbds) dans la défaite des siens contre les Kings.

"Pourquoi tu te surnommes toi-même King James ? "Quand LeBron était un piètre recruteur