Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Hawks : 110-111 (2-1)

Bucks @ Bulls : 111-81 (2-1)

Suns @ Pelicans : 114-111 (2-1)

- Après deux premiers matches compliqués dans la série et deux défaites, Trae Young a retrouvé son sang froid et son ADN clutch dans le game 3 contre Miami. Devant son public, le meneur des Hawks a paraphé le succès des siens sur un floater décisif à 4 secondes de la fin du match.

Atlanta a compté jusqu'à 16 points de retard sur le Heat, mais s'est accroché pour finalement renverser la tête de série n°1 à l'Est. Jimmy Butler aura quelques regrets, lui qui a manqué l'occasion de donner 3 points d'avance à son équipe sur un shoot quelques secondes avant l'exploit de Young. Butler a aussi eu une balle de match après, mais son tir à 3 points bien défendu par De'Andre Hunter n'a pas fait mouche.

Trae Young est l'un des joueurs NBA avec le plus gros mental et ça s'est encore vu cette nuit.

Game 4: HEAT/HAWKS Sun. 7:00pm/et on TNT #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/wqKP5h7m4x

❄ @TheTraeYoung led the 4th quarter comeback for the @ATLHawks before hitting the GAME WINNER in the game's closing moments!

- Phoenix a repris le contrôle de la série contre New Orleans en allant s'imposer en Louisiane malgré l'absence sur blessure de Devin Booker. La bataille a encore été âpre tant les Pelicans jouent crânement leur chance, mais Chris Paul est bien trop solide techniquement et mentalement pour que les Suns acceptent d'être menés.

CP3 a réalisé, encore une fois, un 4e quart-temps phénoménal pour permettre à son équipe de l'emporter. Le meneur All-Star a inscrit 19 de ses 28 points lors de l'ultime période, en présentant tout son arsenal à la défense de NOLA. Paul a ajouté 14 passes et quelques paniers clutch à sa prestation.

☀ @CP3 felt the game slipping away and TOOK OVER in Q4!

He scored 19 points on 7/10 FGM in Q4 to close out Game 3 for the @Suns #RallyTheValley

Game 4: SUNS/PELICANS Sun. 9:30pm/et on TNT#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/hOK7L3IQeS

— NBA (@NBA) April 23, 2022