Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Hornets : 115-124

Thunder @ Pacers : 112-126

Blazers @ Wizards : 108-102

Kings @ Celtics : 100-101

Knicks @ Bulls : 100-108

Heat @ Rockets : 119-104

Pistons @ Grizzlies : 90-108

Raptors @ Bucks : 117-111

Spurs @ Pelicans : 111-109

Warriors @ Mavs : 106-108

Wolves @ Suns : 87-97

Jazz @ Clippers : 102-131

LE CLASSEMENT

- Victor Wembanyama a été décisif dans la victoire des Spurs sur les Pelicans. A 10 secondes de la fin, le Français a réussi un contre sur Herb Jones qui a empêché NOLA de passer devant. Le Français avait démarré son match timidement avec 2 points à la pause, avant d'en inscrire 15 après le repos pour finir avec 17 points, 12 rebonds, 9 passes et 3 contres, ce qui a été suffisant pour contrarier les Pels, qui ont joué sans Zion Williamson, touché au doigt. NOLA menait de 10 points à la mi-temps et a manqué l'opportunité de revenir à hauteur de Phoenix au classement. A l'heure qu'il est, les joueurs de Willie Green seraient opposés aux Kings lors du play-in si on en restait là.

- Ils l'ont fait... On disait en plaisantant vendredi que les Bucks allaient trouver le moyen de perdre contre les Raptors et leurs 15 défaites de suite, après avoir été battus par les Wizards et les Grizzlies, mais c'était plus pour la blague qu'autre chose. Et pourtant... A domicile, Milwaukee a été battu par Toronto, pour une 5e défaite en 6 matches. Giannis Antetokounmpo avait été ménagé, mais Damian Lillard (36 pts) était bien de retour, ce qui n'a pas empêché Gary Trent Jr (31 pts) et Immanuel Quickley, presque en triple-double (25 pts, 11 rbds, 9 asts), de festoyer et de mener leur équipe vers la victoire. C'est sans conséquences au classement puisque Cleveland ne jouait pas et que New York et Orlando ont perdu :

Le Magic a loupé le coche en s'inclinant devant Charlotte et un Brandon Miller de feu (32 pts à 11/13).

Les Knicks ont été battus à Chicago, avec une expulsion rapide de Josh Hart pour ce coup de pied maladroit mais qui semble quand même bien involontaire.

Josh Hart was just issued a Flagrant two foul for this.... He's been ejected. pic.twitter.com/zJtjVedVJG — Knicks Nation (@KnicksNation) April 6, 2024

Javonte Green (25 pts, 13 rbds) a été le facteur X pour les Bulls, avec notamment quelques dunks spectaculaires. A noter le retour à la compétition d'OG Anunoby (12 pts), ce qui est une bonne nouvelle pour New York après l'annonce du forfait de Julius Randle pour les playoffs.

- Dans la lutte pour la 6e place, Indiana et Miami continuent de se tirer la bourre à distance. Les Pacers ont vaincu une équipe d'OKC encore privée de Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, avec 21 points de Pascal Siakam notamment. Avec sa 11e et dernière passe décisive du jour, Tyrese Haliburton est devenu le passeur le plus prolifique de l'histoire de la franchise sur une saison, devant Mark Jackson (713 passes en 1998).

Le Heat, pour sa part, a gagné pour la 4e fois en 5 matches, en dominant des Rockets qui n'y sont plus mentalement depuis que leurs chances de qualification pour le play-in se sont envolées. Jimmy Butler (22 pts) et Bam Adebayo (18 pts, 12 rbds) ont fait le job en terre texane.

- Les Celtics ont maintenant 14 victoires d'avance en tête de l'Est, pour asseoir une domination sans partage sur la Conférence Est. Boston a battu Sacramento d'une courte tête pour un 61e succès cette saison. Sans Jaylen Brown, les joueurs de Joe Mazzulla ont construit leur succès grâce à l'impact de Payton Pritchard (21 pts) et Kristaps Porzingis (20 pts) notamment. Ils ont résisté au retour des Kings dans le dernier quart-temps et aux 40 points de De'Aaron Fox. Avec cette défaite, Sacramento se fait rejoindre par les Lakers, qu'ils ne devancent à la 8e place que grâce à un tie-breaker favorable.

- A l'Ouest, les Clippers, les Mavs et les Suns ont tous les trois gagné :

Sans Kawhi Leonard et avec un triple-double de James Harden (13 pts, 15 asts, 10 rbds), les Clippers ont logiquement écrasé le Jazz

Dallas a trouvé le moyen de battre Golden State sans Luka Doncic, laissé au repos, avec un game winner de PJ Washington (32 pts à 4 secondes de la fin)

Les Suns ont surfé sur un 15-0 d'entrée de jeu pour battre Minnesota. Les Wolves n'étaient pas dans un grand soir, à l'image de la petite copie de Rudy Gobert (4 pts, 6 rbds, 2 blks).

- Dans les matches entre cancres :