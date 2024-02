Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Hornets : 102-111

Sixers @ Cavs : 123-121

Bulls @ Hawks : 136-126

Spurs @ Raptors : 122-99

Knicks @ Rockets : 103-105

Pelicans @ Grizzlies : 96-87

Nuggets @ Bucks : 95-112

Wizards @ Mavs : 104-112

Warriors @ Jazz : 129-107

Wolves @ Clippers : 121-100

La performance historique de Victor Wembanyama en chiffres

- L'air du Canada a inspiré Victor Wembanyama. Non seulement les Spurs ont dominé les Raptors assez facilement, mais on a en plus vu un Wembanyama historique. Le Français a signé un triple-double avec 27 points, 14 rebonds et 10 contres (!) en 29 minutes. Il est le premier rookie à enregistrer un triple-double avec les contres depuis… David Robinson en 1990. Ceux qui commençaient à parler de rookie wall vont sans doute changer d'avis...

27 points, 14 rebonds et 10 blocks pour Wembanyama !!! Quelle performance exceptionnelle ! pic.twitter.com/jVzDho7LHa — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) February 13, 2024

- Le choc de la nuit à l'Ouest a vu Minnesota conserver sa première place aux dépens des Clippers. Les Wolves ont réussi un gros coup en allant s'imposer à Los Angeles. Menés à la pause, les joueurs de Chris Finch se sont fâchés à la reprise pour passer un 40-19 qui les a mis sur les bons rails. Karl-Anthony Towns (24 pts), Anthony Edwards (23 pts) et Rudy Gobert (17 pts, 10 rbds, 4 blks) ont fait le gros du job pour Minny, qui s'offre une 3e victoire en 4 matches.

Paul George (18 pts), est devenu le meilleur marqueur à 3 points de l'histoire des Clippers, avec un 739e panier pour dépasser Eric Piatkowski.

- La plus longue série de victoires des Cavs depuis le départ de LeBron James a pris fin cette nuit. A domicile, Cleveland a chuté contre Philadelphie et voit donc sa série s'arrêter à 9 succès consécutifs. Buddy Hield et Kelly Oubre Jr (24 pts tous les deux) ont été les artilleurs principaux des Sixers avec Tyrese Maxey (22 pts). Les Cavs ont failli gommer un retard de 10 points dans le money time et Darius Garland a manqué la balle de match à 3 points dans le corner. Ce n'est que la 3e victoire en 11 matches pour Philadelphie.

- Milwaukee tient peut-être son match référence avec Doc Rivers. Les Bucks ont battu les Nuggets et les ont limités à 95 points. Après avoir perdu 5 de leurs 6 premiers matches post-arrivée du Doc, Giannis Antetokounmpo sont sur deux victoires de suite, dont celle-ci face aux champions en titre. Le Greek Freak a compilé 36 points, 18 rebonds et 5 passes. Malgré les 29 points, 12 rebonds et 8 passes de Nikola Jokic, Denver a perdu Jamal Murray (tibia) et Kentavious Caldwell-Pope (ischios) en cours de route.

- Coachés par Kenny Atkinson en l'absence de Steve Kerr, en Serbie pour les obsèques de Dejan Milojevic, les Warriors se sont imposés sur le parquet du Jazz. Klay Thompson (26 pts) et Stephen Curry (25 pts) ont porté l'équipe offensivement. Draymond Green s'est lui offert un buzzer beater du milieu de terrain.

DRAYMOND HALFCOURT BUZZER BEATER 🚨 pic.twitter.com/Be4s3L8X3U — Bleacher Report (@BleacherReport) February 13, 2024

- Les Knicks peuvent l'avoir mauvaise. Alors qu'ils avaient réussi à égaliser contre Houston à 8 secondes de la fin, une faute a été sifflée contre Jalen Brunson et Justin Holiday a plié le match sur la ligne pour les Rockets. Sauf que si sur le coup les arbitres pensaient avoir pris la bonne décision, le visionnage de l'action après le match leur a montré qu'ils s'étaient trompés... Ed Malloy a reconnu son erreur dans le rapport d'après-match. Cette troisième défaite de suite des Knicks, qui n'est pas uniquement due à cette erreur, les mets à trois longueurs derrière Cleveland, 2e.

For the amount of contact that Brunson absorbed all night (spent damn near half the game on the floor) - for that foul to decide the game after NY played with such intensity/grit the entire second half… a disgrace pic.twitter.com/2gMusgm8fL — Tommy Beer (@TommyBeer) February 13, 2024

- Touché au visage après un choc avec Corey Kispert, Luka Doncic est revenu sur le terrain après 5 minutes d'absence pour remettre les Mavs d'équerre et leur éviter une déconvenue face à Washington. Le Slovène a signé son 10e triple-double de la saison avec 26 points, 15 passes et 11 rebonds. Menés de 9 points au moment où Doncic est revenu au jeu, Dallas a rapidement renversé la situation grâce à son génie.

Bilal Coulibaly a joué 30 minutes mais est passé à côté de son match en attaque (1/10). Le rookie français a apporté 7 rebonds et 2 contres pour compenser.

- Les Hornets sont à 2-0 depuis leur gros lifting et ils se sont cette fois payé Indiana. En plus de Miles Bridges (20 pts, 10 rbds, 7 asts), Charlotte a pu compter sur le quatuor Grant Williams (21 pts), Seth Curry (18 pts), Vasilije Micic et Tre Mann pour surprendre les Pacers.

- Après un début de match difficile, les Bulls ont pris le dessus sur les Hawks en signant leur meilleure perf offensive de la saison. Ayo Dosunmu a enregistré son record de points en NBA (29) avec 7 passes, pour épauler DeMar DeRozan (29 pts), Nikola Vucevic (24 pts, 11 rbds) et Coby White (20 pts, 7 asts).

- Les Pelicans sont sortis indemnes d'une bataille avec les Grizzlies, qui ont vendu chèrement leur peau malgré la faiblesse et l'inexpérience de leur effectif. Herb Jones (17 pts) et Brandon Ingram (16 pts), précieux sur la ligne en fin de match, sont les meilleurs marqueurs de NOLA, qui conforte sa 5e place à l'Ouest.