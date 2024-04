Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Raptors : 128-111

Bucks @ Wizards : 113-117

Thunder @ Sixers : 105-109

Knicks @ Heat : 99-109

Rockets @ Wolves : 106-113

Spurs @ Nuggets : 105-110

Cavs @ Jazz : 129-113

Clippers @ Kings : 95-109

Mavs @ Warriors : 100-104

Le classement

- Le match entre les Nuggets et les Spurs s'est avéré être l'un des plus divertissants de ces dernières semaines, en grande partie parce que l'on a pu voir deux monstres à l'oeuvre. Nikola Jokic et Victor Wembanyama se sont livrés un duel splendide, qui a débouché sur une victoire de Denver, où on a pu réaliser en situation à quel point le prodige français était capable de se hisser par moment au niveau des meilleurs du monde. Wembanyama n'est tout simplement pas passé loin d'un... quadruple double ! S'il a vendangé à la finition (9/29) et a fini un peu carbo, l'intérieur des Spurs a compilé 23 points, 15 rebonds, 9 contres et 8 passes en 34 minutes, pendant que Jokic envoyait du 42-16-6 histoire de rappeler qui était le patron de cette ligue. Sur certaines séquences, Victor a regardé le Joker dans les yeux, comme sur ces 30 secondes folles pendant lesquelles il a eu le temps de le contrer deux fois, tout en marquant 4 points.

En 30 secondes, Victor Wembanyama a eu le temps de contrer deux fois Nikola Jokic et de marquer 4 points. Cette séquence est folle ! pic.twitter.com/zC49LDFAvG — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) April 3, 2024

Denver a tout de même pris le dessus en fin de match grâce à un panier à 3 points de Michael Porter Jr à 28 secondes du terme, pour valider la (re)prise de contrôle des Nuggets à l'Ouest.

- Si Denver a pu passer en tête, c'est parce que le Thunder s'est incliné à Philadelphie. OKC, qui a dû se passer de Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, menait de 11 points à 7 minutes de la fin, mais a craqué en fin de partie. Dans ce match qui a vu le retour à la compétition de Joel Embiid, le run de fin des Sixers, avec 4 lancers réussis par le MVP 2023 dans les 40 dernières secondes, a été payant. Logiquement rouillé, le Camerounais a compilé 24 points, 7 passes et 6 rebonds en 29 minutes pour fêter son comeback. En sortie de banc, Nicolas Batum a joué 30 minutes, apportant 7 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre.

- Minnesota tient par contre le rythme dans cette lutte à trois. Les Wolves ont infligé une deuxième défaite de suite aux Rockets, qui voient leurs espoirs de se qualifier pour le play-in être contrariés. Les joueurs de Chris Finch ont fait un écart avant la mi-temps avant d'être davantage dans la gestion. Naz Reid a encore été épatant (25 points), Anthony Edwards a ajouté 21 points et Rudy Gobert a fini en double-double (12 pts, 14 rbds, 2 blks).

- Si les Rockets ont sans doute dit adieu au play-in, c'est parce que les Warriors n'ont pas raté l'occasion de faire passer l'écart entre eux à trois victoires. Golden State a mis fin à la série d'invincibilité de Dallas (7 de suite) en survivant au triple-double de Luka Doncic (30 pts, 12 rbds, 11 asts) et en faisant preuve de sang froid dans les derniers instants. Revenus à deux points à 15 secondes de la fin, les Mavs n'ont pu empêcher Klay Thompson de plier l'affaire sur la ligne. Six Warriors ont marqué au moins 10 points (Andrew Wiggins en a mis 23) et les Californiens ont réussi à compenser la soirée très moyenne de Stephen Curry (5/18).

- Probables adversaires des Warriors au play-in, les Lakers se sont facilement imposés à Toronto, en roue libre depuis plusieurs semaines et qui a subi sa 14e défaite de suite pour l'occasion. LeBron James (23 pts), Anthony Davis (21 pts, 12 rbds) et D'Angelo Russell (25 pts) ont fait le job en attaque.

- Les voisins des Lakers, les Clippers, ont rechuté à Sacramento en l'absence de Kawhi Leonard, ménagé pour soigner son genou. Los Angeles a lâché prise dans le 3e quart-temps sous les coups de Domantas Sabonis (22 pts, 20 rbds, 9 asts), De'Aaron Fox (20 pts, 7 asts) et Keegan Murray (19 pts) notamment. Russell Westbrook (20 pts) a apporté autant d'énergie et de scoring qu'il a pu pour des Clipers qui ont encore deux longueurs d'avance sur le 5e, Dallas.

- Milwaukee n'est pas encore assuré de finir 2e à l'Est... Les Bucks ont chuté à Washington pendant que Cleveland dominait logiquement Utah, pour revenir à une victoire seulement. Malgré le triple-double de Giannis Antetokounmpo (35 pts, 15 rbds, 10 asts), les joueurs de Doc Rivers n'ont pas fait respecter leur statut et ont laissé Corey Kispert (27 pts), Deni Avdija (23 pts), Jordan Poole (16 pts, 13 asts, record en carrière), Jared Butler (17 pts) et le rookie Tristan Vukcevic (14 pts) les sanctionner. Damian Lillard était absent, ce qui n'excuse rien.

- Même sans Donovan Mitchell, laissé au repos, les Cavs ont déroulé sur le parquet du Jazz. Caris LeVert (26 pts), Jarrett Allen (21 pts, 12 rbds), Evan Mobley (21 pts) et Sam Merrill (18 pts) se sont relayés pour assurer la victoire.

- Miami s'est fait un peu peur à domicile contre New York, en voyant les Knicks revenir à égalité dans le money time grâce à un 12-0, mais les Floridiens ont pu compter sur le meilleur match de Terry Rozier sous le maillot du Heat. "Scary Terry" a non seulement inscrit 34 points, mais il a aussi plié l'affaire à 30 secondes de la fin sur un shoot à 3 points en toute fin de possession. Les 75 points du trio Brunson-DiVincenzo-McBride n'ont pas suffi pour les Knicks, qui ont tout de même vendu chèrement leur peau et pointent à la 5e place à l'Est, devancé au tie-breaker par Orlando.