Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Hornets : 111-99

Jazz @ Magic : 107-115

Hawks @ Nets : 97-124

Warriors @ Knicks : 110-99

Thunder @ Spurs : 118-132

Rockets @ Suns : 105-110

Heat @ Nuggets : 97-103

Wizards @ Lakers : 131-134, après prolongation

- Victor Wembanyama a peut-être bien tué la course au Rookie of the Year cette nuit, si toutefois elle était toujours vivante. Le Français a guidé les Spurs vers une très belle victoire contre OKC à la maison, avec une performance individuelle de haute volée : 28 points, 13 rebonds, 7 passes, 5 contres et 2 interceptions. C'est la première fois en NBA qu'un joueur compile au moins 10 rebonds, 5 passes, 5 contres et 5 paniers à 3 points dans un match.

Wembanyama était incandescent dans le finish (6 pts, 3 rbds, 2 asts et 1 blk dans le 4 dernières minutes) qui a permis aux Spurs de prendre le dessus sur l'une des meilleures équipes de la ligue cette saison. Devin Vassell (28 pts, 9 asts) et Devin Vassell (21 pts, 10 rbds) ont été de très bons partenaires de jeu cette nuit, pour aider San Antonio à mettre fin à une série de 5 défaites de suite, tout en stoppant celle de Shai Gilgeous-Alexander et du Thunder. Si Chet Holmgren a fait un bon match (23 pts, 7 rbds, 5 asts), il a été éclipsé (et contré) par son rival.

Victor Wembanyama's final 4 minutes: 6 points, 3 rebounds, 2 assists, 1 block, 16-5 run for the Spurs https://t.co/jaM5jS5kGA pic.twitter.com/vW92WXn5LB — Jackson Frank (@jackfrank_jjf) March 1, 2024

- Un chasedown block sur Jordan Poole, un tir à 3 points pour égaliser, une passe décisive pour Anthony Davis et une faute offensive provoquée contre Deni Avdija : cette séquence de LeBron James en prolongation et en 3 minutes contre les Wizards a permis aux Lakers de s'en sortir. Le King, auteur de 31 points et 9 passes, a fait mieux qu'épauler Anthony Davis (40 points, 15 rbds, 3 blks) et s'est rapproché un peu plus de la barre des 40 000 points en saison régulière NBA, qu'il franchira au prochain match sauf cataclysme.

- Les Bucks ont à nouveau maintenu un adversaire sous les 100 points et sont sur 4 victoires de suite, après leur victoire à Charlotte cette nuit. Chaque rencontre avec les Hornets a été l'occasion pour Milwaukee de passer une soirée tranquille cette saison. Giannis Antetokounmpo (24 pts, 10 rbds, 5 asts) et ses camarades reviennent à hauteur de Cleveland à la deuxième place de la Conférence Est.

- Jalen Suggs a été décisif pour Orlando lors de la victoire contre le Jazz. Le Magic a emporté la décision grâce à un très bon 4e quart-temps et surtout un gros money time de Suggs, auteur de 3 paniers à 3 points dans les 3 dernières minutes du match. Paolo Banchero, de retour après deux matches d'absence, a apporté 29 points et 9 rebonds pour des Floridiens plutôt en forme et qui restent sur 10 victoires en 13 matches. Utah, en revanche, est en roue libre et ne remontera clairement pas les 5 matches de retard sur la zone de play-in avant la fin de la saison.

Bonne nouvelle pour le Magic, Miami a perdu, ce qui permet aux joueurs de Mosley de s'emparer de la 6e place, tout en lorgnant sur la 4e place des Knicks.

- Brooklyn, en revanche, n'a pas totalement fermé la porte d'un comeback pour le play-in. Les Nets ont laminé leur adversaire direct, Atlanta, qui n'a plus "que" trois victoires d'avance avant une nouvelle opposition entre les deux équipes ce weekend. Dans le sillage de Cam Johnson (29 pts avec 7 paniers primés), les joueurs de Kevin Ollie ont rapidement tué tout suspense dans cette partie remportée avec 27 points d'avance.

- Les Warriors se sont promenés au Madison Square Garden. Grâce à une excellente entame (14-0) et un match solide de Stephen Curry (31 pts, 11 rbds), Golden State n'a jamais été derrière au tableau d'affichage. C'est la 8e victoire en 10 matches pour les Californiens, alors que les Knicks, toujours déplumés, sont sur une dynamique inverse.

- Phoenix a démarré fort (+18) et n'a jamais vraiment relâché l'étreinte contre Houston, avec 35 points pour Devin Booker et 24 pour Kevin Durant, dans une rencontre un peu tendue au cours de laquelle Booker s'est pris le bec avec Cam Whitmore et où Alperen Sengun a été expulsé pour deux fautes techniques dans le 4e quart-temps.

- Nikola Jokic délègue pas mal en ce moment. Pour le remake des dernières Finales NBA contre Miami, le Joker a laissé Michael Porter Jr (31 pts) être le joueur le plus prolifique des Nuggets, après le gros match précédent de Jamal Murray. Denver est parti fort dans cette rencontre (+16 à la fin du 1er QT), avant de laisser le Heat s'accrocher un peu, puis revenir à deux points à 10 secondes de la fin après un panier de Jimmy Butler. Des lancers de Jokic et Caldwell-Pope, après une perte de balle de Terry Rozier, ont permis aux champions en titre d'éviter un upset.