Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Celtics : 111-113

Knicks @ Wizards : 117-99

Hawks @ Grizzlies : 91-87

- Evan Fournier et les New York Knicks sont allés s'imposer à Washington, avec 14 points pour le Français à 3/9, avec un sans faute sur la ligne des lancers (6/6). Le scoreur des Bleus a ensuite tranquillement pu se brancher sur le combat Tyson Fury - Deontay Wilder, avec sans doute de quoi s'inspirer en termes de fighting spirit pour sa première saison avec les Knicks.

Evan Fournier breaks the drought with the sweet stepback 3 pic.twitter.com/SDGy6USXWL — The Knicks Wall (@TheKnicksWall) October 10, 2021

Quelques jours après son 33e anniversaire, Derrick Rose a été le Knick le plus tranchant de la soirée avec 15 points et 8 passes.

Derrick Rose tallies 15 PTS and 8 AST to lead the @nyknicks to the win in Washington 🌹 pic.twitter.com/fOdju06hC6 — NBA (@NBA) October 10, 2021



- Six mois après sa fracture à la cheville, Deni Avdija a fait son retour avec les Wizards. L'Israélien a joué 16 minutes en sortie de banc pour 4 points

Bradley Beal with the throw ahead outlet pass to save his legs and get Deni Avdija an easy dunk pic.twitter.com/mSJLsBcTKj — Hoop District (@Hoop_District) October 10, 2021

Les recrues de Washington ont pu commencer à chercher des automatismes en match. Montrezl Harrell a fini en double-double (18 pts, 10 rbds en 22 min) et Spencer Dinwiddie a eu une belle activité (13 pts, 4 pds, 4 rbds). Pour Kyle Kuzma, ça a été un poil plus compliqué (4 points à 0/4 à 3 points) offensivement.

- Les 22 points de Fred VanVleet et le double-double de Precious Achiuwa (13 pts, 13 rbds, 3 stls) n'ont pas empêché Toronto de s'incliner sur le parquet de Boston. De retour chez les Celtics, Al Horford retrouve bien ses repères. Le vétéran a inscrit 16 points et placé 2 contres en 24 minutes. Son partenaire de la raquette, Robert "Time Lord" Williams, n'a pas pris le moindre tir en 20 minutes, mais a trouvé le moyen de finir avec un différentiel de +22.

Jayson Tatum continue de préchauffer avec ses nouveaux biscottos : 20 points, 9 rebonds et 7 passes pour le champion olympique, en attendant que son camarade Jaylen Brown revienne du Covid.

Jayson Tatum (20 PTS, 9 REB, 7 AST) does it all in the @celtics' #NBAPreseason win ☘ pic.twitter.com/8TX3MhWlPw — NBA (@NBA) October 10, 2021

C'est Juancho Hernangomez qui a plié l'affaire pour les Celtics en transformant ses deux lancers francs à 7 secondes de la fin. Parmi les satisfactions côté Boston, on peut à nouveau citer Romeo Langford, titulaire, et auteur de 13 points à 5/6 en 19 minutes. C'est peut-être bien l'année de l'éclosion pour lui.

In our 113-111 victory over the Raptors, Romeo Langford made the most of his opportunity as a starter. pic.twitter.com/W5Co1iXSMW — Boston Celtics (@celtics) October 10, 2021

- Sharife Cooper a été le joueur le plus en vue du money time entre Atlanta et Memphis. Le rookie des Hawks s'est retrouvé dans tous les bons coups pour que son équipe prenne le dessus. Sur le seul 4e quart-temps, Cooper a compilé 9 points (dont le dernier panier de son équipe à 3 points), 3 passes et 1 contre, avec l'aide du sophomore Skylar Mays.

En face, le Français Yves Pons a eu droit à 20 minutes en sortie de banc, durant lesquelles il a pris 7 rebonds et réussi 1 contre, mais pas des moindres ! L'ancien de l'INSEP et de la fac de Tennessee a envoyé du lourd sur ce block, comme pratiquement à chaque fois qu'il goûte au terrain.

Son compatriote Timothé Luwawu-Cabarrot n'est apparu que 8 petites minutes pour les Hawks.

Yves Pons claque un dunk de la ligne des lancers