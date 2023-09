Nicolas Batum cash sur l’équipe de France

Au menu du CQFR aujourd'hui : le passage de Nicolas Batum chez First Team, avec pas mal de déclarations punchy et d'idées pour le futur de l'équipe de France et le sien.

Dans le CQFR de ce jeudi matin, Antoine Pimmel et Shaï Mamou sont revenus sur le passage de Nicolas Batum chez First Team, avec pas mal de déclarations punchy et d'idées pour le futur de l'équipe de France et le sien. Ils évoquent aussi les rumeurs autour de Buddy Hield et la mise en garde de Jalen Williams aux jeunes joueurs NBA sur le danger que peuvent représenter certaines femmes.

