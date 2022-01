CQFR : Les Lakers massacrés par les Nuggets, KD blessé

Les résultats de la nuit NBA

Raptors @ Bucks : 103- 96

Trail Blazers @ Wizards : 115-110

Knicks @ Hawks : 117-108

Pelicans @ Nets : 105-120

Sixers @ Heat : 109-98

Cavaliers @ Thunder : 107-102

Bulls @ Celtics : 112-114

Clippers @ Spurs : 94-101

Lakers @ Nuggets : 96-133

Magic @ Mavericks 92-108

Les Lakers se font gifler par les Nuggets

- Oh la puissance de la rouste. Les Lakers ont mordu la poussière contre les Nuggets hier soir. Une défaite de 37 points qui pique particulièrement. Surtout que les Angelenos se sont fait balader par un rookie en difficulté jusqu'à présent. Bones Hyland s'est réveillé pour caler 27 points, 10 rebonds et 6 paniers primés. Le héros de la partie.

🦴 27 points (career high)

🦴 10 boards (career high)

🦴 6 threes (career high) Bones Hyland (@BizzyBones11) went off in the @nuggets win! pic.twitter.com/fTLydj5g9B — NBA (@NBA) January 16, 2022

- Nikola Jokic a casé son triple-double habituel : 17 points, 12 rebonds et 13 passes. Il n'a pas eu besoin de forcer, les Nuggets ont rapidement pris le dessus sur les Lakers et ils n'ont pas été rejoint. Ils ont même gagné tous les quart-temps. LeBron James s'est démené pour inscrire 25 points mais à 8 sur 23 aux tirs. Russell Westbrook a ajouté 19 points à 7 sur 15 et sans perdre le moindre ballon. Il s'est aussi pris le bec avec Aaron Gordon.

Double technical fouls on Russell Westbrook and Aaron Gordon. pic.twitter.com/iY1lWBliUq — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 16, 2022

- C'est la troisième défaite de suite pour les Lakers, qui avaient enregistré cinq victoires consécutives juste avant... ils sont désormais à nouveau dans le négatif (21-22) et occupent la septième place à l'Ouest.

Pascal Siakam domine les Bucks de Giannis Antetokounmpo

- Ne cherchez plus, on a trouvé la bête noire des Bucks cette saison. Les Raptors ont pris l'habitude de se farcir les champions en titre. 3 duels et 3 victoires pour la franchise canadienne, dont la dernière en date samedi soir. Menés par un Pascal Siakam des grands soirs, ils ont réussi à remonter un déficit de 15 points en début de partie avant de l'emporter (103-96). Le Camerounais a fini en triple-double : 30 points, 10 rebonds et 10 passes.

Pascal Siakam comes up BIG in the CLUTCH for the @Raptors! 🌶 30 PTS

🌶 10 AST

🌶 10 REB pic.twitter.com/O4yFOaDWx5 — NBA (@NBA) January 16, 2022

- Contrairement aux deux chocs précédents, Giannis Antetokounmpo était là pour défendre les chances de son équipe. Le Grec a aussi marqué 30 pions mais en se montrant maladroit (6 sur 17 aux tirs). En revanche, il a converti ses 17 lancers-francs, une sacrée performance pour un joueur qui a parfois eu de grosses difficultés sur la ligne. Mais ce n'était donc pas suffisant pour prendre le dessus sur les Raptors.

- Même sans Damian Lillard et CJ McCollum, les Blazers ne vont pas tanker. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un petit gars nommé Anfernee Simons qui est déterminé à montrer ce qu'il peut faire en NBA. Excellent depuis qu'il a pris le relais de Lillard dans le cinq majeur, le jeune meneur a encore cumulé 31 points et 11 passes décisives hier soir. Tout en menant les siens à la victoire sur le parquet des Wizards (115-110). Lui aussi prometteur, Nassir Little l'a accompagné en marquant 18 points. Ces deux là incarnent l'avenir de Portland. Mais aussi le présent. Ce sera intéressant de suivre leur développement sur la fin de saison.

Les Knicks enchaînent !

- Ironie du calendrier, Knicks et Hawks se retrouvaient face à face quelques jours après avoir mis sur pied le transfert de Cam Reddish. Mais ce dernier n'a pas joué contre ses anciens coéquipiers. En revanche, RJ Barrett était bel et bien là et il a confirmé sa bonne forme actuelle en inscrivant 26 points. Julius Randle en a ajouté 24 et New York a enchaîné une troisième victoire de suite. La cinquième en six rencontres. Les Knicks sont à plus de 50% victoire (22-21) pour la première depuis le 2 décembre, même s'ils ne sont que dixièmes à l'Est.

Zion, Fournier : 5 enseignements du transfert de Cam Reddish aux Knicks

- Evan Fournier, qui va se retrouver en concurrence directe avec Reddish, a fait un bon match en attaque : 18 points à 7 sur 13 aux tirs dont 4 sur 8 derrière la ligne à trois-points.

Frayeur autour de Kevin Durant

- Les Nets ont disposé des Pelicans assez facilement (120-105) mais ils ont perdu Kevin Durant. La superstar a inscrit 12 points en 12 minutes avant de sortir en raison d'une blessure au genou. Et évidemment, ça fait peur. KD va passer une IRM pour déterminer la gravité de la blessure, présentée comme une entorse pour le moment. James Harden a pris son relais pour finir avec 27 points et 15 passes tandis que le rookie Cam Thomas a ajouté 20 points en sortie de banc.

- Gros choc à l'Est entre Philadelphia et Miami hier soir. Pour une nouvelle très belle victoire des Sixers de Joel Embiid (109-98). Ils ont notamment fait la différence au retour des vestiaires après avoir compté 7 points de retard sur le Heat à la pause. Il faut dire qu'Embiid passait à côté de son match (3 sur 11 en première période) avant de se réveiller et de marcher sur les Floridiens en deuxième mi-temps. Il a inscrit 25 de ses 32 points à ce moment-là. Cinquième, Philly continue de mettre la pression sur le quatuor de tête de la Conférence.

32 PTS, 12 REB for JoJo power Philly! That's now 30+ points in 9 out of @JoelEmbiid's last 10 games 😤 pic.twitter.com/t9V1bDSZCQ — NBA (@NBA) January 16, 2022

Darius Garland en mode All-Star

- Darius Garland tient à sa place au All-Star Game ! Actuellement en campagne, le jeune meneur a été l'acteur principal de la quatrième victoire de suite des Cavaliers. Ils ont disposé du Thunder in-extremis (107-102) après avoir remonté un déficit de 18 points. Garland a compilé 27 points et 18 passes décisives. C'est aussi lui qui a offert le panier à trois-points de la gagne, planté par Lauri Markkanen. 18 passes, c'est un record personnel pour lui mais c'est également la meilleure performance de la saison en NBA, à égalité avec Chris Paul.

- Petit coup d'arrêt à Chicago. Les Bulls ont perdu un troisième match de suite, cette fois-ci contre les Celtics (112-114). Ils ont notamment calé dans les dernières minutes. En effet, Boston a inscrit les 8 derniers points du match pour l'emporter. Avec notamment deux lancers-francs de Robert Williams (14 points, 13 rebonds, 6 passes, 2 blocks) pour la gagne. DeMar DeRozan (23 points), qui a déjà planté deux buzzer beaters cette saison, a raté son ultime tentative à la sirène. Nikola Vucevic a marqué 27 points pour Chicago et Jayson Tatum en a mis 23 pour Boston (avec 12 rebonds).

- Les Spurs se sont sortis d'une série de 5 défaites consécutives en battant les Clippers sous l'impulsion des 19 points de Derrick White et des 18 points de Dejounte Murray. Nicolas Batum a marqué 13 points pour Los Angeles.