Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Sixers : 112-110

Kings @ Lakers : 101-109

---

Pour la deuxième fois en quatre jour, les Celtics ont dominé les Sixers en pré-saison. Et pour la troisième fois consécutive, le meilleur marqueur de Boston se nomme Peyton Pritchard (17 pts), visiblement prêt pour justifier la confiance accordée et symbolisée par le contrat qu'il vient de signer. Les joueurs de Joe Mazzula ont construit leur victoire pendant trois quart-temps, contre une équipe de Philadelphie toujours privée de Joel Embiid et James Harden. Pritchard et Sam Hauser (15 pts) ont été les Celtics les plus actifs offensivement.

Kristaps Porzingis, Jrue Holiday et Derrick White ont tous les trois inscrit 11 points, ce dernier ajoutant 3 contres et 4 passes à sa soirée. Holiday était cette fois titulaire et a eu droit à 17 minutes de jeu. A noter aussi l'apport intéressant de Svi Mykhailiuk, auteur de 15 points à 3/4 à 3 points. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont été économisés et n'ont pas participé à la rencontre.

A Philadelphie, le plus tranchant aura été Kelly Oubre Jr (18 points en 22 minutes), Tyrese Maxey posant lui 17 points à 7/17. On a quand même hâte de voir les Sixers sous leur forme habituelle, ou au moins avec Embiid pour donner une dimension différente à cette équipe.

- Sans LeBron James, qui sera sur courant alternatif pendant la pré-saison, les Lakers ont disposé de leurs voisins des Kings en accélérant dans le 4e quart-temps (40-28). D'Angelo Russell (21 pts) et le trio Hachimura-Prince-Wood (13 pts chacun) ont été les plus en vue.

Sasha Vezenkov a lui fait ses débuts dans le cinq de Sacramento pour 7 points à 3/11. Domantas Sabonis a lui fini avec 16 rebonds au compteur, en avant-goût d'une saison où il devrait à nouveau empiler les double-doubles et les performances de calibre All-Star.