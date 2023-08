On sort un peu la tête du Mondial pour parler NBA ce matin dans le CQFR. Antoine Pimmel et Shaï Mamou discutent des déclarations de Ben Simmons, enfin à 100% et prêt à "dominer" de son propre aveu, avec un mot sur Rajon Rondo et sur match des Bleus face au Liban.

